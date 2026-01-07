Sumar acepta el envío de tropas españolas a Ucrania para un "cese al fuego" bajo el mandato de la ONU

La opción de que España contribuya militarmente en Ucrania queda sujeta a la existencia de un acuerdo internacional que garantice la verificación de un alto el fuego en dicho país, según destacaron fuentes de la coalición citadas por Europa Press. Esta disposición incluye la necesidad de un marco multilateral para supervisar el proceso, subrayando la importancia de la independencia europea en la toma de decisiones. La posibilidad de despliegue español estaría supeditada a la finalización de los combates y solo se llevaría a cabo bajo el mandato de la ONU o la OSCE; este enfoque responde a la postura expuesta por Sumar acerca de la intervención militar en el contexto del conflicto.

Sumar, formación política integrante de la coalición de gobierno, expresó su respaldo al envío de contingentes españoles tras la consecución de un acuerdo de paz, según reportó Europa Press. El objetivo del despliegue sería asegurar y verificar el cese de hostilidades en Ucrania. Las fuentes de esa coalición precisaron que la decisión final dependerá de la evolución de las circunstancias y del encuadre jurídico internacional que se establezca para dicho acuerdo de paz, además de la condición esencial del mandato de organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas o la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

Respecto al proceso político nacional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, impulsa una ronda de consultas con la mayoría de los grupos parlamentarios. Según consignó Europa Press, Sánchez busca forjar un consenso para respaldar la potencial participación de tropas españolas en Ucrania, aunque únicamente después de que se alcance la paz y en el marco de una misión internacional para verificar y observar el cese al fuego.

En las declaraciones recogidas por Europa Press, Sumar insistió en que la fase de verificación representa un paso esencial tras un período extenso de enfrentamientos, destrucción y víctimas, que ya suma cuatro años de guerra abierta. El posicionamiento de la formación política incluye la advertencia de que cualquier despliegue deberá respetar las condiciones estipuladas internacionalmente y priorizar la participación de organismos multilaterales, lo que implica que la presencia española dependerá de los términos que finalmente se acuerden.

Al margen de esta cuestión, la coalición también abordó las repercusiones internacionales del conflicto, en particular las recientes decisiones de la Administración Trump, que, según su visión, han supuesto graves actuaciones y vulneraciones del derecho internacional. Dicho contexto lleva a Sumar a defender la necesidad de que Europa consiga autonomía tanto en el plano político como en el militar, desmarcándose del liderazgo estadounidense para construir de manera urgente y democrática su propia seguridad y soberanía, en palabras de las fuentes citadas por Europa Press.

El enfoque de Sumar ante la posible participación española en Ucrania pone en relieve el interés de la formación por fijar límites claros respecto a los términos bajo los cuales España tomaría parte en una misión internacional, privilegiando la legalidad internacional y el consenso multilateral. Europa Press detalló que la coalición ve en la verificación internacional del alto el fuego no solamente una medida de garantía sobre el terreno, sino también una oportunidad para que Europa avance en el fortalecimiento de sus capacidades y autonomía frente a terceros actores mundiales.

Las consultas lideradas por Pedro Sánchez y el debate sobre la participación española en misiones de paz o de observación internacional en Ucrania permanecen abiertas, mientras se aguarda la evolución de los acuerdos entre las partes concernidas y las garantías proporcionadas por el derecho internacional, de acuerdo con lo publicado por Europa Press.