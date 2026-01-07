Avatel anuncia un nuevo ERE, el segundo en dos años

El nuevo procedimiento de despido colectivo de Avatel afectaría a 1.195 trabajadores de sus centros, según comunicó el sindicato UGT. Este proceso se produce apenas seis meses después de la adquisición total del capital social de la empresa por parte de Pangea Telecom, una sociedad participada por Vaiia Kapital y fondos gestionados por Inveready Asset Management, informó EFECOM. El anuncio de esta reestructuración representa la segunda vez en dos años que la compañía dedicada al despliegue de fibra óptica inicia un expediente de regulación de empleo (ERE), tras el ajuste realizado en 2024 que implicó la salida de 674 empleados, equivalentes al 35 % de la plantilla de Avatel en España en ese momento.

UGT detalló que, con la notificación emitida por Avatel a la representación legal de los trabajadores, se ha abierto un periodo de quince días destinado a la constitución de la mesa de negociación. La información proporcionada por EFECOM indica que la totalidad de empleados afectados suma 1.195 personas en los centros de la empresa, lo que representa una reestructuración de gran alcance dentro del sector de telecomunicaciones. De acuerdo con el mismo medio, este expediente se añade a los procesos de ajuste que enfrenta actualmente el sector en España, entre los que destaca el de Telefónica, que contempla la salida de más de 4.500 trabajadores.

La reciente adquisición del capital de Avatel por parte de Pangea Telecom implicó un cambio en la estructura accionarial de la compañía. Pangea Telecom integra Vaiia Kapital, cuyo consejero delegado es Víctor Rodríguez —actual máximo responsable ejecutivo de Avatel—, y fondos de Inveready Asset Management. Este movimiento corporativo coincidió en el tiempo con el anterior ERE realizado en 2024.

Según comunicó el sindicato, los trámites ahora iniciados siguen el marco legal establecido para los despidos colectivos en España. Durante los próximos quince días, las partes deberán conformar una mesa de negociación con el objetivo de tratar las condiciones y el alcance del recorte de personal propuesto por la empresa.

Avatel, considerada el quinto operador de telecomunicaciones en el país, mantiene su enfoque en el despliegue de redes de fibra óptica y se ha visto afectada por una dinámica de ajuste laboral similar a la de otras empresas del sector. El anuncio recogido por EFECOM señala que esta es la segunda vez que la operadora recurre a un expediente de regulación de empleo desde la llegada de los nuevos accionistas principales. El ERE aplicado en 2024 ya había reducido la plantilla en más de un tercio, y la nueva medida anunciada tiene potencial para impactar a un número importante de empleados.

El contexto del sector refleja, según publicó EFECOM, un periodo de transformaciones importantes marcadas por la digitalización y el reajuste de estructuras operativas. La magnitud de los recortes pone de relieve la presión ejercida por cambios en el entorno empresarial y los desafíos a los que se enfrentan los operadores más allá de los principales agentes del mercado, como Telefónica, que continúa con su propio proceso de ajuste que contempla más de 4.500 salidas.

La negociación abierta tras la comunicación oficial busca fijar los términos internos del proceso y valorar tanto la viabilidad de la medida como las alternativas posibles para los trabajadores afectados. EFECOM consignó que el procedimiento inicia en un momento en el que las grandes y medianas empresas de telecomunicaciones replantean sus estrategias y recursos humanos frente a retos económicos y regulatorios de gran alcance. La noticia sitúa a Avatel dentro del grupo de operadores que en los últimos meses han anunciado importantes cambios en sus plantillas con el objetivo de adaptar sus operaciones a la evolución del sector.