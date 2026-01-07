Espana agencias

Absuelto por falta de pruebas un acusado de agresión sexual a dos menores en Lugo

Guardar

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha absuelto, por falta de pruebas, a un joven acusado de agredir sexualmente a dos menores, en su domicilio de la ciudad, y ha señalado en su sentencia que, si bien todas las partes han reconocido que el procesado mantuvo una relación con ambas menores (en dos momentos distintos), no pudo apreciarse el delito del que venía siendo acusado.

En la resolución se recogen como hechos probados que las menores, de 15 y 17 años, y el acusado (de 18 años en ese momento) quedaron en el domicilio de él en Lugo, el 8 de junio de 2021. En un determinado momento, los tres se fueron a la habitación del joven, que les propuso hacer 'un trío', a lo que ellas se negaron.

Los tres llegaron a tumbarse, y el acusado les hizo tocamientos a ambas, y mantuvo relaciones sexuales con una de ellas, mientras que pidió a la otra que abandonase el dormitorio. Tras finalizar ese encuentro, la chica se fue e informó a una educadora de que había tenido una relación sexual con el acusado que ella no había consentido.

La menor fue examinada en un hospital, donde se le apreció un hematoma en el cuello, compatible con un 'chupón', y una lesión en la zona externa de la vulva, aunque presentaba el himen intacto.

La Audiencia estima que no puede apreciarse el delito, consistente en diversos tocamientos en los pechos, por encima de la ropa, respecto a una de las menores. Y, en cuanto al testimonio de la otra denunciante, no aprecia "que falte a la verdad en la narración de lo que refiere", pero concluye que su versión, "a falta de corroboraciones periféricas", se advierte "insuficiente para alcanzar un pronunciamiento condenatorio".

La Sala subraya en el fallo que, "mientras la condena presupone la certeza de la culpabilidad, la absolución no presupone la certeza de la inocencia".

Así, destaca que la absolución "no se deriva de la prueba de la inocencia, sino de la frustrada prueba de la culpabilidad, más allá de toda duda razonable", al tiempo que señala que las lesiones de la chica "caben dentro de una relación consentida". Igualmente, el tribunal apunta que se advierten "inconsistencias" en el relato de la denunciante "que han de favorecer al reo".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Borja Sémper asiste a la reunión de Feijóo con el comité de dirección del PP tras varios meses fuera por un cáncer

Borja Sémper asiste a la

El detenido en Carballo(A Coruña) por incendiar su casa, en libertad con condena tras un juicio por amenazas a su pareja

Infobae

TSJA confirma seis años de cárcel a un hombre por agresión sexual a una menor, hija de su pareja

El tribunal ha ratificado la condena y la vigilancia posterior impuestas por abuso contra una menor de 15 años, rechazando el recurso de la defensa tras validar los testimonios de la víctima, la madre y una docente

TSJA confirma seis años de

Pasa a disposición judicial el detenido por la muerte de su expareja en Quesada (Jaén)

Un hombre de 61 años, acusado de acabar con la vida de su anterior pareja en Quesada, ha sido presentado ante la justicia tras finalizar las pesquisas policiales, mientras la víctima contaba con una orden de restricción activa contra el sospechoso

Pasa a disposición judicial el

El Senado convoca el pleno extraordinario para escuchar a Montero y Aagesen y aprobar la nueva comisión sobre la SEPI

Los portavoces de la Cámara Alta preparan una sesión clave el 15 de enero, donde se definirá la creación de un grupo investigador sobre la SEPI tras recientes detenciones ligadas a presuntas irregularidades y posibles vínculos internacionales

El Senado convoca el pleno
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Por qué Sánchez necesita la

Por qué Sánchez necesita la autorización del Congreso para mandar tropas a Ucrania: esto dice la ley

Indra fabricará radares de vigilancia del tráfico aéreo para proteger los aviones de EEUU

El cuerpo recuperado en Indonesia es el de Mateo, uno de los menores de la familia valenciana desaparecida en el naufragio de un barco turístico

El juez instructor abre juicio oral a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

El juez del caso Koldo deniega la autorización para que Ábalos asista a la comisión de investigación en el Senado al no haber tiempo legal para autorizarla

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 7 enero

El Gobierno propone subir el SMI un 3,1% en 2026: 1.221 euros al mes en 14 pagas

Ferran, experto en recursos humanos: “La clave para pedir un aumento del sueldo está en el cómo y cuándo lo planteas”

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Un hombre gana la lotería eligiendo los cumpleaños de sus familiares como número: 700.000 euros

DEPORTES

El día que el partido

El día que el partido de la Supercopa de España de 1984 entre el FC Barcelona y el Athletic Club acabó convirtiéndose en una batalla campal

A qué hora y dónde ver el partido de la Supercopa de España 2026 entre el FC Barcelona y el Athletic Club

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención