Espana agencias

Barrena (EH Bildu) pide a la UE que no guarde "silencio" ante "violaciones tan graves" como la de EEUU en Venezuela

En una carta conjunta a la Comisión Europea, varios eurodiputados demandan medidas firmes tras la incursión estadounidense en Caracas, advirtiendo que la falta de reacción europea socava la credibilidad internacional y genera dudas sobre el papel de la UE

Guardar

Las acciones militares de Estados Unidos en territorio venezolano y la posterior detención del presidente Nicolás Maduro provocaron una reacción coordinada en el Parlamento Europeo, donde varios eurodiputados enviaron una carta conjunta exigiendo a las máximas autoridades de la Comisión Europea una respuesta firme. Según informó EH Bildu a través de un comunicado, la misiva advierte que la falta de una reacción clara por parte de la Unión Europea tras estos acontecimientos podría comprometer la credibilidad internacional del bloque comunitario y generar dudas sobre su postura respecto al respeto y la defensa del derecho internacional.

De acuerdo con lo publicado por EH Bildu, el eurodiputado Pernando Barrena figura como uno de los firmantes de esta carta dirigida tanto a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, como a Kaja Kallas, Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores. El documento hace hincapié en la necesidad de que la Unión Europea no permanezca en silencio ante lo que califican como “violaciones graves del derecho internacional” por parte de Estados Unidos en Venezuela, reclamando además una respuesta clara y contundente por parte de las instituciones europeas.

La carta, según detalló EH Bildu, se refiere a los bombardeos llevados a cabo por Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero contra instalaciones militares y edificios civiles ubicados en Caracas y otras ciudades de Venezuela. Además de las operaciones militares, los eurodiputados llamaron la atención sobre las declaraciones públicas de representantes del Gobierno estadounidense, quienes celebraron abiertamente la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, acto que la formación soberanista vasca denomina “secuestro”.

En el comunicado se destaca que estos eurodiputados consideran que los hechos descritos constituyen una grave vulneración de la Carta de las Naciones Unidas, al transgredir el principio fundamental que prohíbe explícitamente el uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Según consignó EH Bildu, los firmantes argumentan que tales acciones no solo ponen en riesgo la seguridad internacional, sino que también pueden tener consecuencias directas para la ciudadanía europea, debido al posible efecto de desestabilización global.

El medio EH Bildu detalló que la carta recuerda cómo la Unión Europea ha sostenido repetidamente la importancia de defender un orden internacional sustentado en normas y ha mostrado su posición en otros escenarios condenando violaciones similares del derecho internacional. Los eurodiputados expresan en el texto que la ausencia de una condena explícita frente a la actual situación en Venezuela equivaldría a sostener un doble rasero, lo que tendría como consecuencia debilitar la posición y la credibilidad europea en la escena internacional.

Los firmantes instan a las instituciones de la UE, según informó EH Bildu, a que condenen de manera expresa los ataques perpetrados, asuman la promoción de una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y fomenten iniciativas diplomáticas orientadas a la reducción de tensiones. Asimismo, la misiva plantea la necesidad de que se reevalúe la cooperación en temas de seguridad y defensa con Estados Unidos, particularmente en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Pernando Barrena subrayó, de acuerdo con el comunicado difundido por EH Bildu, que la Unión Europea debe actuar con coherencia en defensa de la paz y del multilateralismo, sin guardar silencio ante situaciones que, en su opinión, representan una vulneración seria de las normas internacionales. El diputado insistió en la importancia de que Europa defienda principios de legalidad internacional y mantenga su compromiso con la protección de los derechos humanos y el multilateralismo.

El pronunciamiento de estos eurodiputados surge tras los recientes acontecimientos en Venezuela, donde las operaciones militares estadounidenses y la detención del mandatario venezolano han generado reacciones tanto en la región latinoamericana como en ámbitos políticos europeos. Según reportó EH Bildu, los eurodiputados firmantes plantean la necesidad de que la UE mantenga la uniformidad en la aplicación de sus principios y se distancie de cualquier tipo de práctica selectiva que pueda cuestionar su autoridad moral y diplomática en el contexto internacional.

La demanda principal de los diputados europeos, según lo publicado por EH Bildu, recae en que las instituciones de la Unión Europea actúen en consonancia con sus declaraciones previas y asuman una postura que promueva el respeto al derecho internacional y contribuya a la estabilización del entorno global, frente a acciones unilaterales que afectan directamente a la paz y la seguridad internacional.

Temas Relacionados

EH BilduViolaciones del derecho internacionalUnión EuropeaEstados UnidosVenezuelaCaracasNicolás MaduroComisión EuropeaMultilateralismoConsejo de Seguridad de Naciones UnidasEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Sánchez traslada a Canarias su "respaldo" para defender su estatus RUP ante el Marco Financiero Plurianual de la UE

Sánchez traslada a Canarias su

Prisión para el detenido por un doble apuñalamiento en un domicilio de Avilés el sábado

Tras ser arrestado el fin de semana por causar heridas graves a dos personas, el principal sospechoso permanece en custodia en el penal asturiano bajo orden judicial, mientras la investigación continúa por lesiones agravadas y uso de arma blanca

Prisión para el detenido por

Partidos de izquierda exigen cancelar los partidos del Maccabi en Madrid y Barcelona para "no legitimar el genocidio"

Colectivos y líderes sindicales han impulsado la suspensión de los próximos encuentros de la Euroliga de baloncesto entre equipos españoles e israelíes, catalogando la celebración sin público como un intento por evitar que el deporte legitime políticas controvertidas

Partidos de izquierda exigen cancelar

Archivada la pieza de la operación Pokémon que investigó al exalcalde de Ourense Francisco Rodríguez

El magistrado determinó que no existen pruebas contra Francisco Rodríguez, Fernando Varela y Abelardo Ulloa por supuestos favores a Vendex, tras concluir que los testimonios carecen de respaldo objetivo, aunque la decisión puede ser apelada

Archivada la pieza de la

Fiscalía pide medidas de alejamiento para los dos hombres denunciados por sendas agresiones sexuales en A Coruña

El Ministerio Público solicita la imposición de restricciones y control documental a los implicados en dos casos bajo investigación en Xuxán y O Ventorrillo, quienes permanecen en libertad mientras avanzan las diligencias tras ser arrestados por la Policía Local

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las aproximaciones premiadas en la

Las aproximaciones premiadas en la Lotería del Niño 2026

Aparece un nuevo cuerpo en la zona donde naufragó el barco en el que viajaba una familia española en Indonesia

La nieve de la borrasca Francis afecta a 56 carreteras en el Día de Reyes: nueve secundarias están cerradas y tres nacionales se encuentran en nivel rojo

Procedente el despido de un representante sindical que utilizó su condición para ir con su familia a la playa y trabajar en un chiringuito

La Policía Nacional explica qué es el ‘egosurfing’ y cómo usarlo correctamente: “Es útil para ser consciente de toda la información que hay sobre ti en Internet”

ECONOMÍA

Dónde ha caído el Gordo

Dónde ha caído el Gordo de la Lotería del Niño 2026: uno de los premios más repartidos de los últimos años

Las aproximaciones premiadas en la Lotería del Niño 2026

El 3, 1 y 0 son los reintegros premiados de la Lotería del Niño 2026

06703, el Gordo de la Lotería del Niño 2026

45875, el segundo premio de la Lotería del Niño 2026

DEPORTES

Las grandes sorpresas y duras

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención

Isabel Rivero, tercera española en proclamarse campeona del mundo de boxeo: “Me cuesta asimilarlo porque al final, gane o pierda, yo tengo que ir a trabajar mañana”

Las obras del Camp Nou le salen caras al FC Barcelona: casi tres millones de euros en multas