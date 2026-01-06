Barrena (EH Bildu) pide a la UE que no guarde "silencio" ante "violaciones tan graves" como la de EEUU en Venezuela

Las acciones militares de Estados Unidos en territorio venezolano y la posterior detención del presidente Nicolás Maduro provocaron una reacción coordinada en el Parlamento Europeo, donde varios eurodiputados enviaron una carta conjunta exigiendo a las máximas autoridades de la Comisión Europea una respuesta firme. Según informó EH Bildu a través de un comunicado, la misiva advierte que la falta de una reacción clara por parte de la Unión Europea tras estos acontecimientos podría comprometer la credibilidad internacional del bloque comunitario y generar dudas sobre su postura respecto al respeto y la defensa del derecho internacional.

De acuerdo con lo publicado por EH Bildu, el eurodiputado Pernando Barrena figura como uno de los firmantes de esta carta dirigida tanto a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, como a Kaja Kallas, Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores. El documento hace hincapié en la necesidad de que la Unión Europea no permanezca en silencio ante lo que califican como “violaciones graves del derecho internacional” por parte de Estados Unidos en Venezuela, reclamando además una respuesta clara y contundente por parte de las instituciones europeas.

La carta, según detalló EH Bildu, se refiere a los bombardeos llevados a cabo por Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero contra instalaciones militares y edificios civiles ubicados en Caracas y otras ciudades de Venezuela. Además de las operaciones militares, los eurodiputados llamaron la atención sobre las declaraciones públicas de representantes del Gobierno estadounidense, quienes celebraron abiertamente la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, acto que la formación soberanista vasca denomina “secuestro”.

En el comunicado se destaca que estos eurodiputados consideran que los hechos descritos constituyen una grave vulneración de la Carta de las Naciones Unidas, al transgredir el principio fundamental que prohíbe explícitamente el uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Según consignó EH Bildu, los firmantes argumentan que tales acciones no solo ponen en riesgo la seguridad internacional, sino que también pueden tener consecuencias directas para la ciudadanía europea, debido al posible efecto de desestabilización global.

El medio EH Bildu detalló que la carta recuerda cómo la Unión Europea ha sostenido repetidamente la importancia de defender un orden internacional sustentado en normas y ha mostrado su posición en otros escenarios condenando violaciones similares del derecho internacional. Los eurodiputados expresan en el texto que la ausencia de una condena explícita frente a la actual situación en Venezuela equivaldría a sostener un doble rasero, lo que tendría como consecuencia debilitar la posición y la credibilidad europea en la escena internacional.

Los firmantes instan a las instituciones de la UE, según informó EH Bildu, a que condenen de manera expresa los ataques perpetrados, asuman la promoción de una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y fomenten iniciativas diplomáticas orientadas a la reducción de tensiones. Asimismo, la misiva plantea la necesidad de que se reevalúe la cooperación en temas de seguridad y defensa con Estados Unidos, particularmente en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Pernando Barrena subrayó, de acuerdo con el comunicado difundido por EH Bildu, que la Unión Europea debe actuar con coherencia en defensa de la paz y del multilateralismo, sin guardar silencio ante situaciones que, en su opinión, representan una vulneración seria de las normas internacionales. El diputado insistió en la importancia de que Europa defienda principios de legalidad internacional y mantenga su compromiso con la protección de los derechos humanos y el multilateralismo.

El pronunciamiento de estos eurodiputados surge tras los recientes acontecimientos en Venezuela, donde las operaciones militares estadounidenses y la detención del mandatario venezolano han generado reacciones tanto en la región latinoamericana como en ámbitos políticos europeos. Según reportó EH Bildu, los eurodiputados firmantes plantean la necesidad de que la UE mantenga la uniformidad en la aplicación de sus principios y se distancie de cualquier tipo de práctica selectiva que pueda cuestionar su autoridad moral y diplomática en el contexto internacional.

La demanda principal de los diputados europeos, según lo publicado por EH Bildu, recae en que las instituciones de la Unión Europea actúen en consonancia con sus declaraciones previas y asuman una postura que promueva el respeto al derecho internacional y contribuya a la estabilización del entorno global, frente a acciones unilaterales que afectan directamente a la paz y la seguridad internacional.