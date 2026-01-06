Ábalos pide al Congreso que le devuelva sus derechos de diputado hasta que el Supremo confirme si le mantiene en prisión

El exministro socialista José Luis Ábalos sostuvo que la suspensión de sus derechos y deberes como diputado afecta la representación de los ciudadanos de Valencia y altera el número de escaños en el Congreso, una situación que considera lesiva para los principios democráticos. Según publicó el medio de referencia, Ábalos presentó un escrito dirigido a la Mesa del Congreso de los Diputados exigiendo que se le restituyan los privilegios parlamentarios mientras el Tribunal Supremo resuelve el recurso de apelación en el que solicita que se revoque su ingreso en prisión preventiva. El recurso será examinado el próximo 15 de enero, día en que la Sala Segunda del Supremo determinará si se mantiene o no la medida cautelar.

Tal como detalló la fuente, el escrito, con fecha del 31 de diciembre, fue difundido este martes a través de la cuenta de X del propio Ábalos. En ese documento, el exdirigente del PSOE señala que la suspensión le ha dejado sin el derecho a la asignación económica correspondiente a su cargo y sin ningún tipo de ayuda o indemnización por los gastos derivados de sus funciones parlamentarias. Añade que su situación supone la pérdida de los ingresos provenientes del Congreso, así como de las cotizaciones a la Seguridad Social y mutualidades estipuladas para los diputados.

El medio informó que Ábalos fundamenta su demanda alegando la "ausencia de indicios" que justifiquen la prisión provisional, así como la inexistencia de riesgo de fuga y la vulneración del derecho fundamental de representación política. Además, asegura que la medida de prisión provisional estaría siendo utilizada para fines ajenos a la finalidad procesal que debe regir una decisión de este tipo. En el documento presentado, Ábalos insiste en que la consecuencia "fundamental y grave" del acuerdo de la Mesa reside en la privación a los electores de Valencia de la voz y el voto por el que optaron en los comicios del 23 de julio de 2023.

Según consignó la misma fuente, Ábalos advierte que con su suspensión el Congreso queda compuesto por 349 diputados en lugar de los 350 habituales, lo que, en su opinión, altera la composición legítima de la Cámara Baja y afecta la representatividad en la XV Legislatura. El texto dirigido a la Mesa pone énfasis en la supuesta "precipitación y premura" con la que se adoptó la decisión de suspenderlo de sus funciones parlamentarias y solicita que este órgano la reconsidere para permitirle retomar sus derechos y deberes "al menos hasta que se celebre la vista" judicial donde se resolverá el recurso de apelación.

En la argumentación compartida desde la red social, Ábalos afirma que la privación temporal de sus derechos parlamentarios constituye una "medida tan excepcional como injustificada", insistiendo en que las causas esgrimidas para su suspensión no se sostienen por la falta de elementos que demuestren riesgo de fuga o indicios delictivos suficientes. Del mismo modo, alerta sobre el precedente que se sentaría de confirmarse la decisión de la Mesa en situaciones análogas.

El medio explicó que el recurso de Ábalos ante el Tribunal Supremo pide la anulación expresa de la medida de prisión provisional adoptada previamente, solicitando su liberación inmediata al entender que no parecen estar presentes las causas legales que sustentan este tipo de resoluciones. La vista judicial del 15 de enero será decisiva para el futuro inmediato del exministro socialista, pues en ella se decidirá si debe seguir en prisión preventiva o puede recuperar la libertad y, con ello, sus derechos y funciones como diputado por Valencia.