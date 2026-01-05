Espana agencias

Vox critica la reunión de Sánchez y Junqueras en Moncloa: "Entre mafias va este juego macabro"

Vox arremete contra la cita prevista entre el mandatario y el jefe de ERC en La Moncloa, denunciando que la aparente restauración de vínculos institucionales es, según Ignacio Garriga, una estrategia para favorecer a quienes desafían la legalidad

Guardar

Ignacio Garriga, vicepresidente y secretario general de Vox, afirmó en la red social X que la reunión entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras “sirve para incorporar a la dirección del Estado a delincuentes que quieren acabar con la unidad nacional”. Este comentario llega en el contexto de la cita programada para el jueves en La Moncloa entre el presidente del Gobierno y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), cuyo propósito declarado es avanzar en el desbloqueo del nuevo modelo de financiación para Cataluña, según reportó el medio Europa Press.

La formación Vox ha expresado su rechazo a esta reunión, tildando de “falsa e insultante” la aparente normalización de las relaciones entre el Ejecutivo central y el gobierno catalán. Según recogió Europa Press, Garriga denunció en su mensaje que “entre mafias va este juego macabro”, posicionando a su partido como uno de los principales críticos de la aproximación de Moncloa hacia el independentismo catalán.

El encuentro previsto entre Sánchez y Junqueras fue presentado por ambas partes como un paso clave en las negociaciones sobre el sistema de financiación autonómica, un asunto pendiente desde hace años y foco de tensiones políticas recurrentes. Junqueras comunicó que el acuerdo sobre financiación autonómica está “cerca”, argumentando que este acercamiento permitirá garantizar recursos adecuados para Cataluña, según recogió Europa Press en declaraciones del propio dirigente catalán.

Adicionalmente, el líder de ERC mencionó que durante la reunión se abordarán otros compromisos entre ambas formaciones, y que será la ocasión para “recordar que hay otros compromisos que se tienen que ir cumpliendo”, según citó Europa Press. Este tipo de encuentros han generado críticas desde sectores políticos que consideran que el diálogo con fuerzas independentistas implica concesiones que afectan a la integridad territorial del país.

Vox sostiene que la recuperación de los vínculos institucionales con el independentismo no responde a un interés general, sino a lo que califican como “una estrategia para favorecer a quienes desafían la legalidad”, según expresó el partido y recogió Europa Press. Para la formación liderada por Santiago Abascal, el acercamiento institucional representa una amenaza al modelo territorial vigente y una validación de estrategias independentistas.

La reacción de Vox se inscribe en un clima político marcado por la polarización respecto al papel del independentismo catalán dentro de la política nacional. El partido reitera su rechazo a cualquier tipo de entendimiento con formaciones que, a su juicio, buscan “acabar con la unidad nacional”.

Por su parte, desde el Ejecutivo y desde ERC, el motivo principal del encuentro se define como el intento de destrabar un punto clave en la agenda política catalana: la financiación autonómica. La negociación sobre este tema lleva años sin resolverse, con reiterados llamados desde Cataluña para asegurar un modelo más equitativo y adecuado a las necesidades del territorio, cuestión que fue reiterada como prioritaria en los contactos actuales.

El acercamiento entre Sánchez y Junqueras se da en un contexto de búsqueda de apoyos parlamentarios y de estabilidad para el Gobierno, en medio de una legislatura en la que el respaldo de formaciones independentistas resulta clave para la aprobación de proyectos y reformas del Ejecutivo. Tanto la cita como las declaraciones posteriores han sido interpretadas como parte de una estrategia más amplia para estabilizar las relaciones con sectores del independentismo, algo que, como recoge Europa Press, Vox ve como una señal de debilidad y como una concesión inadmisible.

Finalmente, la reunión abordará tanto el sistema de financiación como el seguimiento de otros acuerdos políticos en curso. Tanto el Ejecutivo como ERC sostienen que el diálogo y el cumplimiento de compromisos son esenciales para avanzar en una agenda compartida, mientras que Vox rechaza firmemente este proceso y denuncia que supone una legitimación política y social de lo que consideran comportamientos ilegales por parte de los líderes independentistas.

Temas Relacionados

VoxPedro SánchezOriol JunquerasIgnacio GarrigaCataluñaLa MoncloaReunión políticaFinanciación autonómicaUnidad nacionalERCEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Tribunal Superior de Canarias investiga a un abogado por citar sentencias inexistentes dadas por la IA

Tribunal Superior de Canarias investiga

Illa ve un "precedente peligroso" en la intervención de EEUU sobre Venezuela

Salvador Illa expresó preocupación ante el accionar estadounidense en territorio venezolano y subrayó la necesidad de una resolución sin injerencias externas, solicitando respeto al orden global y garantías democráticas para la ciudadanía local, según declaraciones publicadas en redes sociales

Illa ve un "precedente peligroso"

Casi 1.000 personas se concentran en Barcelona contra Maduro y en apoyo a su captura

Manifestantes respaldan la acción internacional en la capital catalana, demandan la liberación de detenidos por motivos políticos y exigen garantías para una transición ordenada en Venezuela, según organizadores, quienes destacan un anhelo amplio de cambio democrático

Casi 1.000 personas se concentran

Esther Martínez (PP) espera que la democracia en Venezuela se "pueda abrir paso" y comience "enseguida una transición"

La líder del Partido Popular en el País Vasco manifestó su confianza en que, tras la captura de Nicolás Maduro y la intervención internacional, Venezuela inicie rápidamente una etapa política diferente, destacando el respaldo a cubanos y nicaragüenses en situaciones similares

Esther Martínez (PP) espera que

El PRC aboga por una "transición democrática" en Venezuela

La candidata Paula Fernández Viaña reclama “responsabilidad” y “prudencia” a la comunidad internacional ante la crisis tras la captura de Maduro, enfatizando que sólo un proceso inclusivo, elecciones libres y diálogo podrán garantizar el porvenir de miles de venezolanos

El PRC aboga por una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP anuncia la creación

El PP anuncia la creación de una Comisión de Investigación en el Senado sobre la “caja negra” de la SEPI y el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra

Cómo poner las cadenas de nieve al coche y qué tener en cuenta para una conducción segura

Ayuso pide explicaciones a Zapatero por haber “cooperado con la dictadura” de Maduro: “Como española, siento vergüenza”

El PP se opone a Trump y pide que sea Edmundo González quien lidere la transición en Venezuela: “Delcy Rodríguez carece de legitimidad”

Albares denuncia el “precedente” que crea la actuación de Estados Unidos en Venezuela: “No nos vamos a resignar a que se imponga la ley del más fuerte”

ECONOMÍA

El precio de la vivienda

El precio de la vivienda alcanza máximos históricos tras subir un 16,2% en 2025, el mayor aumento desde la burbuja inmobiliaria

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 5 enero

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 5 de enero

DEPORTES

Isabel Rivero, tercera española en

Isabel Rivero, tercera española en proclamarse campeona del mundo de boxeo: “Me cuesta asimilarlo porque al final, gane o pierda, yo tengo que ir a trabajar mañana”

Las obras del Camp Nou le salen caras al FC Barcelona: casi tres millones de euros en multas

Ilia Topuria desmiente que haya sido citado para declarar por violencia de género a través de un comunicado

Sale a la luz la cifra que habría ofrecido Sergio Ramos para comprar el Sevilla FC

La Fórmula 1 llega a la temporada 2026 cargada de novedades: de monoplazas más pequeños a un sistema de aerodinámica activa o el ‘Boost’