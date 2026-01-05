Espana agencias

Prisión para el detenido por un doble apuñalamiento en un domicilio de Avilés el sábado

Tras ser arrestado el fin de semana por causar heridas graves a dos personas, el principal sospechoso permanece en custodia en el penal asturiano bajo orden judicial, mientras la investigación continúa por lesiones agravadas y uso de arma blanca

Guardar

Trasladado al Centro Penitenciario de Asturias, el principal sospechoso de causar heridas graves a dos personas en Avilés el fin de semana afronta prisión provisional, comunicada y sin fianza, de acuerdo con una decisión de la jueza de refuerzo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Avilés. Según información proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA), la orden se emitió tras el arresto del implicado, mientras la investigación continúa bajo la calificación inicial de lesiones agravadas y uso de arma blanca.

El sábado por la noche, en un domicilio de Avilés, se reportó el doble apuñalamiento que motivó la intervención policial y la posterior detención del sospechoso. Según detalló el TSJA y publicó el medio, el hombre ha sido acusado formalmente de herir a una mujer y a otro hombre en el mismo incidente. Ambas víctimas presentan lesiones de gravedad atribuibles al uso de un arma blanca, un hecho que ha marcado la calificación jurídica provisional de los hechos.

La jueza a cargo del caso, que actualmente refuerza el juzgado correspondiente en Avilés, acordó la medida de prisión provisional comunicada y sin posibilidad de fianza, tal como lo solicitó el Ministerio Fiscal. El TSJA explicó que la razón principal de esta decisión radica en la gravedad de las lesiones y el modo en que se produjeron, utilizando un arma y en circunstancias consideradas especialmente severas por los instructores del caso.

De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, las diligencias penales se han iniciado bajo el supuesto de lesiones agravadas en virtud del artículo 148.1 del Código Penal. Esta tipificación responde a la consideración de que el sospechoso habría perpetrado el ataque armado en condiciones que aumentan la responsabilidad penal. Además, la calificación penal podría modificarse si la evolución de la instrucción judicial revela detalles que impliquen otros delitos o supuestos legales diferentes.

El arrestado permanece bajo custodia en el penal asturiano mientras se llevan a cabo todas las actuaciones judiciales pertinentes. El Ministerio Fiscal y los órganos judiciales mantienen abierta la investigación para precisar las circunstancias exactas del doble apuñalamiento, esclarecer los móviles del ataque, y determinar las posibles responsabilidades adicionales que puedan derivarse a medida que se recopile nueva evidencia.

Según consignó el TSJA, la causa penal no descarta que, a medida que avance la instrucción, pueda variar la calificación de los hechos en función del resultado de las pruebas periciales y testimoniales que se están acopiando. Las autoridades destacan la fase inicial en la que se encuentra el procedimiento y la importancia de contar con todas las garantías procesales para los implicados.

Las víctimas del ataque se encuentran bajo atención médica por las lesiones sufridas y sus casos forman parte central en el proceso judicial que ahora sigue su curso en los tribunales asturianos. Por ahora, la acusación formal recae en el presunto uso intencionado de un arma para causar daño grave, lo que dio lugar a la rápida intervención tanto de los servicios de emergencia como de la policía local.

El medio que reportó el caso indica que las actuaciones policiales en la vivienda donde ocurrieron los hechos permitieron identificar al supuesto agresor y asegurar pruebas relacionadas con el ataque, mientras las pesquisas recopilan testimonios y evidencias forenses fundamentales para la instrucción del sumario penal.

La instrucción judicial continuará en las próximas semanas con la toma de declaraciones a testigos, el análisis de informes médicos y policiales, así como la revisión de antecedentes o posibles agravantes. Tal como puntualizó el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, las diligencias buscan esclarecer por completo el suceso y delimitar la responsabilidad penal del único acusado detenido hasta el momento.

Temas Relacionados

Doble apuñalamientoAvilésCentro Penitenciario de AsturiasJuzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de AvilésTribunal Superior de Justicia del Principado de AsturiasMinisterio FiscalAsturiasEspañaLesiones agravadasCódigo PenalEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Partidos de izquierda exigen cancelar los partidos del Maccabi en Madrid y Barcelona para "no legitimar el genocidio"

Partidos de izquierda exigen cancelar

Archivada la pieza de la operación Pokémon que investigó al exalcalde de Ourense Francisco Rodríguez

El magistrado determinó que no existen pruebas contra Francisco Rodríguez, Fernando Varela y Abelardo Ulloa por supuestos favores a Vendex, tras concluir que los testimonios carecen de respaldo objetivo, aunque la decisión puede ser apelada

Archivada la pieza de la

Fiscalía pide medidas de alejamiento para los dos hombres denunciados por sendas agresiones sexuales en A Coruña

El Ministerio Público solicita la imposición de restricciones y control documental a los implicados en dos casos bajo investigación en Xuxán y O Ventorrillo, quienes permanecen en libertad mientras avanzan las diligencias tras ser arrestados por la Policía Local

Infobae

Condenada a nueve meses de prisión por dejar a su hijo de dos años solo en el coche 40 minutos

La justicia ratificó la pena de cárcel y prohibición de acercamiento para una mujer que, según la sentencia, expuso a su hijo pequeño a un entorno peligroso al dejarlo encerrado sin supervisión en un aparcamiento comercial

Condenada a nueve meses de

España y otros seis países europeos arremeten contra Israel por las medidas contra la UNRWA y las ONG

Siete gobiernos europeos han emitido una declaración conjunta condenando nuevas restricciones impuestas por el Ejecutivo israelí que, según los firmantes, obstaculizan servicios de emergencia esenciales y vulneran derechos internacionales ante la crítica situación en Gaza

España y otros seis países
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La relación de Delcy Rodríguez

La relación de Delcy Rodríguez con España: un viaje a escondidas a Madrid, el encuentro con Ábalos y su entrada prohibida en la UE por violar los derechos humanos

Detienen a 15 conductores de autobús acusados de facilitar el transporte irregular de migrantes entre España y Francia: recibían pagos de entre 20 y 400 euros

Investigan a un abogado de Tenerife por haber citado sentencias inventadas por una Inteligencia Artificial: “Fio su trabajo a lo que el algoritmo le propuso”

El PP anuncia la creación de una Comisión de Investigación en el Senado sobre la “caja negra” de la SEPI y el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra

Cómo poner las cadenas de nieve al coche y qué tener en cuenta para una conducción segura

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 4

Los regalos de Reyes también pasan por Hacienda: los que reciban casas, coches o joyas tributan en el Impuesto de Donaciones

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Sebastián Ramírez, abogado: “Estos son los dos motivos por los que más despedirán en 2026”

Un tribunal declara improcedente el despido de un trabajador por llamar “ladrón” a su jefe fuera del horario laboral

DEPORTES

Este es el dinero que

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención

Isabel Rivero, tercera española en proclamarse campeona del mundo de boxeo: “Me cuesta asimilarlo porque al final, gane o pierda, yo tengo que ir a trabajar mañana”

Las obras del Camp Nou le salen caras al FC Barcelona: casi tres millones de euros en multas

Ilia Topuria desmiente que haya sido citado para declarar por violencia de género a través de un comunicado