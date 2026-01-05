Prisión para el detenido por un doble apuñalamiento en un domicilio de Avilés el sábado

Trasladado al Centro Penitenciario de Asturias, el principal sospechoso de causar heridas graves a dos personas en Avilés el fin de semana afronta prisión provisional, comunicada y sin fianza, de acuerdo con una decisión de la jueza de refuerzo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Avilés. Según información proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA), la orden se emitió tras el arresto del implicado, mientras la investigación continúa bajo la calificación inicial de lesiones agravadas y uso de arma blanca.

El sábado por la noche, en un domicilio de Avilés, se reportó el doble apuñalamiento que motivó la intervención policial y la posterior detención del sospechoso. Según detalló el TSJA y publicó el medio, el hombre ha sido acusado formalmente de herir a una mujer y a otro hombre en el mismo incidente. Ambas víctimas presentan lesiones de gravedad atribuibles al uso de un arma blanca, un hecho que ha marcado la calificación jurídica provisional de los hechos.

La jueza a cargo del caso, que actualmente refuerza el juzgado correspondiente en Avilés, acordó la medida de prisión provisional comunicada y sin posibilidad de fianza, tal como lo solicitó el Ministerio Fiscal. El TSJA explicó que la razón principal de esta decisión radica en la gravedad de las lesiones y el modo en que se produjeron, utilizando un arma y en circunstancias consideradas especialmente severas por los instructores del caso.

De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, las diligencias penales se han iniciado bajo el supuesto de lesiones agravadas en virtud del artículo 148.1 del Código Penal. Esta tipificación responde a la consideración de que el sospechoso habría perpetrado el ataque armado en condiciones que aumentan la responsabilidad penal. Además, la calificación penal podría modificarse si la evolución de la instrucción judicial revela detalles que impliquen otros delitos o supuestos legales diferentes.

El arrestado permanece bajo custodia en el penal asturiano mientras se llevan a cabo todas las actuaciones judiciales pertinentes. El Ministerio Fiscal y los órganos judiciales mantienen abierta la investigación para precisar las circunstancias exactas del doble apuñalamiento, esclarecer los móviles del ataque, y determinar las posibles responsabilidades adicionales que puedan derivarse a medida que se recopile nueva evidencia.

Según consignó el TSJA, la causa penal no descarta que, a medida que avance la instrucción, pueda variar la calificación de los hechos en función del resultado de las pruebas periciales y testimoniales que se están acopiando. Las autoridades destacan la fase inicial en la que se encuentra el procedimiento y la importancia de contar con todas las garantías procesales para los implicados.

Las víctimas del ataque se encuentran bajo atención médica por las lesiones sufridas y sus casos forman parte central en el proceso judicial que ahora sigue su curso en los tribunales asturianos. Por ahora, la acusación formal recae en el presunto uso intencionado de un arma para causar daño grave, lo que dio lugar a la rápida intervención tanto de los servicios de emergencia como de la policía local.

El medio que reportó el caso indica que las actuaciones policiales en la vivienda donde ocurrieron los hechos permitieron identificar al supuesto agresor y asegurar pruebas relacionadas con el ataque, mientras las pesquisas recopilan testimonios y evidencias forenses fundamentales para la instrucción del sumario penal.

La instrucción judicial continuará en las próximas semanas con la toma de declaraciones a testigos, el análisis de informes médicos y policiales, así como la revisión de antecedentes o posibles agravantes. Tal como puntualizó el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, las diligencias buscan esclarecer por completo el suceso y delimitar la responsabilidad penal del único acusado detenido hasta el momento.