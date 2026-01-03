Zapatero, Paco Salazar y el hijo de Ábalos, entre los próximos comparecientes de la 'comisión Koldo' del Senado

Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, figura entre las personas que deberán comparecer próximamente ante la comisión de investigación del Senado sobre las ramificaciones del conocido como ‘caso Koldo’. De acuerdo con Europa Press, esta comisión, cuyo reinicio de actividad está previsto para 2026, aún no tiene definido el calendario exacto para estas nuevas citaciones, ni se ha despejado la incógnita sobre si finalmente se convocará a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según publicó Europa Press, entre los citados por el organismo parlamentario también se encuentran el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el exdirigente socialista Paco Salazar. El Partido Popular, que ostenta la mayoría absoluta en la comisión, ha señalado que, en el caso de Zapatero, el interrogatorio estará orientado a su papel en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Pese a que su citación no será inmediata, fuentes del PP han adelantado que la comparecencia del expresidente tendrá lugar en los primeros meses del año, aunque no han especificado la fecha concreta.

Además de los mencionados, el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, también será citado, según detalló el medio Europa Press. No obstante, ni para él ni para el resto de comparecientes confirmados se ha anunciado un cronograma oficial. Por otra parte, persiste la incertidumbre en torno a la fecha para el interrogatorio de Francisca Muñoz, esposa del exdirigente socialista Santos Cerdán, cuya comparecencia, prevista originalmente para el 15 de diciembre, fue suspendida debido a motivos médicos. En situación similar se encuentran las citaciones de los ministros Ángel Víctor Torres, titular de Política Territorial y Memoria Democrática, y Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, quienes igualmente deben acudir sin que sus fechas hayan quedado establecidas aún. Ramón Alzórriz, exvicesecretario general del PSOE navarro, y su esposa también han sido incluidos en la lista de testigos, pero tampoco se ha fijado el día en que deberán presentarse en la Cámara Alta.

El medio Europa Press informó que el Partido Popular tiene la intención de agilizar los trabajos de la comisión y reactivar la agenda de comparecencias a partir de enero, tras la pausa navideña. Sin embargo, hasta el momento los ‘populares’ no han señalado si prevén añadir nuevas citaciones o cuál sería el ritmo de trabajo para los siguientes meses.

El eventual llamamiento de Begoña Gómez permanece sin resolver, aunque fuentes del PP reconocen, tanto en declaraciones públicas como en el ámbito privado, que están evaluando la posibilidad de citarla ante la comisión, después de haber descartado esta opción meses atrás. Gómez se encuentra actualmente investigada por un juzgado de Madrid debido a supuestos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y la supuesta apropiación de un software propiedad de la Universidad Complutense de Madrid. En caso de ser llamada, su comparecencia se produciría después del interrogatorio al empresario Juan Carlos Barrabés y al exvicerrector de la UCM, Juan Carlos Doadrio, relacionados con el proceso judicial abierto.

Europa Press añadió que el clima político que rodea a la comisión está marcado por la espera de estas citaciones relevantes y por la falta de calendarización precisa. Las decisiones por adoptar en torno a los comparecientes, en especial la eventual asistencia de Begoña Gómez, mantienen el foco público y mediático sobre la actividad parlamentaria, a la expectativa de si el Partido Popular avanzará en su intención de “pisar el acelerador” en enero y de qué implicaciones podría tener esto en el desarrollo posterior de la investigación parlamentaria sobre el ‘caso Koldo’.