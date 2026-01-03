Espana agencias

Zapatero, Paco Salazar y el hijo de Ábalos, entre los próximos comparecientes de la 'comisión Koldo' del Senado

Figuras relevantes del ámbito político nacional deberán asistir próximamente ante la comisión de investigación parlamentaria sobre el 'caso Koldo', con nuevas comparecencias aún sin fecha definida, mientras permanece la incertidumbre sobre si se citará a Begoña Gómez

Guardar

Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, figura entre las personas que deberán comparecer próximamente ante la comisión de investigación del Senado sobre las ramificaciones del conocido como ‘caso Koldo’. De acuerdo con Europa Press, esta comisión, cuyo reinicio de actividad está previsto para 2026, aún no tiene definido el calendario exacto para estas nuevas citaciones, ni se ha despejado la incógnita sobre si finalmente se convocará a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según publicó Europa Press, entre los citados por el organismo parlamentario también se encuentran el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el exdirigente socialista Paco Salazar. El Partido Popular, que ostenta la mayoría absoluta en la comisión, ha señalado que, en el caso de Zapatero, el interrogatorio estará orientado a su papel en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Pese a que su citación no será inmediata, fuentes del PP han adelantado que la comparecencia del expresidente tendrá lugar en los primeros meses del año, aunque no han especificado la fecha concreta.

Además de los mencionados, el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, también será citado, según detalló el medio Europa Press. No obstante, ni para él ni para el resto de comparecientes confirmados se ha anunciado un cronograma oficial. Por otra parte, persiste la incertidumbre en torno a la fecha para el interrogatorio de Francisca Muñoz, esposa del exdirigente socialista Santos Cerdán, cuya comparecencia, prevista originalmente para el 15 de diciembre, fue suspendida debido a motivos médicos. En situación similar se encuentran las citaciones de los ministros Ángel Víctor Torres, titular de Política Territorial y Memoria Democrática, y Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, quienes igualmente deben acudir sin que sus fechas hayan quedado establecidas aún. Ramón Alzórriz, exvicesecretario general del PSOE navarro, y su esposa también han sido incluidos en la lista de testigos, pero tampoco se ha fijado el día en que deberán presentarse en la Cámara Alta.

El medio Europa Press informó que el Partido Popular tiene la intención de agilizar los trabajos de la comisión y reactivar la agenda de comparecencias a partir de enero, tras la pausa navideña. Sin embargo, hasta el momento los ‘populares’ no han señalado si prevén añadir nuevas citaciones o cuál sería el ritmo de trabajo para los siguientes meses.

El eventual llamamiento de Begoña Gómez permanece sin resolver, aunque fuentes del PP reconocen, tanto en declaraciones públicas como en el ámbito privado, que están evaluando la posibilidad de citarla ante la comisión, después de haber descartado esta opción meses atrás. Gómez se encuentra actualmente investigada por un juzgado de Madrid debido a supuestos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y la supuesta apropiación de un software propiedad de la Universidad Complutense de Madrid. En caso de ser llamada, su comparecencia se produciría después del interrogatorio al empresario Juan Carlos Barrabés y al exvicerrector de la UCM, Juan Carlos Doadrio, relacionados con el proceso judicial abierto.

Europa Press añadió que el clima político que rodea a la comisión está marcado por la espera de estas citaciones relevantes y por la falta de calendarización precisa. Las decisiones por adoptar en torno a los comparecientes, en especial la eventual asistencia de Begoña Gómez, mantienen el foco público y mediático sobre la actividad parlamentaria, a la expectativa de si el Partido Popular avanzará en su intención de “pisar el acelerador” en enero y de qué implicaciones podría tener esto en el desarrollo posterior de la investigación parlamentaria sobre el ‘caso Koldo’.

Temas Relacionados

Comisión KoldoSenadoJosé Luis Rodríguez ZapateroPaco SalazarVíctor ÁbalosBegoña GómezPartido PopularEspañaMadridCaso KoldoComparecenciasInvestigaciónEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Mónica García Mónica condena los ataques de EE.UU. en Venezuela y los tilda de "injustificables"

La titular de Sanidad rechaza cualquier acción bélica que viole la autonomía de naciones, enfatiza la urgencia de respetar el derecho internacional y destaca que la diplomacia debe prevalecer ante toda agresión, según expresó públicamente en la red social 'X'

Mónica García Mónica condena los

Canarias muestra su "preocupación" tras las explosiones registradas en Venezuela en medio de la tensión con EEUU

Fernando Clavijo ha manifestado inquietud por la seguridad de ciudadanos insulares tras los recientes incidentes en Caracas, mientras fuentes estadounidenses confirman acciones militares en ese país, elevando la tensión diplomática y el temor por posibles consecuencias en la región

Canarias muestra su "preocupación" tras

Más Madrid condena la "agresión militar" de Estados Unidos contra Venezuela

La representante de la formación madrileña expresó su férrea oposición a la ofensiva estadounidense sobre territorio venezolano, subrayando el respaldo total hacia la ciudadanía afectada y denunciando enérgicamente las maniobras ordenadas desde la administración Trump

Más Madrid condena la "agresión

Izquierda Unida acusa a Estados Unidos de romper la soberanía de Venezuela tras el ataque "criminal" en Caracas

Dirigentes de la formación política expresaron su rechazo categórico a la intervención bélica de Estados Unidos, denunciando violaciones a la legalidad global y llamando a la comunidad internacional a detener las hostilidades para proteger a la población civil venezolana

Izquierda Unida acusa a Estados

El PP exige a Sánchez la reforma "urgente" del sistema de financiación local y poder derogar el "tasazo" de basuras

Dirigentes municipales del Partido Popular demandan cambios legislativos inmediatos a Pedro Sánchez, reclaman nuevas reglas que permitan autonomía presupuestaria, rechazan imposiciones sobre los residuos y advierten que la falta de acuerdos retrasa inversiones y afecta a los ciudadanos

El PP exige a Sánchez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, celebra “la vuelta de la democracia a Venezuela”: “Maduro es un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo”

Pedro Sánchez hace un “llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad” en Venezuela y ofrece a España para buscar una “solución pacífica”

Reacciones desde España al ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro: Pedro Sánchez hace “un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad”

Un brote de gripe A deja cinco muertos en una residencia de ancianos de Sevilla

El Gobierno de España afirma que todo el personal de la Embajada en Venezuela está a salvo

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Lista de permisos retribuidos en 2026: de los 15 días por matrimonio al permiso por ingreso hospitalario de un familiar

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 3 enero

DEPORTES

Del Mundial de fútbol al

Del Mundial de fútbol al Gran Premio de Madrid o los Juegos Olímpicos de Invierno: el calendario deportivo de 2026

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla