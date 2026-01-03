Más Madrid condena la "agresión militar" de Estados Unidos contra Venezuela

La portavoz de Más Madrid (MM) en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha trasladado este sábado su rechazo a la "agresión militar" de Estados Unidos sobre Venezuela, y ha lanzado un mensaje de "solidaridad" con la población de la nación sudamericana.

"Nada justifica la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela. Nuestra solidaridad con su pueblo y nuestro rechazo rotundo a las acciones del Gobierno de Trump", ha manifestado.

En una publicación en su perfil de la red social 'X', Bergerot se ha puesto del lado de la "legislación internacional" y del "derecho de los venezolanos a vivir en paz".

Este mensaje se produce poco después de que Estados Unidos haya lanzado una serie de ataques sobre Venezuela, pero antes de que el presidente estadounidense anunciara la captura de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.