CHA ratifica a Jorge Pueyo como candidato en Aragón: "Sé que Azcón me tiene ganas, yo a él también"

El diputado aragonés fue confirmado como aspirante a la presidencia regional en las elecciones de febrero, prometiendo impulsar una alternativa a las políticas actuales y subrayando la importancia de contar con representantes comprometidos con los intereses de Aragón

Jorge Pueyo, diputado en el Congreso, afirmó que tras su paso por la Cámara Baja ha comprendido la necesidad de que existan representantes que realmente antepongan los intereses de Aragón por encima de los equilibrios estatales. Tal como publicó el medio, la Chunta Aragonesista (CHA) confirmó a Pueyo como su candidato a la presidencia regional en las elecciones autonómicas previstas para el 8 de febrero, subrayando así la intención del partido de ofrecer una alternativa a las políticas del actual Gobierno de Aragón.

El Comité Nazional de CHA, que actúa como órgano máximo entre 'Asambleyas', ratificó oficialmente la candidatura de Pueyo, quien expresó su determinación de enfrentar las políticas promovidas por el presidente aragonés Jorge Azcón. De acuerdo con el reporte, Pueyo declaró: “Sé que Azcón me tiene ganas. Yo a él también pero, sobre todo, tengo ganas de acabar con sus políticas privatizadoras, extractivistas y cobardes”. El candidato aragonesista enfatizó que, incluso durante su estancia en Madrid, mantuvo su atención centrada en su comunidad, haciendo patente, según consignó la misma fuente, su “orgullo” por representar a Aragón y diferenciando su postura de la de otros políticos regionales, a los que acusó de priorizar sus carreras en la capital.

En su valoración sobre la experiencia adquirida en Madrid, Pueyo destacó que su trabajo como diputado le otorgó una visión más amplia de cómo funciona el Estado y le generó un sentido de responsabilidad mayor para defender los intereses de Aragón. El medio reportó que Pueyo insistió en la importancia de que la región cuente con un partido “fuerte”, comprometido con sus habitantes, e insistió en que el próximo 8 de febrero resulta decisivo para el futuro autonómico.

Pueyo liderará la lista de CHA por Zaragoza. Los secretarios territoriales Verónica Villagrasa y Javier Carbó encabezan las candidaturas en Huesca y Teruel, respectivamente, posiciones obtenidas tras un proceso de primarias en el partido. Isabel Lasobras, secretaria general de la formación y parlamentaria actual en las Cortes, ocupará el segundo lugar en Zaragoza. La lista se completa con el alcalde de Longares, Miguel Jaime; la especialista en comunicación Mary Carmen Bozal; y el alcalde de La Muela, Adrián Tello, entre los primeros cinco puestos.

En la provincia de Huesca, junto a Villagrasa figuran Mascún Ariste, concejal en Sariñena; Laura Climente, concejala en Jaca; José Luis Parra, presidente de CHA Somontano; y Nuria Ortega, de la zona del Cinca Medio. En total, la lista provincial suma 18 nombres. Para Teruel, el grupo de 14 candidatos está liderado por Javier Carbó y completado por figuras como Pilar Martín, del área Andorra-Sierra de Arcos, Jorge Rodríguez, Pepa Nogué y Eduardo Alcutén.

Sobre la conformación de las candidaturas, Isabel Lasobras agradeció el compromiso de quienes se sumaron para representar a la Chunta Aragonesista, destacando la pluralidad y diversidad resultante del proceso de diálogo entre distintas sensibilidades internas. En palabras recogidas por la misma fuente, Lasobras señaló: “Hoy, Chunta Aragonesista está más cohesionada que nunca. Iniciamos nuestra campaña electoral con muchísimas ganas de trabajar por Aragón y de recorrerlo de nuevo, municipio a municipio, persona a persona, como llevamos haciendo desde hace 40 años”.

El medio detalló que la composición de las listas incorpora integrantes de organizaciones como Choventut Aragonesista, Estado Aragonés, Recortes 0 y personas independientes, además de contemplar una alianza con el Partido Verde (Equo). Lasobras resaltó que la fuerza política no parte de cero, sino que se apoya en el trabajo previo de concejalías, alcaldías y consejos comarcales, abarcando representantes de diversas procedencias, edades y entornos, tanto urbanos como rurales.

La secretaria general explicó además que, gracias a la labor territorial desarrollada, CHA cuenta con un conocimiento detallado de las necesidades de las distintas zonas de Aragón, aspectos que figurarán en su programa electoral. Estas medidas, aclaró, ya están en proceso de elaboración y buscarán responder a las demandas sociales y económicas recogidas durante su trayectoria.

Finalmente, Lasobras definió a CHA como la “candidatura útil de izquierdas” que aglutina todas las sensibilidades aragonesistas y progresistas, planteando el objetivo de movilizar al electorado en los comicios para intentar construir una mayoría política que permita desplazar las políticas de Azcón y de partidos situados en la derecha del espectro político, según publicó la fuente.

