Gestores administrativos denuncian a la Administración por enviar avisos legales fuera del horario laboral

El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos ha enfatizado que no existen impedimentos tecnológicos para solventar el problema de las notificaciones oficiales remitidas fuera de los horarios laborales convencionales por parte de las administraciones públicas. Según el comunicado de la entidad profesional, la responsabilidad sobre la programación de estos sistemas y la toma de decisiones sobre los avisos recae directamente en las personas que los gestionan y organizan. De acuerdo con una declaración recogida por el organismo y difundida por diversos medios, "los sistemas los diseñan personas y las decisiones las toman personas", por lo que instan al Ejecutivo a implementar medidas concretas que vayan más allá de las declaraciones de intenciones.

Según detalló El Consejo General y recogió el comunicado oficial, la preocupación deriva de la continuidad de la remisión de avisos legales —por parte de organismos estatales como la Agencia Tributaria y la Seguridad Social— durante días no laborables, incluidas fechas señaladas como Nochebuena, Navidad, Año Nuevo y otros festivos. El medio consigna que esta práctica implica "consecuencias jurídicas claras para ciudadanos, empresas y profesionales", ya que dichas comunicaciones generan plazos de actuación y obligaciones que, al ser notificadas fuera de jornadas ordinarias, limitan las posibilidades de respuesta o defensa adecuada de los afectados.

Tal como publicó el comunicado institucional, la organización señaló haber compartido en diferentes reuniones de trabajo sus inquietudes sobre el asunto con responsables de la propia administración. En estos encuentros, ambas partes reconocieron la problemática, aunque el colegio profesional puntualizó que "este consenso nunca se ha traducido en cambios operativos reales". El Consejo advirtió en su pronunciamiento que la mera constatación del problema por parte de las autoridades competentes no ha resultado en un avance tangible para corregir la situación.

El presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero, cuestionó la falta de acción por parte del Ejecutivo. Según reportó la entidad, Santiago Ollero expresó: "Basta ya de discursos bienintencionados si no van acompañados de hechos". La demanda principal de la institución pasa por la aplicación de soluciones prácticas y legislación efectiva que evite que se sigan infringiendo derechos y garantías del colectivo profesional y de los usuarios de los servicios, tanto a nivel personal como empresarial.

El comunicado, difundido por el Consejo General, aclaró también que no se están solicitando privilegios ni excepciones para los gestores administrativos, sino que el reclamo apunta al respeto de principios tan básicos como la "buena administración, seguridad jurídica y respeto a la vida personal". En palabras del titular de la organización, "venimos a exigir coherencia". Así, los gestores insisten en la urgencia de que se tomen medidas estructurales, argumentando que la solución al envío de notificaciones en horarios fuera del estándar laboral no requiere cambios técnicos complejos, sino voluntad política y administrativa para adaptar los procedimientos a los horarios que garanticen el pleno ejercicio de derechos.

En reiteradas ocasiones y, según recuerda la organización, ya el año pasado se había puesto de manifiesto el mismo procedimiento mediante una denuncia pública, sin que se observaran avances significativos en la operativa de las administraciones concernidas. El Consejo reiteró en su declaración que esta persistencia supone un perjuicio tanto para los usuarios y compañías como para los propios profesionales encargados de la gestión administrativa.

La petición formal al Gobierno central, según dejaron constancia los gestores administrativos, se dirige a frenar de inmediato el envío de notificaciones fuera del horario laboral, al considerar que esta práctica afecta sustancialmente a la previsibilidad y regularidad del funcionamiento de las empresas y a la organización familiar y personal de quienes deben responder en tiempo y forma a los requerimientos oficiales. El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos concluyó su requerimiento formal con el llamamiento a una actuación inmediata, coincidiendo en la necesidad de pasar de las palabras compartidas a decisiones ejecutivas concretas que eviten vulneraciones de garantías legales en el futuro.