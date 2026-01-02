Espana agencias

Cataluña reclama una financiación "justa" y ve a Madrid como una "aspiradora de recursos"

Barcelona, 2 ene (EFE).- La Generalitat de Cataluña considera que merece una financiación "justa" que le permita dar "un gran salto hacia adelante" y afirma que el problema para el resto de autonomías no son las reivindicaciones catalanas, sino la Comunidad de Madrid, una "aspiradora de recursos" que practica una "competencia desleal".

Así lo ha señalado en una entrevista con EFE el conseller de la Presidencia del gobierno catalán, Albert Dalmau, que ha asegurado que el acuerdo sobre un nuevo sistema de financiación entre los ejecutivos central y catalán, avalado por ERC, "está cerca" pero todavía no del todo "cerrado".

Dalmau ha señalado que este pacto, que debe formalizarse en enero, será "uno de los hitos más importantes para el autogobierno de Cataluña" y ha restado importancia a los tiempos.

"A todos nos gustaría que fuera más fácil y más rápido. Pero si para conseguir una nueva financiación que resuelva un problema de los últimos 14 años tenemos que esperar dos o tres semanas más, esperaremos, porque valdrá la pena", ha resuelto.

Para el Govern de Salvador Illa es "una prioridad" el principio de ordinalidad, es decir, que si Cataluña es la tercera comunidad que más recursos aporta a la caja común sea también la tercera en recepción.

El nuevo sistema debe contemplar elementos de "bilateralidad" para que pueda dar respuesta a las "singularidades" de Cataluña, ha explicado Dalmau, que ha recordado que la negociación parte del acuerdo entre ERC y el PSC para investir a Illa en 2024.

Dalmau ha defendido que el nuevo modelo puede ser "bueno" también para el resto de comunidades: "Trabajamos para que a Cataluña le vaya bien, pero no queremos que al resto le vaya mal".

Existe, según Dalmau, "un problema de fondo en la estructuración del Estado", que es la "competencia desleal" que ejerce la Comunidad de Madrid.

Y ha acusado a la presidenta madrileña, la popular Isabel Díaz Ayuso, de "hacer trampas" al bajar impuestos, por un lado, al tiempo que reclama más recursos al Estado, por otro.

"Queremos unas condiciones neutrales y competir con las mismas reglas de juego", ha recalcado el conseller.

Al frente de las negociaciones sobre financiación, por parte del Gobierno de España, se sitúa la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que será la candidata del PSOE en las próximas elecciones andaluzas.

Para Dalmau, Montero es "una aliada" y no un escollo para la negociación, ya que "tiene una forma de construir España que también responde a un modelo federal que entiende la diversidad del país".

Ha asegurado que se está encontrando un "equilibrio" entre lo que reclama Cataluña y lo que es "positivo" para el resto de comunidades, si bien ha admitido que esta es "una negociación compleja".

Precisamente porque este nuevo modelo será beneficioso para otras comunidades, Dalmau ha reclamado a las autonomías gobernadas por el PP "menos ruido y más acuerdos".

Ha acusado al partido liderado por Alberto Núñez Feijóo de tener un discurso en privado distinto al que transmite a la opinión pública y ha recordado que los populares ya se opusieron a una medida beneficiosa para sus comunidades, en alusión a la quita parcial de deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que también nació de un pacto entre ERC y el Gobierno central.

"Me preocupa del Partido Popular una política de crispación en la que todo aquello que viene de Cataluña se presenta como un conflicto o un problema para el conjunto de España", ha lamentado.

El acuerdo que se selle entre los gobiernos central y catalán se someterá a votación en un Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que Ejecutivo central y Generalitat ya suman mayoría, y deberá lograr posteriormente el aval del Congreso, ya que contempla la modificación de diversas leyes en vigor. EFE

