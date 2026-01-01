Feijóo destaca que la entrada de España en la UE hace 40 años supuso un reconocimiento a la "ejemplar" transición

Alberto Núñez Feijóo recordó que España ha presidido el Consejo de la Unión Europea en cinco ocasiones, una responsabilidad que los países miembros asumen cada seis meses. Este dato se enmarca en la conmemoración de las cuatro décadas desde el ingreso de España en las entonces Comunidades Europeas, y sirve para ilustrar el papel activo que el país ha mantenido dentro de la estructura comunitaria. Según informó Europa Press, Feijóo vinculó este hito no solo a la historia institucional, sino también a la consolidación de la democracia en el Estado español.

El presidente del Partido Popular subrayó a través de su cuenta en la red social X que el acceso de España al bloque europeo en 1986 fue un reconocimiento internacional a la transición política, reflejada en la Constitución promulgada en 1978. Feijóo calificó este proceso como “ejemplar” y señaló que la integración europea constituye un “proyecto de Estado” que orienta las líneas de desarrollo del país. De acuerdo con la publicación realizada por Europa Press, el dirigente resaltó la perspectiva de futuro que la pertenencia a la Unión Europea ha aportado a España.

El 1 de enero de 1986 marcó la fecha oficial en la que España ingresó a las Comunidades Europeas, una realidad compuesta por la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, según consignó el medio Europa Press. Este paso supuso la apertura a nuevos marcos económicos, políticos y sociales, permitiendo una interacción más directa con las demás democracias europeas y facilitando reformas estructurales al interior del país.

A lo largo de estas cuatro décadas, la participación de España dentro del bloque comunitario ha evolucionado, adoptando un rol más activo en la toma de decisiones europeas. Europa Press detalló que el país ha tomado parte tanto en la elaboración de normativas comunes como en la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, de la que se ha hecho cargo cinco veces desde su ingreso. Este mecanismo de presidencia brinda a cada país la posibilidad de influir de forma temporal en la agenda europea.

Feijóo señaló además, según publicó Europa Press, que la integración europea no solo representó un avance económico y político, sino también el reconocimiento externo a un proceso de transformación interna fundamental tras la dictadura franquista. En su declaración en la red social X, enfatizó el valor permanente de la pertenencia a la Unión Europea como guía para los próximos desafíos de España.

La publicación del líder popular coincidió con el cuadragésimo aniversario del acceso español a las instituciones comunitarias, una efeméride que, conforme reportó Europa Press, se interpreta desde distintos sectores políticos y sociales como un momento decisivo para el rumbo democrático del país y su inserción en el escenario internacional.

De este modo, la adhesión a la Unión Europea aparece en el discurso de Feijóo no solo como un hecho del pasado, sino como un elemento con influencia continua en la vida política, económica y social nacional. Europa Press especificó que el dirigente popular sitúa esta conquista como una “conquista nacional” que sigue orientando las políticas de Estado y refuerza la presencia de España en las dinámicas comunitarias del continente europeo.