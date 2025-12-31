Espana agencias

Ayuso ensalza la labor de los Bomberos en un año "muy difícil" marcado por graves incendios o el apagón

La presidenta regional ha reconocido el esfuerzo de los efectivos tras un periodo especialmente complicado, resaltando la entrega de quienes han intervenido en incendios, apagones y catástrofes, así como recordando a los caídos en acto de servicio

El aniversario número cincuenta del Parque de Bomberos de Alcalá de Henares se convirtió este año en el escenario elegido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para dedicar un reconocimiento a quienes han intervenido en emergencias recientes. En esa ocasión, la mandataria regional centró su discurso de Fin de Año, transmitido por TeleMadrid, en la labor de los bomberos madrileños durante el último año, un periodo que calificó como especialmente duro por el impacto de graves incendios, cortes de energía y episodios meteorológicos extremos. Durante su intervención, Ayuso subrayó la entrega de los profesionales que han intervenido en catástrofes, rememorando también a quienes han perdido la vida en el ejercicio de su trabajo, según consignó el medio.

La presidenta autonómica concretó su agradecimiento al mencionar, de manera especial, a los bomberos fallecidos en el incendio de un garaje en Alcorcón. Puso de relieve que España ha atravesado un periodo donde "ha ardido", lo que ha supuesto la pérdida de montes, viviendas, negocios, animales y, en ocasiones, vidas humanas. Según informó TeleMadrid, Ayuso insistió en la necesidad de recordar a todas las personas y familias afectadas por estas tragedias, manifestando que el dolor de las víctimas es también el de la sociedad madrileña, y solo a través de su recuerdo se podrán paliar los efectos devastadores y pensar en fórmulas para evitar tragedias similares en el futuro.

Ayuso explicó que el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid cuenta con 22 parques, incluyendo la reciente adición del de Fuenlabrada, y está formado por un equipo de 1.700 integrantes. Tal como reportó TeleMadrid, la presidenta describió al colectivo como un "equipo de élite" preparado no solo para actuar en la región, sino para intervenir en emergencias nacionales e internacionales, destacando su participación en contingencias como la Dana de Valencia, incendios en Extremadura, Castilla y León, Cataluña, así como en terremotos o inundaciones dentro y fuera del país. En sus palabras, definió a los bomberos madrileños como profesionales que "no entienden de fronteras" en su vocación de servicio.

En su repaso a los sucesos del último año, la presidenta resaltó que, en 2025, la Comunidad de Madrid registró el peor episodio de lluvias de los últimos 135 años, así como un apagón considerado inédito, con una duración de 12 horas. Tal como indicó la presidenta y confirmó TeleMadrid, la gestión de estos eventos recayó sobre los equipos profesionales y los cuerpos que conforman la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112. Durante el apagón, el Cuerpo de Bomberos y otros servicios de emergencia llevaron a cabo cerca de 1.000 intervenciones y gestionaron cientos de miles de llamadas, lo que permitió mantener operativos los servicios esenciales, incluidos los hospitales, sin sufrir daños significativos.

El informe de TeleMadrid recoge que durante el verano, la región enfrentó 55 incendios catalogados como importantes en puntos como Méntrida-Villamanta, Aranjuez, áreas de la capital, Tres Cantos y Colmenar Viejo. Ayuso remarcó en su discurso que continúan los esfuerzos para limpiar y reforestar las zonas más afectadas.

Además de centrarse en la intervención de los bomberos, Isabel Díaz Ayuso afirmó que Madrid muestra los mejores tiempos de respuesta y la mayor densidad de recursos terrestres y aéreos de Europa, lo que permite garantizar una atención inmediata y profesional. Según consignó TeleMadrid, Ayuso subrayó la importancia de los servicios públicos regionales y su influencia en la calidad de vida de la población. En declaraciones recogidas por el medio, sostuvo: "Sin nuestros equipos de emergencias, sin nuestros servicios públicos, la libertad de la que disfrutamos en esta región de alta densidad de población y eventos sería imposible".

En sus palabras finales, la presidenta agradeció el compromiso de los servidores públicos, extendiendo el reconocimiento más allá de los bomberos, hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los equipos de emergencias, personal sanitario y el voluntariado, todos fundamentales para la protección y el bienestar de la población madrileña, según reflejó la emisión de TeleMadrid.

