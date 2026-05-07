CC insiste en la falta de información y lamenta que Sánchez no saque tiempo para recibir a Clavijo

Coalición Canaria (CC) ha insistido este jueves en que, 48 horas después de que el Gobierno decidiera que el crucero con hantavirus atracara en Tenerife, aún no haya respuestas sobre los criterios técnicos o científicos que sustentan esta decisión ni sobre el protocolo a seguir y ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no saque tiempo para recibir el presidente canario, Víctor Clavijo.

"Si en una situación de esta gravedad el presidente Sánchez no tiene tiempo para atender al presidente del Gobierno de Canarias, todo está dicho", ha denunciado la portavoz de CC en el Congreso, Cristina Valido, en los pasillos de la Cámara Baja.

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Valido ha señalado que esta mañana esperaban recibir respuestas en torno a esta incidente para censurar que "lo único" que se ha conseguido es que el Gobierno se comprometa a hacerlo "en las próximas horas". Este mediodía, Clavijo tiene una reunión con los ministros de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y de Sanidad, Mónica García.

Valido sostiene que el hecho de que el Gobierno canario diga que no ha tenido aún información técnica y científica que sustente este traslado no es el que genera alarma, sino que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no esté respondiendo a los "muchos interrogantes" que existen.

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CENSURA QUE SANIDAD Y DEFENSA TENGAN DIFERENTES CRITERIOS

La diputada ha denostado que Canarias se enterase este miércoles, a través de una rueda de prensa, de lo que previsiblemente se va a hacer con los viajeros una vez que lleguen a Tenerife. ¿"Esto es normal?, se ha preguntado.

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También ha criticado que aún la información no sólo siga siendo "insuficiente", sino que, además, haya versiones dispares de los Ministerios de Defensa y Sanidad sobre la obligatoriedad o no de la cuarentena de los viajeros contagiados.

"Queremos llamar a la prudencia y a la calma, pero faltan respuestas e información rigurosa y técnica", ha reiterado la nacionalista canaria, quien ha reclamado al Gobierno central la misma lealtad institucional que exige a los demás y actuar con "transparencia" dejando hacer "a quienes saben" qué es lo mejor.

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En este punto, la diputada de CC ha destacado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya está diciendo que lo recomendable es que los viajeros desembarquen "lo antes posible para evitar más contagios".