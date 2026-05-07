Albares convoca el embajador iraní para exigirle el respeto de los DDHH y la liberación de la Nobel Narges Mohammadi

El embajador de Irán en España, Reza Zabid, ha sido convocado este jueves en el Ministerio de Asuntos Exteriores para exigirle el respeto de los Derechos Humanos en el país y en particular la liberación inmediata de la Nobel de la Paz Narges Mohammadi, encarcelada por el régimen de los ayatolás y en un delicado estado de salud, según ha anunciado el jefe de la diplomacia, José Manuel Albares.

Así lo ha desvelado el ministro durante su comparecencia en el Pleno del Congreso para hablar de las gestiones del Gobierno en relación con la Global Sumud Flotilla que se dirigía a Gaza y durante la que también se ha referido al conflicto en Irán.

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Albares ha recalcado que el Gobierno ha venido apoyando todas las sanciones europeas contra Teherán por las violaciones de Derechos Humanos, ha condenado "la brutal represión ejercida por las autoridades iraníes contra su pueblo", incluidas las ejecuciones y seguirá alzando "la voz contra cualquier violación grave por parte del régimen iraní".

En este sentido, ha aprovechado para reiterar "la exigencia constante a que se respeten los Derechos Humanos del pueblo iraní, especialmente los de las mujeres" y se ha referido expresamente al caso de la Nobel de la Paz, cuyo caso ha dicho seguir "con gran preocupación".

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"Es imprescindible que reciba la atención médica necesaria; pero, sobre todo, exigimos a las autoridades iraníes su inmediata liberación", ha dicho el ministro, tras indicar que Mohammadi, "gran defensora de los derechos de las mujeres en Irán, que se encuentra ingresada en críticas condiciones de salud tras el empeoramiento de su estado en la cárcel".

Este ha sido el mensaje que se va a hacer llegar al embajador iraní en Madrid, al que se ha convocado este jueves en Exteriores, ha precisado el ministro, que también ha condenado en su intervención "los ataques injustificados e indiscriminados de Irán contra los países del Golfo y Jordania".

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Tras reiterar el rechazo del Ejecutivo a la operación militar lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero contra Irán, Albares ha reclamado igualmente "pleno respeto a la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz" al tiempo que ha indicado que España trabaja "con los socios europeos y regionales para exigir el cumplimiento del derecho del mar.

Asimismo, ha pedido "respeto pleno del alto el fuego" y ha expresado el apoyo del Gobierno a las negociaciones auspiciadas por Pakistán, "ya que no existe alternativa militar a una solución diplomática y política que resuelva todas las cuestiones pendientes con Irán".

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Por ello, ha hecho un llamamiento a todas las partes para que "sepan aprovechar la oportunidad de las negociaciones para avanzar hacia una solución política, duradera y sostenible".