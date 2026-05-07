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Belarra pide no hacer política y llama a "seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias"

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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido no hacer política con la crisis del hantavirus y ha hecho un llamamiento a "seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias".

"Yo creo que este es el tema con el que no se puede hacer política. Yo hago un llamamiento a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias", ha dicho Belarra en Jaén en declaraciones a los medios antes de participar en una concentración para la mejora de las condiciones laborales en la educación de 0-3 años.

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Ha añadido que durante la pandemia por Covid-19, "se demostró que España estuvo a la altura, que España fue uno de los mejores países en desempeño en gestión sanitaria de la pandemia", por lo que se ha mostrado "convencida" de que "se van a dar las recomendaciones adecuadas".

La dirigente de Podemos ha comparecido junto a la cabeza de lista de Por Andalucía en Jaén, Loli Montávez, la única de las ocho provincias andaluzas encabezadas por su formación dentro de la coalición de izquierdas.

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