Espana agencias

El Gobierno canario advierte que atender a más de una persona supone "graves dificultades"

Guardar
Google icon

Santa Cruz de Tenerife, 7 may (EFE).- El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), ha advertido este jueves de que, si hubiera que atender a más de una persona por hantavirus de las 140 que se dirigen hacia Tenerife desde Cabo Verde en el crucero MV Hondius, habría "graves dificultades".

También ha reiterado la exigencia del Gobierno de Canarias de que el barco no atraque, sino que quede "fondeado en alta mar, en donde serán atendidos" como el Ministerio de Sanidad decida.

PUBLICIDAD

En declaraciones a EFE, Domínguez ha confirmado que en el Hospital de La Candelaria, en Tenerife, se está preparando la unidad de aislamiento, "pero estamos hablando de una unidad, cuando en el barco vienen 140 personas", ha precisado.

"Si es necesario atender a más de una persona tendremos graves dificultades", ha añadido, por eso no se entiende que no se traslade a los pasajeros y la tripulación a un territorio continental, donde hay mejores comunicaciones y mejores servicios.

PUBLICIDAD

Ha insistido en que el Gobierno de Canarias trabaja sin información "cierta y veraz" sobre la situación, sin informes escritos, más allá de lo que se conoce por los medios de comunicación o "algún WhatsApp".

"Son pacientes que no tienen una enfermedad común, ni siquiera sabemos cómo se tienen que tratar en este momento, no tenemos informes para saber a qué atenernos", ha lamentado.

El Gobierno de Canarias tampoco sabe "por qué se han tomado las decisiones que se han tomado y qué es lo que nos espera y en dónde tenemos que actuar", ha protestado Domínguez.

Parece ser que los tripulantes y los pasajeros están en perfecto estado, así que, se ha preguntado el vicepresidente, "por qué no desembarcaron en Cabo Verde para ser trasladados desde allí por vía aérea a cada uno de sus países de origen y evitamos a esas personas tres días más de travesía, tres días más de sufrimiento".

Ha informado de que el Gobierno de Canarias ha pedido a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife que le traslade el informe de Sanidad Exterior, "que es preceptivo y necesario para que pueda desembarcar alguien de un buque de estas condiciones".

"Hay muchas incógnitas, muchas dudas y no podemos sacrificar nuestra situación ni aceptar la llegada de un barco sin que haya veracidad y transparencia, sin informes sobre la mesa, sin que los técnicos, médicos y científicos analicen cuál es la situación", ha zanjado el vicepresidente autonómico. EFE

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El despacho de Montoro aporta un informe pericial para desmontar el tráfico de influencias

Infobae

Sanidad prepara un informe jurídico para avalar las cuarentenas obligatorias a pasajeros

Infobae

Las tormentas se extienden por España y se agudizan en el Mediterráneo, hasta 40 litros/h

Infobae

El PP acusa al Gobierno de agitar la bandera palestina para ganar votos en Andalucía

Infobae

PP critica las discrepancias del Gobierno sobre la cuarentena de los pasajeros: "¿Hay alguien al volante?"

PP critica las discrepancias del Gobierno sobre la cuarentena de los pasajeros: "¿Hay alguien al volante?"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España convoca a la encargada de negocios israelí para exigir la liberación del activista español de la flotilla y pide a la UE que ejerza presión

España convoca a la encargada de negocios israelí para exigir la liberación del activista español de la flotilla y pide a la UE que ejerza presión

Una mujer con varias enfermedades crónicas no consigue que la justicia eleve el grado de discapacidad porque la radiografía no reflejó sus síntomas

Pista de pádel gratis para los guardias civiles de Las Palmas: “La han construido encima de un garaje donde están reformando sus pilotes por filtraciones de agua”

El sospechoso festival del hijo de la concejala en un monasterio protegido que gestiona el Ayuntamiento: “Pagué las bebidas con tarjeta, pedí el ticket y el propietario del datáfono es la madre”

Koldo confiesa en su alegato final que el PP le propuso un pacto para que colaborara “mintiendo y engañando a los españoles” a cambio de evitar la cárcel

ECONOMÍA

La polémica propuesta del director de Ryanair para prohibir el consumo de alcohol por la mañana: “¿Quién necesita beber cerveza a estas horas?"

La polémica propuesta del director de Ryanair para prohibir el consumo de alcohol por la mañana: “¿Quién necesita beber cerveza a estas horas?"

Muere un trabajador cada cuatro días en Madrid y los accidentes mortales en la construcción se duplican en un año

Ya es oficial: el BOE publica la oferta de empleo público de 2026 y así se reparten las más de 27.000 plazas

El precio de la vivienda registra su mayor aumento desde 2006 con una subida del 15,4% en abril, según Tinsa

Hacer de tu casa un negocio: hasta 5.000 euros por alquilar tu piscina en un verano que se espera de calor extremo

DEPORTES

La crisis del Real Madrid llega a las manos: tortazo, bronca, empujones y el pánico a una humillación en el Clásico

La crisis del Real Madrid llega a las manos: tortazo, bronca, empujones y el pánico a una humillación en el Clásico

Gran Estadio Hassan II, la monstruosa joya para 115.000 espectadores con la que Marruecos amenaza al Bernabéu: “Gradas empinadas y compactas para un ambiente espectacular”

El Rayo, en busca de cumplir su sueño europeo: quiere cerrar la clasificación para la final de la Conference en Estrasburgo tras la victoria en Vallecas

Los precios prohibitivos del Clásico: el FC Barcelona aprovecha que puede ganar LaLiga con la entrada más barata a 499 euros

Nueva polémica en el Real Madrid: Valverde y Tchouaméni habrían tenido una discusión durante un entrenamiento