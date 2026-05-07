El Gobierno canario advierte que atender a más de una persona supone "graves dificultades"

Santa Cruz de Tenerife, 7 may (EFE).- El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), ha advertido este jueves de que, si hubiera que atender a más de una persona por hantavirus de las 140 que se dirigen hacia Tenerife desde Cabo Verde en el crucero MV Hondius, habría "graves dificultades".

También ha reiterado la exigencia del Gobierno de Canarias de que el barco no atraque, sino que quede "fondeado en alta mar, en donde serán atendidos" como el Ministerio de Sanidad decida.

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En declaraciones a EFE, Domínguez ha confirmado que en el Hospital de La Candelaria, en Tenerife, se está preparando la unidad de aislamiento, "pero estamos hablando de una unidad, cuando en el barco vienen 140 personas", ha precisado.

"Si es necesario atender a más de una persona tendremos graves dificultades", ha añadido, por eso no se entiende que no se traslade a los pasajeros y la tripulación a un territorio continental, donde hay mejores comunicaciones y mejores servicios.

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Ha insistido en que el Gobierno de Canarias trabaja sin información "cierta y veraz" sobre la situación, sin informes escritos, más allá de lo que se conoce por los medios de comunicación o "algún WhatsApp".

"Son pacientes que no tienen una enfermedad común, ni siquiera sabemos cómo se tienen que tratar en este momento, no tenemos informes para saber a qué atenernos", ha lamentado.

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El Gobierno de Canarias tampoco sabe "por qué se han tomado las decisiones que se han tomado y qué es lo que nos espera y en dónde tenemos que actuar", ha protestado Domínguez.

Parece ser que los tripulantes y los pasajeros están en perfecto estado, así que, se ha preguntado el vicepresidente, "por qué no desembarcaron en Cabo Verde para ser trasladados desde allí por vía aérea a cada uno de sus países de origen y evitamos a esas personas tres días más de travesía, tres días más de sufrimiento".

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Ha informado de que el Gobierno de Canarias ha pedido a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife que le traslade el informe de Sanidad Exterior, "que es preceptivo y necesario para que pueda desembarcar alguien de un buque de estas condiciones".

"Hay muchas incógnitas, muchas dudas y no podemos sacrificar nuestra situación ni aceptar la llegada de un barco sin que haya veracidad y transparencia, sin informes sobre la mesa, sin que los técnicos, médicos y científicos analicen cuál es la situación", ha zanjado el vicepresidente autonómico. EFE

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