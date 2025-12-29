Robles duda de la "legitimidad" de Feijóo para gobernar por "mentir" en la dana y "tapar la ineficacia" de Mazón

Durante la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) tras el impacto de la Depresión Aislada en Niveles Altos (dana) en la Comunidad Valenciana, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha puesto el foco en la situación de los militares que participaron en las tareas de auxilio y la difusión de “imágenes que demostraban su presencia en las localidades arrasadas”, según publicó Europa Press. Robles denunció que estos efectivos se vieron expuestos a situaciones de riesgo mientras se difundían informaciones contradictorias sobre su despliegue y que, al mismo tiempo, persistían dudas sobre la ubicación del presidente autonómico Carlos Mazón en el momento crítico de la tragedia. Este señalamiento ha dado pie a un debate sobre la transparencia y la gestión política ante emergencias.

Según detalló Europa Press, la ministra expresó dudas sobre la “legitimidad” de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), para gobernar el país. Robles argumentó que Feijóo ofreció información errónea al afirmar que la UME no había sido desplegada inmediatamente tras la emergencia, lo que a su juicio constituyó una maniobra para “tapar la ineficacia” del propio Mazón en la gestión del desastre. Durante una entrevista en ‘La Hora de la 1’, la ministra recalcó: “Feijóo tendrá que hacer un análisis muy serio de si quien miente, de quien falta a la verdad, tapa la ineficacia de un presidente autonómico tiene legitimidad suficiente para, en momentos difíciles, poder conducir este país”.

Europa Press indicó que la polémica surgió luego de que el presidente del PP remitiera al Juzgado de Instrucción de Catarroja los mensajes que recibió del expresidente de la Generalitat valenciana. En estas comunicaciones, Mazón reconoce que sí mantuvo conversaciones con el presidente Pedro Sánchez, la ministra de Defensa Margarita Robles y el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, con el objetivo de mantener “en prealerta” a los potenciales equipos de auxilio, declarando que tenía disponibles “los efectivos necesarios”, y en particular, “la UME”.

No obstante, Mazón posteriormente acusó al Ejecutivo central y al Ministerio de Defensa de haber retenido la intervención de la UME por motivos políticos, según consignó el medio Europa Press. Esa versión fue desmentida por el propio Ministerio de Defensa, que resaltó que los mensajes en poder de la justicia acreditan que la UME estuvo “a disposición, desde el minuto uno”, de las autoridades autonómicas y, por tanto, no se produjo retardo ni obstrucción en su despliegue.

El Ministerio de Defensa, según detalló Europa Press, solicitó el viernes a Feijóo y Mazón que ofrecieran disculpas públicas, tanto a la ciudadanía de la Comunidad Valenciana como a los componentes de la UME, argumentando que ambos responsables habían “faltado a la verdad” respecto a la cronología del despliegue de los militares.

La ministra de Defensa atribuyó las acusaciones sobre el despliegue de la UME a una estrategia comunicativa orientada a “desviar la atención” de las deficiencias autonómicas en la gestión de la tragedia e “intentar perjudicar” al Gobierno central, según lo publicado por Europa Press. Robles sostuvo que Feijóo y Mazón han ofrecido versiones erróneas desde el principio de la emergencia, lo que a su entender ha incrementado la desinformación entre la opinión pública en un momento de crisis.

En su intervención, Robles pidió nuevamente una rectificación a los responsables políticos implicados, señalando que “abandonaron” a los valencianos y menospreciaron la labor de los militares de la UME, que “cumplieron con su deber”, tal como recogió Europa Press. Además, la responsable de Defensa destacó la “impotencia” sentida por los efectivos desplegados ante la difusión de las acusaciones y la situación de incertidumbre que rodeó la actuación de la administración autonómica durante la emergencia.

Robles insistió en que mientras los militares se encontraban sobre el terreno, en situaciones peligrosas y realizando tareas de auxilio, persistían incógnitas sobre el paradero de Mazón durante las horas más críticas de la dana, según relató Europa Press. Por todo ello, la ministra exhortó a una revisión de la forma en la que se transmite la información en estos contextos, así como a una asunción de responsabilidades políticas claras frente a la gestión de desastres naturales.