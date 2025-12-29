Espana agencias

Feijóo dice que envió a la jueza de la dana lo que le pidió y que le mandará sus mensajes a Mazón si se los reclama

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, defiende su colaboración con la investigación judicial sobre la dana y afirma que entregará cualquier conversación solicitada por la magistrada, mientras rechaza las críticas del Gobierno y la petición de dimisión

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, afirmó que no ha eliminado ningún mensaje ni reemplazado su teléfono, aludiendo a circunstancias que involucraron al exfiscal general del Estado y haciendo hincapié en la transparencia de su actuación frente a la investigación judicial sobre la gestión de la DANA. Según informó la agencia Europa Press, Feijóo reiteró que ha entregado todos los mensajes solicitados por la jueza encargada del caso y expresó que responderá cualquier requerimiento adicional de la magistrada respecto a sus comunicaciones con el expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

El dirigente popular subrayó que no ha recibido hasta ahora una solicitud específica para remitir las conversaciones mantenidas con Mazón, aunque mostró disposición a facilitar esa correspondencia si la instrucción judicial así lo requiere. "Es curioso que se me pida que dé una cosa que no me han solicitado. Por supuesto que si la jueza me lo solicita, pues no tendré ningún problema en dárselo", sostuvo Feijóo ante preguntas relacionadas con la petición de los socialistas valencianos, quienes exigen la divulgación íntegra de dichos intercambios.

Europa Press detalló que el jefe de la oposición mencionó explícitamente que ha cumplido con la entrega de la información requerida, diferenciando su proceder del atribuido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Yo le he dado todos los mensajes. Yo no soy Sánchez. Y por supuesto, mi colaboración con la jueza es al 100%. Yo no me voy a callar cuando la jueza me haga cualquier pregunta", declaró Feijóo, reafirmando así su compromiso de colaboración total con la justicia.

La polémica sobre las comunicaciones surgió luego de que la ministra portavoz, Elma Saiz, pidiera públicamente la dimisión de Feijóo por este asunto. Se trata de una demanda que el líder del PP ha rechazado, insistiendo en que no existen motivos para apartarse del cargo por haber suministrado voluntariamente la información exigida por la magistrada. "¿Por qué tengo que dimitir? ¿Por decir la verdad? ¿Por colaborar con la jueza? ¿Por entregar voluntariamente todo lo que la jueza me ha pedido?", expresó Feijóo durante sus declaraciones, considerando excesivas e infundadas las críticas del Ejecutivo central.

De acuerdo con la información recabada por Europa Press, el entorno del dirigente popular rechaza las dudas planteadas por el Gobierno y sectores del PSOE, sosteniendo que Feijóo ha actuado conforme a los requerimientos legales y no ha ocultado ningún tipo de comunicación relevante para el proceso. Además, la controversia política se incrementó ante la denuncia de los socialistas valencianos, quienes instaron a que se hicieran públicos los mensajes enviados y recibidos entre Feijóo y Mazón en el contexto de la intervención de la DANA.

El procedimiento judicial que motiva la discusión indaga sobre las actuaciones institucionales y la gestión ante la emergencia causada por la DANA en la Comunidad Valenciana. Según publicó Europa Press, la jueza encargada de la instrucción ha reclamado información específica a varios responsables políticos, delimitando el ámbito de la investigación a partir de los datos recibidos por la vía digital, entre ellos los mensajes de WhatsApp mencionados por el propio Feijóo.

El presidente del PP ha remarcado en distintas intervenciones públicas que su actitud de transparencia y colaboración pretende evitar suspicacias o interpretaciones erróneas sobre su participación en los hechos investigados. En línea con esta postura, ha descartado cualquier paralelismo entre su situación y la de otras figuras públicas inmersas en casos recientes de supresión de información digital.

Europa Press consignó que el debate sobre la posible entrega íntegra de las conversaciones mantiene abiertos varios frentes en el ámbito político, pues diferentes representantes socialistas insisten en la necesidad de clarificar todo el intercambio mantenido entre Feijóo y Mazón. Según el medio, la intención de estos sectores es garantizar la máxima transparencia durante el proceso judicial y aclarar cualquier posible irregularidad en las comunicaciones relevantes para la causa.

Dentro del Partido Popular, las declaraciones de Feijóo han recibido respaldo de los miembros de la dirección nacional, quienes han apoyado su posición y su disponibilidad para proporcionar documentos y mensajes si así lo solicita la autoridad judicial. De acuerdo con Europa Press, los portavoces populares subrayan el contraste entre la postura asumida por Feijóo y la de otros responsables políticos cuestionados por la gestión de comunicaciones privadas en investigaciones judiciales recientes.

La instrucción sobre la gestión de la DANA sigue acumulando elementos probatorios y testimoniales, según reportó Europa Press, mientras persiste el debate público sobre la pertinencia de divulgar contenidos íntegros de conversaciones entre altos representantes políticos en el marco de investigaciones abiertas.

