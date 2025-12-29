En libertad con medidas cautelares el conductor implicado en la muerte de un motorista en Tenerife

La magistrada de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 5 de Granadilla de Abona ha dejado en libertad al hombre detenido por su implicación en la muerte de un motorista el pasado sábado en San Miguel de Abona.

El hombre pasó este domingo a disposición judicial y la magistrada, que lo investiga por un presunto delito de homicidio por imprudencia en concurso con conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas, le impone la obligación de acudir al juzgado cada 15 días.

Además, no puede salir del territorio nacional y se le ha retirado el carnet de conducir, informa la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El hombre fue detenido el mismo sábado por la Guardia Civil al dar positivo en alcohol y drogas.

El joven, de 28 años, falleció en la colisión contra el coche del detenido menos de 24 horas después de que muriera su novia, también motera, en un accidente de tráfico con una guagua en la TF-1 a la altura de Granadilla.