Espana agencias

García Ceniceros, presidente de FJI, lamenta que el CGPJ esté "pecando de los mismos males" que consejos anteriores

El magistrado al frente de Foro Judicial Independiente advirtió sobre una creciente fractura interna en el órgano judicial, cuestionando la disciplina de voto y exigiendo una profunda reforma en la elección de cargos y recursos adecuados para los tribunales

Guardar

A raíz del reciente rechazo a la renuncia de José María Fernández Seijo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), Roberto García Ceniceros, ha llamado la atención sobre lo que considera una “disciplina de voto pura y dura” y expresó su sorpresa por la ruptura de dinámicas internas en el órgano, un síntoma que vincula con una división interna cada vez más marcada. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, García Ceniceros advierte que el CGPJ enfrenta una “guerra sangrante” motivada por la pugna entre bloques internos, lo que estaría perpetuando problemas históricos en la institución.

Según reportó Europa Press, García Ceniceros, elegido recientemente como presidente de FJI durante el XXI Congreso de la asociación en Albacete, centró buena parte de sus declaraciones en la fragmentación interna del CGPJ. El magistrado, que desempeña funciones en la Audiencia Provincial de Barcelona, señaló que la actual configuración del órgano judicial, lejos de consolidar avances, reproduce dinámicas anteriores, con bloques enfrentados que funcionan más en clave de agrupación que de labor institucional.

En el reciente episodio de tensión interna en el órgano de gobierno de los jueces, el bloque conservador, compuesto formalmente por 10 vocales, logró imponerse al progresista, igualmente compuesto por 10 miembros, gracias al respaldo de la presidenta del Consejo y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, junto con el voto de Carlos Hugo Preciado, quien se define como “progresista independiente”. Esta situación desencadenó la polémica renuncia del vocal progresista Fernández Seijo, que Perelló finalmente rechazó, evidenciando la inestabilidad derivada de este enfrentamiento interno, tal como detalló Europa Press.

Desde la perspectiva de Foro Judicial Independiente, que mantiene distancia de los nombramientos y no avala a candidatos para vocal, el desarrollo de estos acontecimientos se observa “desde la distancia”. García Ceniceros criticó la raíz del problema, que no es la alteración del equilibrio entre los bloques, sino la existencia de dichos bloques en sí mismos. La asociación sostiene una postura contraria al sistema actual de elección de vocales y a cualquier criterio discrecional en el avance profesional dentro de la carrera judicial, reinvindicando la urgencia de una reforma profunda y objetiva que elimine la discrecionalidad en los nombramientos, según remarcó Europa Press.

El debate sobre la gestión de los tribunales de instancia fue otro de los puntos abordados por el presidente de FJI. García Ceniceros valoró negativamente la implementación de estos organismos en los lugares donde ya existen, argumentando que la falta de inversiones adecuadas ha provocado avances insuficientes. Reconoció la importancia del concepto de la nueva oficina judicial, que busca una estructura administrativa unificada, pero advirtió que la falta de homogeneización en los procesos judiciales genera un “caos”. Describió cómo en su experiencia en los juzgados de instancia de Barcelona, se encontraban hasta “50 formas diferentes de admitir una demanda”, una prueba de la ausencia de normas unificadas y de la necesidad de reformar ese aspecto.

Insistió en que solucionar este entramado requiere sistemas interconectados que faciliten la comunicación entre los juzgados y entre diferentes partidos judiciales. En este contexto, García Ceniceros considera que la implementación real de los tribunales de instancia depende actualmente del esfuerzo personal de los trabajadores judiciales, lo que tilda de resultado insuficiente. Durante el XXI Congreso, la conclusión fue tajante: “El problema de la Justicia no es un problema de organización, que se puede mejorar sin duda. Los problemas de base son otros. Entonces, vendernos eso como la gran solución de los problemas de la Justicia me parece totalmente inadecuado, increíble”.

Durante la clausura de ese encuentro, los miembros de FJI acordaron emprender “medidas de conflicto colectivo”, incluyendo la posibilidad de convocar huelgas como la realizada en julio pasado. Según explicó García Ceniceros a Europa Press, esa determinación se remonta a mayo de 2023, la fecha en que las asociaciones judiciales amenazaron con un paro general que se canceló en virtud de diversos acuerdos alcanzados con el Gobierno, centrados en la mejora de las condiciones laborales y profesionales de los jueces.

En materia de recursos humanos, la demanda de crear más plazas para jueces y fiscales ocupa históricamente un lugar central en las reivindicaciones de las asociaciones judiciales. García Ceniceros explicó que la estructura de la judicatura está experimentando la jubilación masiva de quienes ingresaron en el auge de las décadas de 1980 y 1990. Según matizó, las convocatorias anuales de alrededor de 200 plazas no resultan suficientes ni siquiera para cubrir la reposición generacional, lo que supone una preocupación para el funcionamiento del sistema, según lo recogido por Europa Press.

El Ministerio de Justicia ha respondido vinculando la resolución de estas carencias a la aprobación de nuevas reformas y a la disponibilidad de más recursos presupuestarios, con unos Presupuestos Generales del Estado que permanecen prorrogados desde 2022. Ante estas respuestas, el presidente de FJI se muestra escéptico y califica tales promesas como “el cuento de la lechera”, señalando que la confianza en la concreción de estas medidas es inexistente para el colectivo judicial representado por la asociación, detalla Europa Press.

Temas Relacionados

Consejo General del Poder JudicialReforma judicialRoberto García CenicerosForo Judicial IndependienteIsabel PerellóBarcelonaAlbaceteNombramiento de juecesCarrera judicialMinisterio de JusticiaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El PP ve en su victoria en Extremadura "el comienzo" de lo que vendrá en 2026: "El principio del fin del sanchismo"

El PP ve en su

Lasobras (CHA) señala el "fracaso político" de Azcón por llevar a Aragón a un "callejón sin salida"

Isabel Lasobras, dirigente de Chunta Aragonesista, responsabiliza al Ejecutivo regional de "incumplimientos y bloqueo institucional", critica falta de acuerdos, ausencia de presupuestos y denuncia medidas que, según afirma, han incrementado la desigualdad social en Aragón

Lasobras (CHA) señala el "fracaso

García Ceniceros, presidente de FJI, ve "legítima" la crítica a jueces pero denuncia la "descalificación gratuita"

El titular del Foro Judicial Independiente advierte sobre el deterioro de la relación institucional entre el Poder Judicial y el Gobierno tras la sentencia contra García Ortiz y urge a fortalecer la independencia de la Fiscalía y el respeto entre poderes

García Ceniceros, presidente de FJI,

El PSOE acusa a Feijóo de "cómplice necesario de toda una negligencia criminal" en la dana

Montse Mínguez, portavoz socialista, responsabiliza al líder del PP y considera que su gestión durante la tragedia en Valencia no fue adecuada, mientras el partido sopesa posibles medidas ante las revelaciones de mensajes y la investigación parlamentaria

El PSOE acusa a Feijóo

Maíllo apela a la "movilización de la izquierda" como "clave" para el "cambio de gobierno" que ve posible en Andalucía

El representante de Por Andalucía señala que solo una amplia participación entre simpatizantes progresistas podría permitir una alternancia política en la región frente a las proyecciones de continuidad del actual Ejecutivo, según recientes encuestas de intención de voto

Maíllo apela a la "movilización
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Lamento haberles traído a Santiago”:

“Lamento haberles traído a Santiago”: un jabalí en la pista obliga a desviar los vuelos del aeropuerto de A Coruña

Un artículo para entender por qué Vox ha abandonado al rey Felipe VI: “Pone en peligro su continuidad y un legado que no le pertenece”

Salvador Illa apela a la solidaridad y la empatía en su discurso de Navidad: “¿Qué nos queda si no actuamos con humanidad?”

La izquierda aragonesa no logra pactar y acudirá dividida a las elecciones

La Audiencia Nacional cita a la exmujer de Koldo García a declarar como imputada el 20 de enero

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 27 diciembre

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

En cirílico y con ilustraciones de santos: así serán las nuevas monedas de euro en Bulgaria

La guerra entre Hacienda y los ‘youtubers’ Willyrex y Vegetta777 amenaza con redefinir la estrategia fiscal de los creadores digitales en Andorra

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”