El PSOE acusa a Feijóo de "cómplice necesario de toda una negligencia criminal" en la dana

Montse Mínguez, portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), expresó que tanto su formación como el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) se encuentran analizando posibles acciones legales y políticas a raíz de los recientes mensajes divulgados entre Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), y el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, relativos a la gestión de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que afectó a Valencia y en la que perdieron la vida 230 personas. Según informó el medio, Mínguez señaló que “lo estamos valorando todo” en relación con una eventual denuncia en la Fiscalía contra Mazón por supuestas declaraciones falsas ante la comisión parlamentaria que investiga los hechos.

De acuerdo con lo publicado, Mínguez sostuvo que Feijóo se convirtió en “cómplice necesario de toda una negligencia criminal” en el contexto de la emergencia ocurrida en Valencia. Estas declaraciones se dieron durante una rueda de prensa en Lleida, luego de que salieran a la luz los mencionados intercambios de mensajes entre el líder nacional del PP y el exmandatario valenciano en los días críticos marcados por el temporal.

Durante la comparecencia, la portavoz socialista afirmó que “un líder que miente, que manipula cuando detrás hay 230 víctimas, familias destrozadas, no merece liderar un proyecto político”. De acuerdo con el medio, Mínguez subrayó la gravedad de la situación e hizo hincapié en la necesidad de responsabilidad política, adicionando que el PSOE y el PSPV están deliberando sobre los pasos a seguir y que tomarán una decisión definitiva en los próximos días acerca de potenciales acciones legales.

Según consignó la fuente original, el foco de la controversia gira en torno a los mensajes revelados que evidenciarían presuntas irregularidades o encubrimiento en la gestión del desastre por parte de los responsables políticos involucrados. La tragedia de la DANA en Valencia generó un fuerte impacto en la sociedad, dado el elevado número de víctimas mortales y los daños ocasionados a nivel familiar y material. Los partidos políticos han intensificado la exigencia de explicaciones y, en el caso del PSOE, responsabilizan directamente a Feijóo por su actuación junto a la dirigencia valenciana, solicitando transparencia y posibles reparaciones en caso de comprobarse actuaciones indebidas.

El asunto se encuentra en proceso de investigación parlamentaria, según detalló el medio consultado, y la comisión correspondiente analiza tanto los testimonios de los dirigentes implicados como la documentación relacionada al operativo desplegado durante el fenómeno meteorológico. En ese contexto, la presunta manipulación de información o tergiversación de los hechos por parte del expresidente de la Generalitat forma parte de la línea de indagación que podría derivar en consecuencias jurídicas y políticas.

El PSOE sostiene que el liderazgo nacional del PP, a través de su presidente, no solo tuvo conocimiento de los hechos sino que intervino activamente, lo que, de acuerdo con su análisis, le convierte en responsable de la gestión y del abordaje político posterior. Montse Mínguez enfatizó este aspecto en sus declaraciones recogidas por el medio, reiterando que la gravedad de las pérdidas humanas requiere una respuesta sólida, alejada de la desinformación y de la negligencia en la toma de decisiones.

El caso ha generado debate respecto a la rendición de cuentas en la administración pública ante catástrofes naturales, así como sobre la relación entre los responsables políticos regionales y nacionales. Según reportó el medio, la publicación de los mensajes entre Feijóo y Mazón impulsó la discusión acerca de la veracidad de las declaraciones prestadas ante la comisión investigadora, lo que, a juicio del PSOE, justifica la posibilidad de emprender acciones judiciales con el propósito de esclarecer los hechos y definir responsabilidades.

Por el momento, tanto el PSOE como el PSPV siguen evaluando sus opciones legales y políticas en medio de una investigación parlamentaria en curso y de la presión mediática y social surgida tras la difusión de los mensajes y las declaraciones recientes. Según informó el medio, se espera que las decisiones sobre posibles denuncias y otras medidas se conozcan próximamente.