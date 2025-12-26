Feijóo avisa a Vox que no puede "desatender" el resultado de Extremadura: "Guardiola tiene más legitimidad que nunca"

Al cuestionar la posibilidad de una repetición electoral en Extremadura, Alberto Núñez Feijóo calificó esa opción como una “falta de respeto a los electores” y resaltó la importancia de respetar la decisión manifestada en las urnas. De acuerdo con lo publicado por el medio El Debate, el presidente del Partido Popular señaló que la candidata de su formación, María Guardiola, ostenta actualmente “más legitimidad que nunca” para asumir la presidencia de la Junta de Extremadura tras el respaldo recibido en los comicios del 21 de diciembre. Feijóo trasladó a los restantes partidos la exigencia de facilitar la formación de un gobierno estable en la comunidad, y descartó la celebración de nuevas elecciones como alternativa a la situación actual.

Según publicó El Debate, Feijóo subrayó que los resultados obligan a todos los actores políticos a cumplir la voluntad popular, advirtiendo directamente a Vox que no deben “desatender” lo expresado en las urnas. Al ser consultado sobre posibles cesiones al grupo que lidera Santiago Abascal, Feijóo recalcó que “las urnas no son para burlarse del resultado” y que los electores no son consultados para luego dejar de atender sus decisiones. El dirigente popular indicó que la formación de Guardiola supera en 18 puntos al PSOE y en 26 puntos a Vox en Extremadura, cifras que, a su juicio, obligan a todos los partidos a actuar con proporcionalidad y respeto hacia la configuración resultante del nuevo escenario político. Feijóo remarcó que el Partido Popular buscará un gobierno estable para Extremadura y que lo intentarán por todos los medios disponibles.

En el mismo sentido, Feijóo respondió sobre la necesidad de que el PSOE facilite la investidura absteniéndose en la votación, reflejando la opinión del expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El líder del PP sostuvo que, dado el resultado electoral, Guardiola goza de una “legitimidad reforzada” para presidir la región. Afirmó que, cuando un partido logra superar por cantidad de votos tanto al segundo como al tercer competidor, le corresponde asumir la responsabilidad de gobierno. Sobre las intenciones del Partido Socialista, Feijóo manifestó desconocer cuál será su postura, aunque indicó que la lógica democrática aconseja permitir que quien ha ganado las elecciones gobierne, si bien criticó que “la lógica sanchista es la falta de lógica democrática”.

Feijóo dejó en claro, según detalla El Debate, que la repetición de las elecciones no se encuentra entre las opciones que el Partido Popular consideraría adecuadas. Destacó que antes de la campaña habrían aceptado un resultado del 43 % de los votos y un retroceso significativo del PSOE en uno de sus tradicionales bastiones. Apuntó que el candidato socialista ha dimitido o fue forzado a hacerlo tras los comicios, e interpretó que existe un interés mediático y político por “restar importancia” al resultado obtenido por el PP.

Sobre el panorama político nacional, Feijóo expresó que “hay una impaciencia y desasosiego” en la sociedad española que, según El Debate, considera necesario manejar con prudencia y serenidad, al tiempo que se comprometió a devolver el “centro” a la política. Al ser consultado sobre la posibilidad de una moción de censura, admitió que no dispone de los votos necesarios y rechazó la idea de “engañar a la gente”. Advirtió además que algunos socios del Gobierno han pasado de “encubridores a cómplices” y detalló que no busca que los socios de Sánchez lo nombren presidente, sino que faciliten la convocatoria de elecciones generales. Señaló que sólo bajo este escenario podría producirse una moción de censura, pues de lo contrario solo serviría para reforzar la posición de Pedro Sánchez, lo que considera negativo para el país.

El Debate reportó también la opinión de Feijóo en relación a las investigaciones judiciales que afectan al entorno del presidente Pedro Sánchez. Feijóo señaló que buena parte de ese entorno termina en prisión o ante los tribunales y afirmó que no ha observado querellas por las declaraciones de testigos vinculados a distintos casos, incluido el del comisionista Víctor de Aldama. Agregó que considera posible que Sánchez enfrente procesos judiciales, citando la existencia de una “pieza separada, declarada secreta, de financiación irregular del PSOE” y aludiendo a investigaciones sobre posibles responsabilidades de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno.

Con respecto a la comparecencia de Zapatero en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado, Feijóo sostuvo ante el medio que su partido tiene la “obligación política y moral” de esclarecer si Zapatero tuvo algún papel en el rescate a la aerolínea Plus Ultra por un importe de 53 millones de euros. Apuntó la necesidad de saber si hubo alguna intermediación y cuestionó un encuentro registrado días antes de la detención de una persona en un inmueble de Patrimonio Nacional, situación sobre la que considera necesario aclarar la naturaleza de las conversaciones y las actuaciones del expresidente. También planteó la incógnita sobre si Zapatero actúa como lobista de determinados países con peso a nivel mundial.

El Debate recogió también la postura de Feijóo acerca de la renovación del Tribunal Constitucional. El presidente del PP opinó que la propuesta del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, constituye una “trampa”, argumentando que el reglamento exige la implicación de todas las asambleas autonómicas en la selección de candidatos. Explicó que actualmente existen dos asambleas regionales disueltas, las de Extremadura y Aragón, y que otras dos –Castilla y León y Andalucía– también prevén disolverse, lo que imposibilita el cumplimiento del mandato parlamentario para la renovación. Según Feijóo, el Gobierno prefiere mantener la situación actual del Tribunal Constitucional para aparentar cambios sin que estos se materialicen, y concluyó que cualquier renovación solo podría considerarse válida si el Ejecutivo renunciara al control sobre la institución.