El consumo en Argentina bajó un 2,8 % en noviembre

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios señaló que en el segundo semestre de 2025 se ha registrado una leve aceleración de la inflación, con una variación del índice de precios al consumidor de 2,5 % en noviembre. Este dato representa la tercera ocasión consecutiva en que la inflación mensual supera el 2 %, un nivel que no se observaba desde abril anterior. En este contexto, el consumo masivo en Argentina experimentó una caída durante noviembre, interrumpiendo la tendencia positiva que había caracterizado el año hasta ese momento.

Según informó EFECOM, la entidad sectorial comunicó que el consumo mostró en el undécimo mes de 2025 una reducción interanual del 2,8 %. Además, el informe detalló que, en comparación con octubre, el descenso de las compras fue de 1,3 %, marcando una variación negativa que revierte el patrón de incrementos que se venían registrando a lo largo del año.

El medio EFECOM destacó también que, pese a la caída puntual de noviembre, el acumulado entre enero y noviembre exhibe un crecimiento general del consumo del 2,7 %. Este resultado contrasta con el año anterior, cuando el consumo había sufrido un desplome de 7,4 %. Tal como publicó EFECOM, 2024 estuvo condicionado por una inflación anual acumulada de 117,8 % y una marcada disminución del poder de compra de los hogares, en un escenario caracterizado por la recesión económica y políticas de ajuste fiscal severas.

De acuerdo con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la caída observada en noviembre constituye una excepción dentro de lo que había sido un 2025 con variaciones positivas respecto al mismo periodo del año anterior. El informe subrayó la importancia de analizar la evolución del consumo masivo en conjunto con la dinámica de los precios, ya que la reciente aceleración inflacionaria podría incidir sobre la demanda.

El medio EFECOM reportó que la desaceleración progresiva de la inflación durante los primeros meses de 2025 contribuyó a impulsar las ventas, condición que favoreció la recuperación del consumo en varios segmentos del mercado. No obstante, la reciente aceleración en el alza de precios en el segundo semestre plantea dudas sobre la continuidad de esa recuperación, considerando el impacto que una inflación sostenida puede ejercer sobre el poder adquisitivo y las decisiones de compra de los consumidores.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios indicó que, tras varios meses en los que la inflación había permanecido por debajo del umbral del 2 %, los últimos datos muestran una ruptura de esa tendencia, lo que configura un escenario de incertidumbre para los próximos meses. EFECOM puntualizó que estos indicadores serán determinantes para evaluar la evolución del consumo y el desempeño general del sector comercial en lo que resta del año.