Espana agencias

El consumo en Argentina bajó un 2,8 % en noviembre

En noviembre, las compras en el país registraron una caída del 2,8 %, cortando la tendencia positiva observada durante 2025, según la Cámara Argentina de Comercio, mientras la inflación acelera tras varios meses de desaceleración y afecta la demanda

Guardar

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios señaló que en el segundo semestre de 2025 se ha registrado una leve aceleración de la inflación, con una variación del índice de precios al consumidor de 2,5 % en noviembre. Este dato representa la tercera ocasión consecutiva en que la inflación mensual supera el 2 %, un nivel que no se observaba desde abril anterior. En este contexto, el consumo masivo en Argentina experimentó una caída durante noviembre, interrumpiendo la tendencia positiva que había caracterizado el año hasta ese momento.

Según informó EFECOM, la entidad sectorial comunicó que el consumo mostró en el undécimo mes de 2025 una reducción interanual del 2,8 %. Además, el informe detalló que, en comparación con octubre, el descenso de las compras fue de 1,3 %, marcando una variación negativa que revierte el patrón de incrementos que se venían registrando a lo largo del año.

El medio EFECOM destacó también que, pese a la caída puntual de noviembre, el acumulado entre enero y noviembre exhibe un crecimiento general del consumo del 2,7 %. Este resultado contrasta con el año anterior, cuando el consumo había sufrido un desplome de 7,4 %. Tal como publicó EFECOM, 2024 estuvo condicionado por una inflación anual acumulada de 117,8 % y una marcada disminución del poder de compra de los hogares, en un escenario caracterizado por la recesión económica y políticas de ajuste fiscal severas.

De acuerdo con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la caída observada en noviembre constituye una excepción dentro de lo que había sido un 2025 con variaciones positivas respecto al mismo periodo del año anterior. El informe subrayó la importancia de analizar la evolución del consumo masivo en conjunto con la dinámica de los precios, ya que la reciente aceleración inflacionaria podría incidir sobre la demanda.

El medio EFECOM reportó que la desaceleración progresiva de la inflación durante los primeros meses de 2025 contribuyó a impulsar las ventas, condición que favoreció la recuperación del consumo en varios segmentos del mercado. No obstante, la reciente aceleración en el alza de precios en el segundo semestre plantea dudas sobre la continuidad de esa recuperación, considerando el impacto que una inflación sostenida puede ejercer sobre el poder adquisitivo y las decisiones de compra de los consumidores.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios indicó que, tras varios meses en los que la inflación había permanecido por debajo del umbral del 2 %, los últimos datos muestran una ruptura de esa tendencia, lo que configura un escenario de incertidumbre para los próximos meses. EFECOM puntualizó que estos indicadores serán determinantes para evaluar la evolución del consumo y el desempeño general del sector comercial en lo que resta del año.

Temas Relacionados

Consumo en ArgentinaInflaciónCámara Argentina de Comercio y ServiciosEFECOMBuenos AiresArgentinaContracción económicaVentas minoristasAjuste fiscalHogaresEFE

Últimas Noticias

Putin abrirá la cartera de los rusos para financiar guerra al no salir las cuentas en 2025

La recesión impacta en toda la estructura productiva rusa, mientras el gobierno eleva tributos y elimina beneficios sociales para sostener el conflicto bélico, con sectores clave en crisis y las pymes alertando sobre un aumento de la economía sumergida

Infobae

CNMC no ve impacto en la competencia con la contratación entre sociedades del grupo Aena

La autoridad reguladora concluye que los acuerdos internos de la red aeroportuaria cumplen estándares legales y consagra que los servicios compartidos entre filiales siguen precios de referencia y actividad delimitada, evitando distorsiones para otros operadores del sector

Infobae

Temas del día de EFE Economía del viernes, 26 de diciembre de 2025 (13:00 horas)

El pago de pensiones marca un máximo histórico, la morosidad bancaria registra el nivel más bajo desde 2008, los metales preciosos baten récords y la presión inmobiliaria se mantiene, mientras Rusia anuncia incrementos fiscales para sostener su economía bélica

Infobae

El grupo chino Wingtech reafirma su determinación de recuperar el control de Nexperia

En medio de fuertes tensiones diplomáticas, directivos del conglomerado asiático anuncian defensas legales y nuevas negociaciones para restablecer su influencia sobre la filial tecnológica neerlandesa, tras el traspaso forzoso decretado por el gobierno de Países Bajos

Infobae

Los datos 5G aumentaron en Nochebuena y Navidad un 80 % en Telefónica y 59 % en Vodafone

El uso de la red móvil registró incrementos históricos en compañías como Telefónica y Vodafone durante las celebraciones del 24 y 25 de diciembre, con picos de actividad vinculados al intercambio de mensajes y llamadas navideñas según fuentes empresariales

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional cita a

La Audiencia Nacional cita a la exmujer de Koldo García a declarar como imputada el 20 de enero

Las víctimas de la DANA cargan contra las “mentiras” de Feijóo: “No es un ‘puto desastre’. Nuestros familiares murieron por su negligencia. Estaba cada uno a lo suyo”

Mapa de la DGT, en directo | La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 comunidades: otra veintena de vías requieren cadenas

De qué partido es el discurso del rey Felipe VI: la neutralidad no fue posible ni en la despedida

La izquierda alternativa encuentra en Podemos e IU el impulso que buscaba: Yolanda Díaz ya no convence y el proyecto de Sumar se desinfla

ECONOMÍA

Los ganadores del ‘Gordo’ de

Los ganadores del ‘Gordo’ de Navidad de Villamanín (León) podrían perder más de cuatro millones de euros por un error de la Comisión de Fiestas

Por qué Michelin le ha donado 4,4 millones de euros a Francia: “No todos los días una empresa quiere extender un cheque al Estado”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Este es el nuevo país que usará el euro en 2026: cómo beneficiará su ingreso al resto de europeos

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”