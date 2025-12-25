Espana agencias

Fallece Gonzalo Caballero Álvarez, padre del exlíder del PSdeG y hermano del alcalde de Vigo

Las autoridades locales y familiares confirmaron la partida de un conocido referente político y educativo de O Condado, quien destacó como profesor, exconcejal y líder socialista en Ponteareas y será despedido este viernes en una ceremonia pública

La comunidad política y educativa de O Condado despedirá a Gonzalo Caballero Álvarez este viernes a las 17:00 en una ceremonia que tendrá lugar en la Iglesia de San Miguel de Ponteareas. De acuerdo con Europa Press, familiares y allegados confirmaron que Caballero Álvarez, padre de Gonzalo Caballero Míguez —ex secretario general del Partido dos Socialistas de Galicia (PSdeG)— y hermano del actual alcalde de Vigo, Abel Caballero, falleció el día anterior en Vigo a los 81 años.

Gonzalo Caballero Álvarez destacó por una larga trayectoria tanto en la docencia como en la política local. Según informó Europa Press, fue profesor jubilado y ejerció la dirección de varios centros educativos públicos en el municipio de Ponteareas, donde su figura marcó a diversas generaciones de estudiantes y familias. Además, ocupó el cargo de concejal socialista durante varias legislaturas en el ayuntamiento de Ponteareas, consolidándose como uno de los líderes más reconocidos del PSdeG en la comarca de O Condado entre las décadas de 1980 y 1990, tal como detalló el medio.

La vida familiar de Caballero Álvarez también resultó ampliamente mencionada en las comunicaciones oficiales y en medios regionales. Padre de tres hijos y abuelo de cuatro nietos, su fallecimiento fue confirmado por fuentes cercanas citadas por Europa Press, que insistieron en la notoriedad del impacto personal y profesional que deja en la región. Asimismo, se informó que sus restos serán velados en el tanatorio de Ponteareas hasta el momento del oficio religioso.

Según consignó Europa Press, medios y representantes del entorno político subrayaron la huella que deja Caballero Álvarez en el ámbito educativo y político de Ponteareas y Vigo. Su rol como referente del socialismo gallego, la labor como docente y su compromiso institucional son aspectos mencionados por las personas que compartieron trabajos o tiempo con él a lo largo de su vida pública y privada.

El fallecimiento de Gonzalo Caballero Álvarez marca el cierre de una etapa relevante en la historia contemporánea de O Condado, especialmente para el socialismo local y para quienes participaron en el desarrollo e impulso de la educación pública en la comarca. Tal como publicó Europa Press, el homenaje y despedida pública congregará a responsables institucionales, compañeros del ámbito educativo, familiares, vecinos y diversas figuras de la vida política gallega que reconocen la trayectoria del exconcejal y educador.

