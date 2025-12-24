Espana agencias

Mazón intercambió mensajes con Feijóo de 20.08 a 23.29 horas la noche de la dana: "Un puto desastre va a ser esto presi"

Guardar

El expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón se intercambió mensajes de 'whastapps' con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desde las 20.08 horas hasta las 23.29 del 29 de octubre de 2024, día de la trágica dana en la provincia de Valencia que dejó 230 fallecidos, en los que le relataba la gravedad de la catástrofe. "Un puto desastre va a ser esto presi", sentenció el entonces dirigente autonómico.

Feijóo ha remitido este miércoles al Juzgado de Instrucción de Catarroja, que investiga la gestión de la dana, los mensajes de 'whatsapps' que se envió con el expresidente valenciano el día de la tragedia, y ha solicitado que la comparecencia prevista para el 9 de enero como testigo se produzca por medios telemáticos.

El líder del PP ha remitido un acta notarial a la jueza "que da fe de todos y cada uno de los mensajes recibidos en ese día por parte del 'expresident'", así como un documento con el contexto de las conversaciones que se produjeron "para su mejor comprensión".

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Feijóo ha explicado que fue él quien inició a las 19.59 horas el primer contacto con Mazón el día de la dana tras conocer, "por los medios de comunicación", la gravedad de la situación en Valencia. En ese primer 'whatsapp', el líder nacional de PP trasladó su solidaridad y se puso a disposición del entonces 'president' para lo que "pudiese necesitar".

A las 20.08 horas llegó la primera respuesta de Mazón. "Gracias Presi", respondió. "Luego te cuento. Se está jodiendo cada minuto", continuó el dirigente valenciano que, sobre las 20.15 horas, le mandó otro mensaje: "Noche larga por delante".

Según el contexto aportado por Feijóo al juzgado, a las 21.44 horas recibe otro mensaje por parte de Mazón justificando que le había llamado para pedirle el teléfono móvil al expresidente de Telefónica, José María-Álvarez Pallete. El líder del PP indicó que no podía atenderle la llamada porque estaba en un acto institucional, pero le facilitó el contacto y se interesó por el estado de la población.

A las 21.45 horas, Mazón le agradece a Feijóo sus palabras y le informa: "Estamos desbordados, no sabemos lo que está pasando realmente pero nos llegan decenas de desaparecidos y no puedo confirmarlos". Feijóo, en la conversación de aquella noche, también le preguntó por la involucración del Gobierno en la gestión de la tragedia y la puesta a disposición de ayuda y efectivos.

"NO VALE PARA NADA"

En otro mensaje posterior, a las 23.21 horas, el expresidente valenciano señala a Feijóo que el Gobierno "más o menos sí" está a disposición, aunque asegura que "han montado un gabinete de crisis que no vale para nada". "Bah", añade sobre el comité de crisis que el Ejecutivo organizó aquella noche, presidido por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Mazón también le informa, a las 23.23 horas, que habló con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la vicepresidenta Montero; además de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana".

A esa misma hora, Mazón abunda en la gravedad de la situación. "El problema ahora es que no podemos ni entrar en muchos pueblos con gente en los tejados muerta de miedo", subraya, para después afirmarle a Feijóo que en aquel momento, a través de la Delegación del Gobierno, tenían lo que necesitaban, que es la Unidad Militar de Emergencias (UME).

A las 23.25 horas, en otro 'whatsapp' a Feijóo, Mazón le avanza que "ya están apareciendo muertos en Utiel" pero no lo han hecho público y que "van a aparecer más". "Un puto desastre va a ser esto presi", le comenta. La última comunicación aquel día entre ambos fue a las 23.29 horas.

Por otra parte, Feijóo indica que, a partir de aquel día, recibió la misma información que manejaban las instituciones y que conoció a través de la Generalitat, "dado que ninguna otra administración" le trasladaba "información adicional".

También el líder del PP asume como "error" una frase que dijo en su declaración con Mazón el jueves 31 de octubre, dos días después de la tragedia. "Puse de manifiesto que 'el presidente de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informado en tiempo real'. Se trató de un error, pues el 29 de octubre de 2024 fue martes y no lunes", expone Feijóo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La AN impone condenas de hasta 8 años cárcel por la pieza de Púnica de contratos energéticos en ayuntamientos de Madrid

El fallo judicial responsabiliza a exalcaldes, empresarios y responsables de una firma energética por una estructura ilícita que otorgó contratos públicos a cambio de pagos irregulares en municipios de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2014

La AN impone condenas de

El Supremo confirma la prisión permanente revisable al asesino de su mujer embarazada y su hijo de 7 años en Mallorca

El principal órgano judicial rechaza el último intento de anulación de condena presentado por la defensa de Ali Kouch, por lo que la máxima sanción dictada por la Audiencia Provincial de Palma queda confirmada de manera definitiva

El Supremo confirma la prisión

El Gobierno crea un órgano para desarrollar el Plan de Memoria, integrado por entidades, patronal y sindicatos

El Consejo de la Memoria Democrática incorpora expertos, sindicatos y empresas, contará con una comisión para investigar violaciones de derechos humanos y asesorará al Ejecutivo sobre la recuperación histórica, sin que sus integrantes perciban retribución alguna

El Gobierno crea un órgano

El Supremo rechaza la querella contra Martínez Arrieta que le acusaba de revelar la condena a García Ortiz

El alto tribunal ha decidido desestimar la denuncia interpuesta contra el presidente del órgano que sancionó a García Ortiz al considerar que no existen indicios suficientes para justificar que se haya producido una revelación indebida de información del proceso

El Supremo rechaza la querella

El investigado por el crimen del niño de Garrucha (Almería) aporta audios para alegar que hubo "curanderismo"

La defensa del principal sospechoso entrega al tribunal 22 grabaciones que, junto a mensajes familiares y videollamadas, buscan demostrar que la muerte del menor se debió a prácticas tradicionales y errores, descartando intención criminal o violencia deliberada

El investigado por el crimen
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo entrega a la jueza

Feijóo entrega a la jueza de Catarroja todos los mensajes que intercambió con Mazón el día de la DANA: “Un puto desastre va a ser esto presi”

El Gobierno elimina la obligación de que los desempleados presenten la declaración de la renta

Pedro Sánchez deja a un lado la confrontación política en su felicitación navideña mientras que Feijóo desliza que “los malos siempre acaban perdiendo”

El PP pide la comparecencia de Cuerpo en el Senado ante “la Navidad más cara de la historia”: “Sánchez hace caja con la inflación”

La jueza inadmite la denuncia de Manos Limpias sobre la gestión policial durante las protestas por Palestina en la Vuelta Ciclista en Madrid

ECONOMÍA

La batalla judicial entre Italia

La batalla judicial entre Italia y Ryanair costará a la aerolínea 225 millones de euros: qué pasa con las agencias de viajes

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

El Gobierno extiende los descuentos energéticos para hogares vulnerables hasta diciembre de 2026

El Gobierno amplia hasta 2026 la prórroga a las empresas con pérdidas provocadas por la pandemia: deberán sanear sus cuentas “en un tiempo prudencial”

DEPORTES

“Nadie habla de Robert Sánchez

“Nadie habla de Robert Sánchez o Leo Román”: De la Fuente opina sobre Joan García y el debate en la portería de la Selección

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje

El hijo de Negreira define a su padre: “Era una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir ‘¿y a ti qué coño te importa?’”

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio