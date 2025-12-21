Espana agencias

La participación a las 18.00 horas se sitúa en el 50,65%, que supone 6,47 puntos menos que en 2023

La participación en las elecciones autonómicas de este 21 de diciembre en Extremadura se ha situado a las 18,00 horas en el 50,65 por ciento del electorado, lo que supone 6,47 puntos menos que en los comicios de 2023.

Así lo ha destacado la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa en Mérida para ofrecer los datos del tercer avance de participación de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

En concreto, de acuerdo a los datos que ha aportado la portavoz de la Junta, hasta las 18,00 horas de este domingo habían votado 434.731 personas, lo que supone un 50,65 por ciento del electorado, 6,47 puntos menos que en 2023, cuando fueron 491.428 los votantes.

En la provincia de Badajoz, la participación se ha situado a las 18,00 horas en el 49,93 por ciento, con 268.397 votantes, que supone 6,94 puntos menos que en los comicios de 2023.

Por su parte, en la provincia de Cáceres, hasta las 18,00 horas de este domingo habían votado 166.334 personas, lo que supone un 51,86 por ciento del electorado de la provincia, y representa 5,68 puntos menos que en los comicios de 2023.

Ante este descenso de la participación, la portavoz de la Junta de Extremadura ha recordado que "quedan todavía dos horas para ejercer ese derecho al voto" hasta que cierren los colegios electorales a las 20,00 horas, por lo que ha realizado un llamamiento a los extremeños para que acudan a votar para "decidir, junto al resto de extremeños que ya lo han hecho hasta este momento, ese futuro para nuestra región", ha concluido.

