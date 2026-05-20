Maribel Pérez vuela en Nerja y logra la mínima europea con 11.21 en 100 metros

Málaga, 20 may (EFE).- El Desafío Nerja volvió a confirmar su prestigio dentro del calendario internacional de atletismo con una jornada de enorme nivel competitivo y varias actuaciones destacadas en la localidad malagueña, entre ellas la mínima europea para Birmingham (Reino Unido) conseguida por la velocista española Maribel Pérez en los 100 metros femeninos.

La atleta sevillana se impuso con autoridad gracias a un registro de 11.21, mejor marca española del año, en una carrera de gran velocidad en la que superó a la portuguesa Arialis Gandulla, segunda con 11.25.

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El resultado permite a Maribel Pérez situarse entre las referencias continentales de la temporada y sellar la mínima para el próximo Campeonato de Europa.

Otra de las pruebas más espectaculares de la reunión fue el 800 metros masculino, decidido en un emocionante sprint final. El triunfo fue para el turco Omer Faruk Bozdag con una excelente marca de 1:45.14, logrando su mejor registro personal.

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Apenas catorce centésimas después cruzó la meta el francés Louey Ouerrat (1:45.28), mientras que el español Pedro Osorio Lopez completó el podio con 1:45.30 y también mejor marca personal.

En categoría femenina, la italiana Ngalula Bloria Kabangu dominó el 800 metros con un tiempo de 2:03.19, seguida de la polaca Pavla Stoudkova, segunda en 2:03.47.

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El mediofondo español también brilló en el 1.500 masculino gracias a la gran victoria de Martin Segurola Larrinaga. El atleta de la Real Sociedad firmó una sobresaliente marca de 3:35.31, nuevo mejor registro personal, imponiéndose con claridad al turco Mehmet Celik y al etíope Muhdin Werku.

En velocidad masculina, Ricardo Sanchez Perez ganó los 100 metros con 10.58, apenas una centésima por delante del portugués Andres Prazares, en otra llegada muy ajustada.

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La jornada dejó además una destacada carrera de 3.000 obstáculos con victoria para Nabil Sebbar Menouer en 8:45.94, mientras que el joven Alejandro Domingo Mateo confirmó su progresión con una nueva mejor marca personal. En el 5.000 masculino sobresalió Daniel Tumaka Kosen, vencedor con 13:27.55 en una de las mejores prestaciones de fondo de la reunión malagueña. EFE

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