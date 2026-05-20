Emery: "Esta final es la confirmación de que progresamos"

Londres, 20 may (EFE).- El español Unai Emery, entrenador del Aston Villa, afirmó que la victoria contra el Friburgo en la final de la Liga Europa (0-3) es la confirmación de que el equipo progresa y explicó que en el futuro el objetivo es seguir acercándose a los mejores.

Emery cumplió con este triunfo en la Europa League la promesa que hizo cuando llegó al Villa en 2022, ganar un título y clasificar al equipo a Europa.

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"Esto es algo fantástico. Europa nos da mucho, siempre estoy muy agradecido a Europa, especialmente a la Europa League. Es muy importante cómo todo el mundo nos hemos aferrado fuerte a esta competición. Hemos jugado muy serios este año", dijo el técnico español en declaraciones a TNT Sports.

"Siempre hablamos de las experiencias y es lo que hemos intentado usar hoy aquí. Habíamos jugado semifinales, cuartos de final en Conference, en Champions. Para algunos ya habían ganado títulos, pero para otros este es el primero. Esta final es la confirmación de lo que hemos mejorado. Estamos creciendo para ser mejores, el club está trabajando para mejorar el centro de entrenamiento, para añadir 10.000 personas más al estadio, el año que viene jugamos en Champions. El proyecto solo tiene sentido si ganamos y si cumplimos los objetivos".

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Sobre el futuro, Emery insistió en seguir mejorando y en optar a todo.

"Luchar cada año por el top 4 y el top 5 es muy difícil. Ojalá podamos estar más cerca del Arsenal, del Manchester City. Al principio de la temporada no éramos candidatos para estar en el top6, pero hemos trabajado para estar ahí. Seguir así es el reto. Ganando este título añadimos experiencia a los jugadores. El año pasado jugamos las semifinales de la FA Cup, perdimos, pero ganamos experiencia. Hoy estaba preparado para ganar o para perder, obviamente ganar es mejor, pero si pierdes es una experiencia también". EFE

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