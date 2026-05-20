Hoy será noticia. Jueves, 21 de mayo

GOBIERNO LEGISLATURA

Los partidos siguen de cerca las novedades en la investigación del caso Plus Ultra

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Madrid (EFE).- Tras el apoyo del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante su imputación por el caso Plus Ultra y la reivindicación de su figura por parte del socialismo, las fuerzas políticas siguen de cerca posibles novedades en la investigación.

El PP se muestra dispuesto a estar "a la altura de las circunstancias", aunque sin decidirse aún a presentar una moción de censura.

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CASO KOLDO

Aldama ante el juez del caso Koldo por los contratos de mascarillas en Canarias y Baleares

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Madrid (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye varias piezas del caso Koldo, toma declaración este jueves como imputado al comisionista Víctor de Aldama en relación a los contratos de compra de mascarillas y test PCR suscritos por los gobiernos de Canarias y Baleares en plena pandemia del covid-19 en 2020.

Por este mismo caso ya compareció la pasada semana el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García, quien optó por no declarar después de que su abogada pidiera al juez que suspendiera su citación y archivara para él este caso al entender que ya había sido juzgado por ello en el Tribunal Supremo.

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PAPA ESPAÑA

Se dan a conocer más detalles de la visita del papa a España

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Madrid (EFE)- El papa visita España dentro de 15 días y toda la maquinaria está puesta en marcha para que el operativo funcione a la perfección, desde la organización de la multitudinaria vigilia con jóvenes al dispositivo de tráfico y movilidad en Madrid, su primera parada, cuyos detalles se van a conocer este jueves.

En Barcelona, la Sagrada Familia da a conocer más detalles del acto de bendición y la inauguración de la torre de Jesús, que oficiará el papa el próximo 10 de junio.

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INCENDIOS FORESTALES

Pedro Sánchez presenta la campaña de lucha contra incendios forestales

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Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta este jueves en la sede del cuartel general de la Unión Militar de Emergencias (UME) la campaña de lucha contra incendios forestales 2026.

Campaña en la que participan medios y efectivos de los ministerios de Transición Ecológica, Defensa e Interior.

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SUCESOS EL EJIDO

El parricida de El Ejido (Almería) pasará mañana a disposición judicial

Almería (EFE).- El joven de 25 años detenido por asesinar a tiros a su madre y a su padrastro en la barriada de El Canalillo, en El Ejido (Almería), pasará este jueves a disposición judicial acusado de varios delitos, entre ellos un doble asesinato y tentativa de asesinato en el ámbito de la violencia de género, una línea de investigación que se había descartado inicialmente.

Según ha informado ayer la Comandancia de Almería, el abultado atestado policial que se entregará hoy ante el juez instructor recoge hasta cinco tipologías penales distintas derivadas de los hechos ocurridos en la noche del lunes.

AMNISTÍA PROTESTAS

El exsecretario de Estado Francesc Vallés testifica sobre el muñeco de Pedro Sánchez

Madrid (EFE).- La jueza que investiga el apaleamiento de un muñeco que supuestamente representaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha citado para este jueves como testigo al exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés.

La titular del juzgado de instrucción número 26 de Madrid investiga a seis personas por un presunto delito de amenazas al presidente del Gobierno, por representar colgado y apalear un muñeco que supuestamente le simbolizaba durante las protestas contra la ley de amnistía que se llevaron a cabo la Nochevieja de 2023 en la sede del PSOE de la calle Ferraz.

RAE CANDIDATURA

El pleno de la RAE vota el ingreso de Sergio Ramírez en la silla L de Vargas Llosa

Madrid (EFE).- El pleno de la Real Academia Española (RAE) votará este jueves el ingreso como académico de número del escritor nicaragüense, nacionalizado español, Sergio Ramírez, para ocupar la silla L, vacante tras el fallecimiento de Mario Vargas Llosa el 13 de abril de 2025.

La candidatura de Ramírez, Premio Cervantes 2017, es la única que se ha presentado para ocupar ese puesto y ha sido avalada, tal y como exigen los estatutos de la institución, por tres académicos, en este caso el exdirector de la RAE Víctor García de la Concha, el escritor Luis Mateo Díez -Premio Cervantes 2023- y el actual director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.

MUSEO BALENCIAGA

Presentación de la exposición 'Vivre Sa Vie. Georges Dambier y la Moda' en el Museo Balenciaga

Getaria (Gipuzkoa) (EFE).- El Museo Balenciaga presenta este jueves la exposición 'Vivre Sa Vie. Georges Dambier y la Moda'.

Se trata de una incursión en la alta costura parisina de los años 50 a través de la mirada del singular fotógrafo francés, pionero que rompió con las convenciones del trabajo de estudio al sacar a las modelos a la calle.

PABLO ALBORÁN

Pablo Alborán ofrece el primero de sus dos conciertos en Madrid con su 'Global Tour Km 0'

Madrid (EFE).- Pablo Alborán recala este jueves en el Movistar Arena de Madrid para ofrecer el primero de sus dos conciertos en la capital española con su 'Global Tour Km 0'.

Alborán llega pletórico tras una extensa primera parte de su gira por América y sus primeros conciertos en España en Bilbao y Barcelona con éxito de taquilla.

EL TIEMPO

Nuevo aumento generalizado de las temperaturas, con cielos poco nubosos o despejados

Madrid (EFE).- Las temperaturas en España continuarán este jueves en ascenso generalizado, especialmente en el Cantábrico, con valores elevados para la época en la mayor parte del territorio; estabilidad con cielos poco nubosos o despejados aunque con rachas muy fuertes de levante en el Estrecho.

Las altas presiones mantendrán la estabilidad del tiempo y provocarán un nuevo aumento de las temperaturas, notable en el caso de las máximas en el Cantábrico y con valores elevados para la época en el resto del país, alcanzando los 34-36 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste, depresiones del nordeste y puntos también del Cantábrico.

EFE

plv