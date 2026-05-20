El 80 % de la recaudación por impuesto sobre patrimonio se pierde, según Oxfam Intermón

Madrid, 20 may (EFE).- Oxfam Intermón asegura que ocho de cada diez euros recaudados en España por el impuesto sobre el patrimonio se pierden debido a "los agujeros en su diseño" y por ello propone la aplicación de mecanismos complementarios como la "tasa Zucman", que establece un 3 % adicional para los patrimonios más altos.

La ONG explica en un comunicado que el tipo efectivo medio pagado sobre el patrimonio declarado era en 2021 de apenas el 0,17 %, muy lejos de los tipos marginales máximos del 3,5 % previstos en la norma estatal.

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Además, la tributación efectiva en el caso de los superricos era aún menor: el top 0,1 % más rico apenas pagaba un 0,10 %, según el informe "Un impuesto al patrimonio para el siglo XXI", elaborado por Oxfam Intermon y que que analiza "cómo el actual diseño del impuesto limita gravemente su capacidad redistributiva y de reducción de desigualdad".

Según el documento, el 1 % más rico posee más riqueza que el 95 % restante de la población mundial, mientras que en España las 200 principales fortunas acumulan una riqueza equivalente al 17,5 % del PIB y su patrimonio conjunto ha aumentado un 188 % en los últimos quince años.

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"El impuesto sobre el patrimonio es una herramienta necesaria, pero con un diseño muy débil e insuficiente frente a unas grandes fortunas que estructuran su riqueza para esquivar el pago del impuesto", señala el investigador de la ONG y autor del informe, Iñigo Macías.

A su juicio, este gravamen "está diseñado de tal forma que se va vaciando desde dentro mismo, como si fueran termitas", lo que "reduce su progresividad, su capacidad para recaudar de quién más tiene y para redistribuir la riqueza".

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Así, aproximadamente el 42 % de la riqueza declarada queda fuera del impuesto, en su gran mayoría patrimonio concentrado en manos de los contribuyentes más ricos, señala el documento, en el que se detalla que "tres de cada cuatro euros (el 76 %) de todo el patrimonio exento se concentra entre el 10 % de los declarantes con mayor patrimonio".

Según explica la ONG, el "principal agujero identificado" es la llamada exención sobre participaciones y acciones empresariales, conocida comúnmente como "exención de empresa familiar", un mecanismo que representa el 85 % de todo el patrimonio exento y supone una pérdida de recaudación potencial superior a los 6.700 millones de euros.

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Oxfam Intermón reconoce que el objetivo inicial era proteger pequeñas y medianas empresas familiares, pero "actualmente beneficia especialmente a grandes patrimonios con importantes participaciones empresariales" y se ha convertido en "un agujero estructural que vacía de capacidad recaudatoria el IP", lamenta Macías.

El informe también analiza el impacto recaudatorio y de equidad de la aplicación del límite conjunto de la cuota del IP y el IRPF, que supone unas pérdidas potenciales de recaudación de 2.100 millones de euros.

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Oxfam Intermón insiste en la importancia de abrir un debate público y político en España para que la fiscalidad sobre el patrimonio funcione mejor, y pone como ejemplo la propuesta de impuesto mínimo global sobre ultrarricos liderada por Gabriel Zucman y que propone el 3 % para patrimonios netos por encima de los 50 millones de euros. EFE