Espana agencias

El 80 % de la recaudación por impuesto sobre patrimonio se pierde, según Oxfam Intermón

Guardar
Google icon

Madrid, 20 may (EFE).- Oxfam Intermón asegura que ocho de cada diez euros recaudados en España por el impuesto sobre el patrimonio se pierden debido a "los agujeros en su diseño" y por ello propone la aplicación de mecanismos complementarios como la "tasa Zucman", que establece un 3 % adicional para los patrimonios más altos.

La ONG explica en un comunicado que el tipo efectivo medio pagado sobre el patrimonio declarado era en 2021 de apenas el 0,17 %, muy lejos de los tipos marginales máximos del 3,5 % previstos en la norma estatal.

PUBLICIDAD

Además, la tributación efectiva en el caso de los superricos era aún menor: el top 0,1 % más rico apenas pagaba un 0,10 %, según el informe "Un impuesto al patrimonio para el siglo XXI", elaborado por Oxfam Intermon y que que analiza "cómo el actual diseño del impuesto limita gravemente su capacidad redistributiva y de reducción de desigualdad".

Según el documento, el 1 % más rico posee más riqueza que el 95 % restante de la población mundial, mientras que en España las 200 principales fortunas acumulan una riqueza equivalente al 17,5 % del PIB y su patrimonio conjunto ha aumentado un 188 % en los últimos quince años.

PUBLICIDAD

"El impuesto sobre el patrimonio es una herramienta necesaria, pero con un diseño muy débil e insuficiente frente a unas grandes fortunas que estructuran su riqueza para esquivar el pago del impuesto", señala el investigador de la ONG y autor del informe, Iñigo Macías.

A su juicio, este gravamen "está diseñado de tal forma que se va vaciando desde dentro mismo, como si fueran termitas", lo que "reduce su progresividad, su capacidad para recaudar de quién más tiene y para redistribuir la riqueza".

Así, aproximadamente el 42 % de la riqueza declarada queda fuera del impuesto, en su gran mayoría patrimonio concentrado en manos de los contribuyentes más ricos, señala el documento, en el que se detalla que "tres de cada cuatro euros (el 76 %) de todo el patrimonio exento se concentra entre el 10 % de los declarantes con mayor patrimonio".

Según explica la ONG, el "principal agujero identificado" es la llamada exención sobre participaciones y acciones empresariales, conocida comúnmente como "exención de empresa familiar", un mecanismo que representa el 85 % de todo el patrimonio exento y supone una pérdida de recaudación potencial superior a los 6.700 millones de euros.

Oxfam Intermón reconoce que el objetivo inicial era proteger pequeñas y medianas empresas familiares, pero "actualmente beneficia especialmente a grandes patrimonios con importantes participaciones empresariales" y se ha convertido en "un agujero estructural que vacía de capacidad recaudatoria el IP", lamenta Macías.

El informe también analiza el impacto recaudatorio y de equidad de la aplicación del límite conjunto de la cuota del IP y el IRPF, que supone unas pérdidas potenciales de recaudación de 2.100 millones de euros.

Oxfam Intermón insiste en la importancia de abrir un debate público y político en España para que la fiscalidad sobre el patrimonio funcione mejor, y pone como ejemplo la propuesta de impuesto mínimo global sobre ultrarricos liderada por Gabriel Zucman y que propone el 3 % para patrimonios netos por encima de los 50 millones de euros. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hoy será noticia. Jueves, 21 de mayo

Infobae

Maribel Pérez vuela en Nerja y logra la mínima europea con 11.21 en 100 metros

Infobae

Emery: "Esta final es la confirmación de que progresamos"

Infobae

Las juventudes de ERC avalan el acuerdo de presupuestos aunque admiten "contradicciones"

Infobae

'Dibu' Martínez: "Emery es un ganador y un enfermo por ganar partidos"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la imputación de Zapatero: el Gobierno reconoce que el auto es “serio” y contiene indicios, pero mantendrá su respaldo a Zapatero hasta que existan pruebas

Última hora de la imputación de Zapatero: el Gobierno reconoce que el auto es “serio” y contiene indicios, pero mantendrá su respaldo a Zapatero hasta que existan pruebas

De los 20 días de Sarkozy en la cárcel al resurgimiento en política de Lula da Silva: los expresidentes salpicados por casos de corrupción por el uso de influencias, como el de Zapatero

La Policía destapa un fraude de casi siete millones de euros en el Servicio Murciano de Salud con once detenidos por usar material sanitario no homologado

Qué es el ‘lawfare’ y por qué los socios de Pedro Sánchez creen que el caso Zapatero es un ejemplo de ello

El Congreso continúa con las mejoras para los militares: pide compensar las guardias y fomentar el teletrabajo en el Ejército

ECONOMÍA

Rufián se ofrece a encabezar una candidatura de izquierdas si eso contribuye a “maximizar los resultados electorales”: “Si puedo ayudar a que eso pase, estoy dispuesto”

Rufián se ofrece a encabezar una candidatura de izquierdas si eso contribuye a “maximizar los resultados electorales”: “Si puedo ayudar a que eso pase, estoy dispuesto”

España es el tercer país de la Unión Europea con mayor presión fiscal sobre pymes y autónomos

El Congreso tumba las propuestas en vivienda del Gobierno y respalda las del PP horas antes de la reunión por el Plan Estatal de Vivienda

Las empresas abandonan Cataluña y Madrid se convierte en el principal destino: 1.353 compañías cambian su sede en el primer trimestre

Huir del gas ruso pasa factura a la UE: el cierre del estrecho de Ormuz bloquea el 20% del suministro y amenaza con disparar la factura de la luz

DEPORTES

La selección de Inglaterra viajará con un kit de sueño debido a los problemas de insonorización y en las camas del hotel elegido para el Mundial 2026

La selección de Inglaterra viajará con un kit de sueño debido a los problemas de insonorización y en las camas del hotel elegido para el Mundial 2026

La Pingry School, el cuartel general de Marruecos en el Mundial 2026: lujo, historia y herencia de selecciones favoritas

De la Fuente da las claves de la convocatoria para el Mundial 2026 y deja un recado al Real Madrid: “El grupo de jugadores está decidido”

El FC Barcelona podría volver al método 1:1 en el mercado de fichajes de este verano tras unos años complejos con el ‘fair play’ financiero

De Segunda División al Mundial 2026: la historia de Stopira, con 37 años y seleccionado con Cabo Verde