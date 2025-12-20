Espana agencias

Fernández Calle (Vox) va a ver un partido de su hijo en la jornada de reflexión, que pasa con familia y amigos

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura en las elecciones autonómicas de este 21 de diciembre, Óscar Fernández Calle, ha acudido a ver un partido de fútbol de su hijo durante la jornada de reflexión previa a las comicios, que pasará con su familia y amigos.

Fernández Calle ha explicado que "después de una intensísima campaña" en la que han "recorrido toda Extremadura" y han "recibido el cariño de miles de extremeños, hoy toca descansar", ha relatado.

"Hoy toca disfrutar del fútbol, del equipo de mi hijo, toca disfrutar con mis amigos, por supuesto, siempre con mi familia", ha concluido el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Etremadura

