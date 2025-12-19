La Guardia Civil repasa sus "50 años sirviendo en democracia": de luchar contra ETA a fortalecer unidades investigadoras

Durante la ceremonia en la que se recordó a los 210 agentes de la Guardia Civil asesinados por ETA, Mercedes González, directora general del cuerpo, se detuvo en el impacto que el terrorismo ha tenido en quienes integran la institución y en las muchas familias afectadas por estos hechos. Este homenaje formó parte del acto de presentación del libro 'Guardia Civil, 50 años sirviendo en democracia', realizado el viernes y enfocado en analizar la evolución del Instituto Armado en la historia reciente de España, según detalló el medio sobre la base de la información central del evento.

De acuerdo con el texto publicado, el libro fue elaborado bajo la coordinación del Mando de Personal de la Guardia Civil y examina el trabajo del cuerpo en ámbitos tan diversos como el combate a ETA y la transformación institucional. El volumen expone avances clave como la integración progresiva de la mujer en la institución, la consolidación de las capacidades investigadoras frente al crimen organizado, y la adaptación de la Guardia Civil a retos de seguridad en el ámbito nacional e internacional.

Durante su intervención, tal como publicó el medio, Mercedes González enfatizó la importancia de la lucha continuada contra la delincuencia organizada. Destacó el refuerzo de las unidades de investigación como uno de los logros recientes, asociando estas mejoras a la evolución de las amenazas a la seguridad en las últimas décadas. “Guardia Civil, 50 años sirviendo en democracia” recorre también la diversidad de tareas del cuerpo, como la vigilancia marítima, la actuación especializada en la protección de la Casa del Rey y el despliegue en misiones internacionales. Esas facetas reflejan, según informó la fuente, la amplia gama de responsabilidades asumidas por el Instituto Armado.

El libro ofrece, de acuerdo con la información reportada, una retrospectiva sobre la función de la Guardia Civil desde la restauración democrática, detallando cómo la institución se ha reconfigurado para afrontar desafíos internos y externos. El texto subraya el papel desempeñado por la Guardia Civil en la seguridad marítima, su presencia internacional en distintas misiones y la adaptación constante de sus estructuras.

Sobre la incorporación de la mujer, el medio explicó que se trata de uno de los hitos del cuerpo en estos cincuenta años, abordando tanto la apertura a la igualdad de género como la integración efectiva en todas las áreas operativas. Este proceso, junto con los esfuerzos de modernización de las unidades investigadoras, representa uno de los ejes centrales del libro, tal como consignó el medio.

La presentación del libro, presidida por Mercedes González, incluyó un repaso a los momentos históricos y a los retos que han marcado la trayectoria de la Guardia Civil desde la transición española. El enfoque en la memoria de las víctimas del terrorismo destacó como un elemento central del acto, reforzando el compromiso institucional con el reconocimiento y la reparación.