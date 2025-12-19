Espana agencias

El PSOE respalda a la mujer que denunció a Adolfo Suárez por agresión sexual y cree que se puede actuar contra cómplices

Guardar

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha expresado este viernes su "solidaridad" con la mujer que ha presentado una denuncia contra el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez por presuntas agresiones sexuales en la década de los ochenta.

Narbona considera "muy impactante" su testimonio y ha manifestado toda su solidaridad "con una mujer que ha callado durante tanto tiempo", en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press. No obstante cree que a día de hoy existen las normas legales para que empresas y partidos políticos cuenten con protocolos antiacoso.

Aunque Suárez falleció en el año 2014 la dirigente socialista considera que todavía puede haber responsabilidades en personas "que hicieron posible que eso sucediera". "Quizás ahí la Justicia tiene algo que decir", ha indicado.

No obstante, ha evitado pronunciarse sobre si se debería retirar su nombre al aeropuerto de Madrid-Barajas. "Sería absurdo por mi parte avanzar una posición porque lo acabo de escuchar", ha apuntado.

IMPACTO EN LA OPINIÓN PÚBLICA

En plena catarata de casos de acoso en el PSOE y en otros partidos, ha señalado que desde Ferraz están "modificando el funcionamiento" del protocolo antiacoso aprobado el pasado mes de mayo "a la vista que se ha producido un fallo tremendo con un gran impacto en la opinión pública".

Se refiere así a la demora de más de cuatro meses en contactar con las denunciantes del excargo de Moncloa y del PSOE, Francisco Salazar, que relataron comportamientos inapropiados en el entorno laboral.

No obstante, considera que todos los partidos y empresas tienen que contar con las herramientas adecuadas para que ninguna mujer "se quede callada" ante la falta de mecanismos para trasladar su denuncia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La reunión de PSOE y Sumar no cierra la crisis: Los de Díaz critican que no hay avances y solo ofrecen "buenas palabras"

La reunión de PSOE y

Juzgado de Sevilla cita como investigado al perito del móvil de Miguel Carcaño para aclarar su titulación

Infobae

La ejecutiva del PSdeG se reunirá el lunes para convocar un Comité Nacional tras los casos de acoso

En medio de una crisis interna por denuncias recientes, el líder socialista José Ramón Gómez Besteiro informará sobre las acciones adoptadas y la convocatoria del máximo órgano de decisión, mientras aumentan las críticas y peticiones de transparencia dentro del partido

La ejecutiva del PSdeG se

La juez pone en libertad a los cuatro encarcelados por la agresión sexual en una carpa universitaria en Pamplona

La juez pone en libertad

La líder de Vox en Toledo pide explicaciones al partido sobre Revuelta tras el desvío de fondos de la dana

Inés Cañizares considera necesario que la formación política aclare ante la opinión pública la situación en torno a la organización juvenil señalada por presuntas irregularidades en donativos destinados a afectados, subrayando transparencia y el uso adecuado de recursos municipales

La líder de Vox en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Termina sin avances la reunión

Termina sin avances la reunión entre el PSOE y Sumar para afrontar la crisis del Gobierno y rebajar tensiones

Sebastián Ramírez, abogado, explica cuánto recaudará Hacienda con la baliza V16: una cantidad millonaria “sin mover un dedo”

Solo faltan 12 votos: 112 de los 124 electores cuyos sufragios fueron robados en Extremadura ya han votado de nuevo

Último día de la campaña extremeña: Guardiola se alegra “de no haber estado” en el debate electoral y Gallardo considera que “se ha escondido”

España ya tiene nuevo embajador de Estados Unidos: el Senado da luz verde al nombramiento del empresario Benjamín León

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Posiblemente

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Posiblemente estás trabajando gratis y no te estás dando cuenta”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Qué es el reintegro de la Lotería de Navidad y a qué números les toca

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

El acuerdo UE-Mercosur vuelve a retrasarse: por qué Bruselas no logra el consenso

DEPORTES

Laporta acusa al Real Madrid

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”

Así es el Estadio Lusail donde España y Argentina jugarán la Finalissima: fue sede de la final del Mundial de Qatar 2022

Una leyenda de Marruecos le lanza un dardo a Lamine Yamal: “Juega con España, pero siempre seguirá siendo marroquí”