Espana agencias

Citan como testigos a dos funcionarios de Garrucha (Almería) por la presunta malversación de un exconcejal

El juzgado ha convocado para febrero a dos altos cargos municipales, quienes deberán aportar datos sobre la supuesta compra fraudulenta de suministros que investiga el uso de fondos públicos en beneficio personal durante una gestión anterior en Garrucha

Guardar

La investigación sobre la supuesta extracción de suministros municipales para fines ajenos a la administración en Garrucha ha llevado a que, el próximo 4 de febrero, dos altos funcionarios comparezcan en calidad de testigos. Según informó el Ayuntamiento de Garrucha, las declaraciones de estos empleados municipales buscan aportar información en el proceso que indaga el presunto desvío de fondos públicos durante la gestión de José Antonio Gallardo, exconcejal de Urbanismo por el PSOE. El caso permanece en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 1 de Vera, que instruye la causa por una posible malversación de caudales mediante la supuesta autorización de adquisiciones irregulares.

De acuerdo con lo publicado por el propio consistorio, la investigación se reactivó tras una resolución de la Audiencia de Almería. Esta decisión judicial dio lugar a que la indagatoria sobre el uso de materiales de construcción con cargo a las arcas municipales prosiga, luego de que el gobierno local, actualmente dirigido por el Partido Popular en coalición con ediles de Para la Gente, presentara un recurso para continuar adelante con el procedimiento. El núcleo de la causa se sitúa en la presunta autorización por parte del exresponsable de Urbanismo para retirar productos valorados en más de 200.000 euros, que según la denuncia podrían haberse utilizado fuera del ámbito público.

Según consignó el medio en base a la denuncia municipal, la gestión centrada en el periodo de Gallardo refleja que estos materiales, lejos de haberse destinado a trabajos oficiales, habrían acabado en viviendas o propiedades particulares. Los denunciantes sostienen que las entregas se documentaron en zonas del municipio en las que no se realizaron obras registradas ni mejoras, lo que reforzaría la hipótesis de desvío patrimonial. Además, destacan que las facturas y albaranes relacionados suman 31.460,58 euros en conceptos para los que no consta expediente de contratación o expediente de subvención, conforme detalla la documentación puesta a disposición judicial.

La denuncia del equipo gobernante, tal como comunicó el Ayuntamiento de Garrucha, subraya que las autorizaciones para el retiro y pago de los materiales partieron del anterior concejal de Urbanismo. Los documentos analizados registran referencias como “obra caraco” y “obra fifi”, además de anotaciones vinculadas a elementos como zócalos, terrazos, claraboyas, porcelánicos y botellas de gas butano, cuyas descripciones, según el consistorio, no corresponden a proyectos de obra pública municipales. La administración actual sostiene que tampoco existen registros de subvenciones justificativas que respalden estas salidas de almacén.

El equipo municipal liderado por el PP y Para la Gente manifestó que la entrega de material a particulares constituye un acto contrario a la normativa y que no se adecua a los procedimientos propios de la administración local. En comunicación oficial, el Ejecutivo local indicó que toda la documentación administrativa relevante se ha puesto a disposición de la autoridad judicial “para contribuir a la transparencia y al esclarecimiento definitivo de los hechos”, según reportó el medio. La expectativa del Ayuntamiento es que la comparecencia de los testigos resulte determinante en la aclaración de las circunstancias bajo las que se realizaron las entregas y facilite la delimitación de posibles responsabilidades administrativas o penales entre quienes gestionaron o supervisaron las operaciones en cuestión.

Temas Relacionados

MalversaciónJosé Antonio GallardoAyuntamiento de GarruchaTribunal de Instancia 1 de VeraAlmeríaGarruchaUrbanismoPSOEPPPara la GenteEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La participación en las elecciones extremeñas cae casi seis puntos a las 14.00 y se sitúa en el 35,74%

La participación en las elecciones

Morant acusa a Llorca de "esconder y encubrir" al alcalde de Jérica y le insta a expusarle del PP y reclamarle el acta

Diana Morant exige la destitución inmediata de Jorge Peiró tras ser investigado por presunto abuso sexual y reclama explicaciones a Juanfran Pérez Llorca y Alberto Núñez Feijóo por su gestión del caso y la falta de condena pública

Morant acusa a Llorca de

La Guardia Civil repasa sus "50 años sirviendo en democracia": de luchar contra ETA a fortalecer unidades investigadoras

Durante la presentación de un libro sobre el papel de la institución en la historia reciente, Mercedes González subrayó la importancia de combatir el crimen organizado, recordó a las víctimas del terrorismo y destacó avances clave en igualdad y seguridad

La Guardia Civil repasa sus

Rebajan la pena a un hombre por agresión sexual a una menor en Almería y difundir un vídeo en Instagram

El TSJA ha decidido reducir el tiempo de reclusión tras considerar insuficientes pruebas sobre la divulgación en redes y matizar la existencia de consentimiento, aunque mantiene la condena por contacto íntimo con una adolescente sin edad legal de acuerdo

Rebajan la pena a un

Abascal reprocha que el PP hable de "limpieza electoral" cuando Tellado "animaba a robar votos de Vox en buzones"

Santiago Abascal acusa a la dirigencia del Partido Popular de carecer de autoridad moral para reclamar integridad en los comicios, señalando que Vox será quien vigile el desarrollo electoral en Extremadura y denuncie cualquier irregularidad detectada

Abascal reprocha que el PP
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cómo ver los resultados de

Cómo ver los resultados de las elecciones de Extremadura en directo

El poder del voto en blanco en las elecciones de Extremadura: así es como afectaría a los principales partidos

Elecciones Extremadura 2025, en directo: la participación a las 14:00 horas alcanza el 35,76%, un porcentaje casi seis puntos menos al de los últimos comicios

A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones en Extremadura 2025 de este domingo 21 de diciembre

La Guardia Civil investiga dos nuevos intentos de robo en oficinas de Correos de Extremadura en los que no se han visto afectados los votos por correo

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 22 de diciembre

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 21 diciembre

Un empresario de Londres se convierte en el ‘jefe del año’ tras dar un Range Rover a una empleada como regalo de Navidad: “Totalmente increíble”

El nuevo éxodo de la ciudad a la montaña: los españoles que dejan la ciudad para instalarse en el campo

DEPORTES

Jugó en el Málaga y

Jugó en el Málaga y el Rayo antes de pasar a transportar camiones con droga por Europa: “Con el narcotráfico ganaba en dos meses lo que en un año en el fútbol”

Un excanterano del FC Barcelona se retira a los 27 años por salud mental: “No quiero sufrir más”

Vinicius se cansa de las pitadas del Bernabéu y vuelve a liarla por redes sociales: no es la primera vez que muestra su descontento

Kini Carrasco, de atleta paralímpico a número dos por Cáceres en las listas del PP en las elecciones de Extremadura

Bellingham y Mbappé impulsan el cierre triunfal del Real Madrid en 2025 ante el Sevilla (2-0)