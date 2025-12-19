Espana agencias

Andalucía critica que el Gobierno no haya convocado a las CCAA para concretar el abono único de transporte

Carolina España, portavoz andaluza, reclama al Ejecutivo nacional transparencia y diálogo ante la ausencia de detalles sobre el bono de transporte y advierte de falta de fondos estatales tanto para dependencia como para inversiones regionales

Guardar

Carolina España, consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, advirtió que la ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado ha llevado a que la financiación estatal para el sistema de dependencia en Andalucía resulte insuficiente. Según declaró la portavoz andaluza, la Junta se ve obligada a asumir el setenta por ciento del coste del sistema, mientras que el Gobierno central únicamente cubre el treinta por ciento, una situación que, según manifestó, contrasta con la financiación que recibe el País Vasco. España detalló en Canal Sur Televisión, en declaraciones recogidas por Europa Press, que, a diferencia de Andalucía, el Gobierno nacional sí financiará el cincuenta por ciento del sistema de dependencia en el País Vasco, lo que genera un escenario que calificó como de agravio.

De acuerdo con Europa Press, la portavoz del Gobierno andaluz cuestionó la falta de nuevos presupuestos como un obstáculo para el desarrollo de inversiones estatales en la región. Señaló que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, continúa haciendo referencias a la aprobación de las cuentas públicas para 2026 pese a que, durante los tres años de legislatura del Ejecutivo de Pedro Sánchez, no se han presentado nuevos presupuestos. España afirmó: “Por lo tanto, la credibilidad queda un poco mermada”, subrayando la desconexión entre los anuncios y la realidad presupuestaria.

En relación al bono de transporte anunciado por el Gobierno nacional, Carolina España expuso que el Ejecutivo central no ha convocado a las comunidades autónomas a ninguna conferencia sectorial para consensuar los detalles de dicho abono único, una medida que fue anunciada públicamente por el presidente Pedro Sánchez. Según comunicó Europa Press, la portavoz del Gobierno andaluz expresó que el anuncio del abono único “sonaba a aguinaldo electoral”, ya que tras su presentación no se ha recibido información adicional por parte del Estado.

España declaró que Andalucía vería con buenos ojos sumarse a la iniciativa del abono de transporte, pero insistió en que primero se deben conocer las condiciones jurídicas, el esquema de financiación y el coste preciso de la medida. Consideró “normal y serio” que se debería haber celebrado una conferencia sectorial donde las comunidades autónomas pudieran recibir explicaciones detalladas sobre el desarrollo de la propuesta. Agregó: “Lo que pedimos es un poquito de información y de lealtad institucional”.

Por otra parte, según publicó Europa Press, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social hizo hincapié en la diferencia de trato percibida respecto al territorio andaluz a la hora de asignar recursos estatales, citando la falta de inversiones de parte del Estado en Andalucía. Criticó públicamente que la ministra Montero participe en actos en diferentes localizaciones del país, pero que, en su opinión, no se anuncien proyectos o se inauguren obras en Andalucía, atribuyendo esta realidad a la inexistencia de unos nuevos presupuestos.

Durante su intervención, la portavoz subrayó el interés de la Junta de Andalucía en adherirse a iniciativas de alcance nacional como el abono de transporte único, siempre que exista una definición clara de los procedimientos legales, las fuentes de financiación y el coste total de la propuesta, que hasta el momento el Ejecutivo nacional no ha detallado. Expresó que la comunicación directa y la coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas se configura como un paso imprescindible para alcanzar acuerdos eficaces, según lo recogido por Europa Press.

El descontento expresado por la responsable andaluza abarca tanto cuestiones de gestión presupuestaria como de diálogo institucional, situando en el centro del debate la cooperación interadministrativa y la percepción de equidad en la asignación de recursos entre comunidades autónomas. Según consignó Europa Press, la crítica de Carolina España se dirige tanto a la falta de claridad en los proyectos estatales como a la insuficiencia de fondos asignados para competencias transferidas, como la atención a la dependencia o las inversiones públicas en la región.

Temas Relacionados

Abono único de transporteGobierno de AndalucíaCarolina EspañaPedro SánchezEspañaAndalucíaFinanzas públicasPresupuestos Generales del EstadoMaría Jesús MonteroCanal Sur TelevisiónEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Condenan a 15 años y tres meses de cárcel al culpable de robar y matar a la lotera de Albox (Almería)

A.G.F. recibió sentencia tras ser hallado responsable de quitar la vida a una vendedora de lotería en su domicilio, perpetrar un asalto violento y provocar daños irreparables a su familia según determinó la Audiencia Provincial de Almería

Condenan a 15 años y

El TSJC.Valenciana confirma la absolución del exinspector de Policía que relacionó inmigración con delincuencia

La justicia autonómica desestima la apelación de Fiscalía y entidades sociales, avalando que las declaraciones polémicas de un exjefe policial sobre extranjeros quedan amparadas por el derecho a expresar opiniones controvertidas en debates públicos de interés general

El TSJC.Valenciana confirma la absolución

Ratifican la condena de seis años y medio de prisión impuesta a un ertzaina por tráfico de drogas

El Tribunal Superior del País Vasco desestimó el recurso de un agente condenado por distribuir estupefacientes y confirmó las medidas dictadas por la Audiencia de Vizcaya, que incluyeron prisión y millonarias sanciones económicas

Infobae

Gobierno Vasco llama a "tener cuidado" para que Euskadi no se "contamine con la política a la española"

En medio de la tensión generada por recientes declaraciones políticas, la vicelehendakari Ibone Bengoetxea advirtió sobre el riesgo de importar el clima de polarización estatal y abogó por preservar el respeto y la deliberación democrática en Euskadi

Gobierno Vasco llama a "tener

Puente descarta rescatar los peajes de la AP-9 y la AP-66 por su alto coste y recuerda que aún no son ilegales

Puente descarta rescatar los peajes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil denuncia al

La Guardia Civil denuncia al influencer Alfonso Santaella por realizar actividades ilegales en el Parque Regional de la Sierra de Gredos

Elecciones Extremadura 2025, en directo: abren los colegios electorales en la región

El futuro de Extremadura en manos de la Central Nuclear de Almaraz: “Decenas de pueblos están condenados a desaparecer”

El Gobierno de Ayuso se cansa del ‘pozo sin fondo’ que supone suministrar agua a los vecinos de Lanzarote: Madrid ha perdido 11 millones en 2024 y un grupo francés quiere hacerse con el contrato

Las elecciones de Extremadura más allá de la disputa política: del crecimiento económico pero con gran desempleo a los problemas del transporte y los incendios

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 21 diciembre

Así serán los descuentos en el transporte público y el abono único que creará el Gobierno para 2026: el martes se aprueban estas ayudas

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

¿Cuánto dinero se queda Hacienda de los premios de la Lotería de Navidad?

Ana María Estrada, de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N: “Las reformas que pedimos no son privilegios, son herramientas de supervivencia”

DEPORTES

Vinicius se cansa de las

Vinicius se cansa de las pitadas del Bernabéu y vuelve a liarla por redes sociales: no es la primera vez que muestra su descontento

Kini Carrasco, de atleta paralímpico a número dos por Cáceres en las listas del PP en las elecciones de Extremadura

Bellingham y Mbappé impulsan el cierre triunfal del Real Madrid en 2025 ante el Sevilla (2-0)

Mbappé corona el año con 59 goles y empata a Ronaldo: “Igualar a mi ídolo en el Real Madrid es un honor”

Esteve Galvañ, el primer español en convertirse en luchador de sumo en Japón: “En mi primer combate oficial, sentí que mi rival era un coche que me atropellaba”