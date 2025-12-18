Espana agencias

Podemos exige retirar todos los reconocimientos institucionales a Adolfo Suárez tras ser denunciado por agresión sexual

La formación liderada por Ione Belarra insta al Ejecutivo a retirar distintivos públicos vinculados al expresidente, tras difundirse que fue señalado por supuestos abusos ocurridos hace décadas, subrayando la necesidad de revisar figuras históricas reconocidas

Durante una comparecencia en el Congreso, la líder de Podemos, Ione Belarra, enfatizó la importancia de retirar el nombre de Adolfo Suárez del Aeropuerto de Barajas, así como la eliminación de bustos, cuadros y cualquier otra distinción pública dedicada al expresidente. Según publicaciones de Diario Red e Infolibre, recientemente se hizo pública la denuncia de una mujer por supuesta agresión sexual continuada, presuntamente cometida por Suárez en los primeros años de la década de 1980.

El medio Diario Red consignó que la secretaria general de Podemos trasladó su petición al Ejecutivo y al Congreso tras la difusión de la denuncia, la cual señala que Suárez habría mantenido conductas de abuso sexual contra la denunciante entre 1982 y 1985. De acuerdo con el testimonio, la relación de presunto abuso se habría iniciado cuando la víctima tenía 17 años y Suárez, 50. El expresidente falleció en 2014, tal como detalló Diario Red en su cobertura.

Belarra manifestó su agradecimiento hacia la mujer que presentó la denuncia. En palabras difundidas por el medio Infolibre, la dirigente afirmó: “Hay que ser muy valiente y tener una gran fortaleza para dar un paso adelante y señalar a un agresor que ha recibido los más altos reconocimientos políticos en este país”. De manera directa, la líder de Podemos reclamó a las instituciones la retirada de todos los honores institucionales concedidos a Suárez, incluyendo los reconocimientos oficiales, así como la presencia de su nombre en infraestructuras públicas.

Al argumentar su posición, Ione Belarra abordó cómo se ha conformado la estructura del poder en España durante décadas. Durante su intervención, lanzó la pregunta: “¿Cuántos padres de la democracia, cuántos hombres de Estado que han subido a un pedestal, que nos han dicho que había que admirar en realidad eran agresores sexuales y pedófilos que han construido su poder sobre ese pacto de caballeros y sobre una cantidad ingente de privilegios?”, según publicó Infolibre.

La responsable de Podemos anticipó su escepticismo en torno a una posible reacción o condena por parte del Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español o Vox. Argumentó que le “sorprendería” cualquier acción de estos partidos porque, en su opinión, “han protegido la impunidad de los agresores que tienen poder en este país”. Estas declaraciones fueron recogidas también por Diario Red.

En su declaración, Belarra reconoció al movimiento feminista como el “movimiento democrático más transformador de nuestro tiempo” y agradeció tanto al colectivo como a las leyes feministas que, en su visión, ofrecen más protección a las mujeres. Destacó que dichas normas otorgan herramientas para identificar la violencia de género, ponerle nombre y denunciarla, tanto en la esfera pública como ante la justicia. En su intervención, la líder de Podemos señaló: “Esto es algo que durante muchísimo tiempo ha estado absolutamente normalizado, pero ya basta de impunidad de los agresores, ya basta de silencio; es hora de que toda la información salga a la luz y bajemos del pedestal a todos esos hombres de Estado que claramente no eran tales”, de acuerdo con Diario Red.

El caso se inscribe en medio de debates sobre la revisión y eventual supresión de distinciones públicas concedidas a figuras históricas, especialmente en circunstancias en que nuevos testimonios o investigaciones ponen en cuestión su legado. Según dio a conocer Diario Red, la denuncia ha impulsado a Podemos a plantear un enfoque de revisión sistemática de reconocimientos otorgados en el pasado, instando a las instituciones a actuar ante denuncias graves de este tipo.

Tanto Diario Red como Infolibre han resaltado que las declaraciones y peticiones de Podemos se producen tras la presentación de la denuncia pública por parte de la víctima, quien sostiene que sufrió abusos sexuales prolongados por parte de Suárez. La información ha suscitado reacciones y abre nuevos cuestionamientos respecto al tratamiento institucional dado a expresidentes y otras figuras públicas ante denuncias de este calibre.

