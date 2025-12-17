El 74% de los españoles cree que España puede afrontar mejor el futuro dentro de la UE, según el Eurobarómetro

El 79% de los españoles afirma que la imagen de la Unión Europea es positiva o neutra, según los resultados del más reciente Eurobarómetro presentado este miércoles en Madrid. Dentro de este porcentaje, el 38% percibe a la UE de manera positiva y el 41% la considera neutra, en una tendencia que prácticamente iguala a la media europea, donde el 80% de los ciudadanos declara una valoración similar (42% positiva y 38% neutra). En ese contexto, tres de cada cuatro personas en España opinan que el futuro del país puede afrontarse mejor en el marco comunitario, lo que refleja un respaldo sostenido al proyecto de integración europea. Según consignó el medio Europa Press, el informe también revela una fuerte inclinación de la población hacia una mayor toma de decisiones a escala europea.

De acuerdo con Europa Press, el 74% de los encuestados en España considera que el país manejará con mayor eficacia los futuros desafíos si permanece dentro de la Unión Europea. Este nivel de respaldo supera la media registrada entre los Veintisiete, situada en el 68%. El informe detalla, además, que el apoyo es especialmente contundente: el 41% de los españoles dice estar completamente de acuerdo con dicha afirmación, mientras que en el conjunto de europeos el dato alcanza el 30%. El Eurobarómetro, elaborado en vísperas de los 40 años de la entrada de España en el bloque, constata una visión positiva y firme sobre la pertinencia de la pertenencia.

Asimismo, el informe presentado en la sede de las instituciones europeas en Madrid señala que el 77% de los entrevistados en España cree que la UE debe asumir un mayor protagonismo en la toma de decisiones. Este porcentaje está considerablemente por encima del promedio europeo, del 59%. Analizando en detalle, un 37% de los encuestados españoles apoya con claridad el incremento de decisiones adoptadas en común, en contraste con el 18% de media en la Unión, según destacó Europa Press.

El Eurobarómetro también arroja datos sobre la confianza que inspira el bloque comunitario en España. El 49% de la población nacional declara confiar en las instituciones europeas, una cifra que se sitúa tres puntos por debajo de la registrada en primavera. A nivel comunitario, el nivel de confianza se sitúa en el 48%, disminuyendo cuatro puntos desde la anterior medición, destaca Europa Press. En declaraciones recogidas por el mismo medio, Daniel Calleja, director de la representación de la Comisión Europea en España, calificó estos porcentajes como reflejo de “la confianza sólida en el proyecto europeo” y de “un deseo inequívoco de que la UE avance con mayor determinación”. Durante la presentación oficial del Eurobarómetro de otoño, Calleja subrayó el compromiso español con la integración: “Cuarenta años después los españoles no se han cansado de estar en la UE, al contrario, quieren que tenga un mayor protagonismo”.

El análisis difundido por Europa Press incluye también la valoración del secretario general para la UE del Ministerio de Exteriores, Carlos Moreno, quien en el mismo acto apuntó que los datos del informe muestran “el profundo europeísmo de los españoles y su certeza de que pertenecer a este proyecto es infinitamente mejor que una situación de aislamiento como la que había hace 40 años y que los desafíos actuales no hay otra forma de afrontarlos que con más Europa”. Moreno consideró que los resultados reflejan un respaldo duradero y una visión estratégica sobre la pertenencia de España al club europeo.

La encuesta también explora el nivel de satisfacción sobre la democracia en España. El 51% de los españoles consultados declaró estar satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el país, cifra prácticamente igual a la de hace seis meses y algo inferior a la media europea, que alcanza el 54%. El informe contiene comparaciones con otros Estados miembros: Dinamarca (88%), Luxemburgo (86%), Suecia (80%), Finlandia (80%) y Polonia (76%) figuran entre los países con mayor valoración de su sistema democrático, mientras que Grecia se sitúa en la posición más baja con el 25%. Europa Press reportó que, según Moreno, este nivel de satisfacción “no es lo suficientemente alto” y que se requieren esfuerzos para mejorar la percepción de la ciudadanía sobre la democracia española.

El Eurobarómetro se consolida como la herramienta de referencia para medir la percepción ciudadana respecto a la integración y la gobernanza europea. Los últimos resultados, presentados en la capital española, evidencian tanto el respaldo social a la pertenencia al bloque, como la aspiración de parte significativa de la ciudadanía a profundizar la cooperación a escala comunitaria. Europa Press subrayó el ambiente de aniversario de la incorporación de España a la UE, en un contexto donde el apoyo nacional coincide, en la mayoría de los indicadores, con las tendencias del conjunto de los Veintisiete.