Puente dice que Sánchez va a "limar asperezas" con los grupos de la investidura y trasladar un mensaje de tranquilidad

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado hoy que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a "limar asperezas" con los grupos parlamentarios de la investidura y a trasladarles un mensaje de tranquilidad en los encuentros que mantendrá con ellos.

Así lo ha afirmado hoy durante una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que le han preguntado si el encuentro que va a tener Sánchez con Junqueras en enero será para reactivar la relación de los socios de investidura. La decisión de verse en lo que será el primer encuentro que mantengan ambos la tomaron ayer durante una conversación telefónica. Tras esta, desde ERC se desveló que el presidente iba a tener una ronda de contactos con los grupos que apoyaron la investidura.

"Lo que el presidente del Gobierno va a hacer es continuar en la misma senda de diálogo con el resto de grupos e incrementarla o intensificarla en este momento, si es necesario, para limar las perezas o trasladar un mensaje de tranquilidad y de futuro a los socios de gobierno o a los grupos parlamentarios que han apoyado la investidura", ha expuesto el ministro.

En cuanto a la relación con Junts, ha admitido que "atraviesa por un momento complicado", pero tampoco cree que sea imposible de recomponer y es en lo que van a trabajar mediante el diálogo como según ha dicho han estado haciendo a lo largo del mandato.

Sobre si eso incluye los presupuestos generales del Estado ha repondido tajante que "sí" ya que el Presidente del Gobierno está determinado a seguir la hoja de ruta que en su momento anunció, "que es la de elaborarlos, presentarlos, dialogarlos y si es posible aprobarlos". "Sí, está en esa tesitura", ha remachado.

