Otro directivo de Acciona niega conocer a Cerdán y cualquier irregularidad con Servinabar

Madrid, 15 dic (EFE).- El directivo de Acciona Manuel José García Alconchel ha dicho este lunes al juez que no conoce al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y ha negado cualquier irregularidad en los contratos con Servinabar, empresa presuntamente vinculada con el exdirigente socialista.

García Alconchel ha declarado como investigado ante el magistrado Leopoldo Puente, después de que la pasada semana hicieran lo mismo el exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini y su subordinado Tomás Olarte. Tanto este último como García Alconchel, recientemente suspendidos por la compañía, reportaban directamente al primero.

Al término de su declaración, el alto tribunal ha celebrado una vistilla en la que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha solicitado para él la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado, según informan a EFE fuentes jurídicas.

De hecho esto fue lo que Puente acordó para Pelegrini y Olarte, por lo que es previsible que haga lo mismo con García Alconchel.

Como sus dos compañeros, ha negado que se pagaran comisiones ilegales a Servinabar, al afirmar que no se abonaba a esta empresa un porcentaje fijo del 2 %, sino que ese era una ponderación de las labores de seguridad y salud ajustada al "precio de mercado".

El directivo, que ha dicho no conocer a Santos Cerdán, sí que ha reconocido que firmó en 2017 un memorándum de entendimiento con la empresa navarra para la obra del Puente del Centenario de Sevilla, que según él eran "estándares tipo de la compañía", pero no contratos sino una "declaración de intenciones y que no fijan obligaciones".

Es más, se ha desligado de toda responsabilidad en la relación con la empresa navarra al explicar que cuando el llegó, Servinabar ya estaba introducida en la compañía y había "pasado todos los filtros".

Y que fue Pelegrini, su jefe, quien le dijo que firmara el memorándum, "en el contexto de afrontar una colaboración con empresas", algo que ha calificado como "normal".

Eso sí, ha matizado que los contratos de servicios suscritos con Servinabar para el puente "nunca" se materializaron, tan solo los del acceso al puerto de Sevilla, con un trabajador que aportó la empresa navarra.

Puente citó a los directivos tras el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), ante la "aparentemente indebida adjudicación de determinadas obras públicas, en los que pudieran haber tenido participación" estas tres personas.

La UCO considera que la "principal fuente de ingresos" de la empresa Servinabar fueron varias obras con Acciona, de las que se quedaba con el 2 % de cada adjudicación.

Al respecto, sospecha que Acciona y Servinabar podrían haberse concertado, con la decisiva participación de terceras personas, "en la ilícita consecución de adjudicaciones de obra pública".

Y precisa que la relación entre estas empresas "estaría articulada personalmente" por el administrador Antxon Alonso, detenido recientemente en una pieza que permanece secreta por la Audiencia Nacional, Cerdán y Pelegrini, investigados en la causa. Según la UCO, en esta operativa podrían haber participado Olarte y Alconchel.

La compañía negó que realizara "pago alguno de cualquier naturaleza en favor de ninguna de las personas señaladas en la causa judicial" y defendió que en sus relaciones con la empresa Servinabar "todos los pagos se encuentran soportados por facturas debidamente revisadas". EFE

