Aldama asegura que Pedro Sánchez dio el visto bueno al viaje de Delcy Rodríguez

Madrid, 29 abr (EFE).- El empresario Víctor de Aldama ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio el visto bueno al viaje a España en 2020 de la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, tal y como le dijo el exasesor ministerial Koldo García.

Aldama ha respondido así al abogado de la acusación popular en el juicio en el Tribunal Supremo que se sigue contra él, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el exasesor de este último Koldo García por presuntas mordidas en los contratos de mascarillas en la pandemia.

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En el inicio de la sesión vespertina, Aldama sigue declarando como acusado y ha dicho que el polémico viaje de la actual presidenta encargada de Venezuela lo "consensúa" Ábalos con Pedro Sánchez, pese a que Rodríguez tenía vetado viajar por la Unión Europea. "Estaba Koldo y estaba yo", ha zanjado.

Ha subrayado que el viaje se organiza para retomar "de alguna manera" el apoyo de España al Gobierno de Nicolás Maduro después del que el Ejecutivo español hubiera reconociera a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

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Aldama ha añadido que el viaje se organizó con todos los ministerios, como los de Interior y Asuntos Exteriores, a los que se le pide autorización.

Y ha dicho que sabe por los wasap y por lo que el traslada Koldo García que Pedro Sánchez había dado "el visto bueno" para el viaje de la vicepresidenta.

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Ella misma le dijo que no podía volar porque estaba sancionada por la UE, pero los representantes del Gobierno le dijeron que no se preocupara "absolutamente de nada". De este modo, el propio Aldama había preparado la casa y el catering para Delcy Rodríguez en Madrid.

"Había autorizaciones por todos los lados", ha señalado antes de relatar que media hora antes de la llegada del vuelo le dijeron que el avión tenía que darse la vuelta. "El de Delcy Rodríguez no. Va a aterrizar", respondió. EFE

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