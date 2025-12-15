Espana agencias

Korea Zinc sopesa negocio conjunto con EEUU en minerales críticos ante tensiones con China

La firma surcoreana evaluará una alianza millonaria con Estados Unidos mientras busca instalar una planta estratégica en el sureste de ese país, iniciativa orientada a diversificar fuentes esenciales para tecnologías militares e industriales frente a la presión de Pekín

Guardar

Entre los escenarios que las autoridades contemplan figura la posibilidad de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos se convierta en accionista directo en una nueva planta de refinado de minerales estratégicos promovida por Korea Zinc en territorio estadounidense. Tal alternativa, de confirmarse, convertiría a la empresa surcoreana en un elemento integrado a la infraestructura de seguridad de Estados Unidos y elevaría el nivel de control sobre sus operaciones y cualquier fusión o compra futura, según detalló la agencia surcoreana Yonhap. Este movimiento se enmarca en los esfuerzos por reducir dependencias respecto a China en el acceso a materiales críticos para las industrias tecnológica y militar.

La compañía Korea Zinc convoca este lunes a una votación interna destinada a evaluar una inversión conjunta con Estados Unidos que permitiría instalar una refinería de minerales estratégicos en el sureste de ese país. Según informó Yonhap, el proyecto incluiría una inyección inicial de 10 billones de wones, equivalentes a unos 6.800 millones de dólares. De acuerdo con fuentes de gobierno y de la industria consultadas por Yonhap bajo condición de anonimato, el gobierno estadounidense contempla en su plan la aportación, aproximadamente, de un 20 % de ese capital.

De acuerdo con el reporte de la agencia surcoreana, la planta tendría como principal objetivo el procesamiento de antimonio y germanio, dos materiales identificados como estratégicos tanto en aplicaciones civiles como militares. Entre las utilidades del antimonio se encuentran su utilización en la producción de baterías y componentes electrónicos, mientras que el germanio es crucial en la manufactura de semiconductores y dispositivos ópticos. Yonhap precisa que la posición dominante de China en la producción de germanio se considera especialmente sensible en los actuales contextos geopolíticos.

La iniciativa de Korea Zinc aparece como una profundización de la estrategia empresarial anunciada en agosto por su presidente, Choi Yoon-beom, quien semanas atrás confirmó la intención de la firma de ampliar su colaboración con empresas estadounidenses en el desarrollo y producción de minerales estratégicos. Aquella estrategia, reportada también por Yonhap, incluyó la suscripción de un memorando de entendimiento con la estadounidense Lockheed Martin para potenciar la cadena de suministro de germanio mediante la creación de una planta en Corea del Sur.

El anuncio de la posible alianza surgió poco después de un encuentro entre el presidente surcoreano Lee Jae-myung y su homólogo estadounidense Donald Trump, quienes, según Yonhap, discutieron productos fundamentales para la seguridad tecnológica y la soberanía industrial de ambos países. La agencia señala además que la eventual sociedad se enmarca en una ola de acuerdos bilaterales impulsados por Washington para reducir vulnerabilidades en cadenas de suministro estratégicas, dada la persistencia de tensiones comerciales con China.

El proyecto de Korea Zinc no es una iniciativa aislada, sino que se suma a diversos esfuerzos de Estados Unidos por forjar asociaciones internacionales para fortalecer su acceso a minerales y elementos críticos. Yonhap recuerda, en este sentido, el acuerdo de cooperación para el sector de tierras raras y minerales críticos sellado en octubre con Japón, así como otras medidas orientadas a restringir la influencia china sobre industrias consideradas vitales.

Fuentes gubernamentales y del sector consultadas por Yonhap afirman que la decisión oficial respecto a la sociedad con Estados Unidos será relevante para la definición de futuras inversiones industriales en el ámbito de los materiales estratégicos de doble uso. La agencia surcoreana añade que tanto el gobierno coreano como empresas del sector vinculan su interés en proyectos de este tipo a la necesidad de asegurar suministros estables y confiables para industrias tecnológicas clave frente a escenarios de volatilidad internacional.

Temas Relacionados

Korea ZincMinerales críticosEstados UnidosChinaYonhapLockheed MartinCorea del SurSureste de EE. UU.AntimonioGermanioEFE

Últimas Noticias

El Sevilla sólo ganó en seis de sus veintidós visitas al Alavés

Infobae

El Hang Seng cae un 1,3 % tras los últimos datos económicos en China

Infobae

La sentencia Bosman cumple 30 años: el caso que revolucionó el deporte y quebró una vida

Infobae

Copa prenavideña de máximo riesgo

Infobae

El Gobierno francés asegura que tiene "bajo control" la dermatosis nodular bovina

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Santos Cerdán se acoge a

Santos Cerdán se acoge a su derecho a no declarar en la comisión de investigación del Senado: “Nadie está buscando la verdad, ni aquí ni en el Congreso”

El momento de tu vida en el que deberías dejar de conducir una moto

Miguel Ángel Mejías, abogado, explica el truco para no perder el carnet de conducir por puntos: “Es totalmente legal”

La Armada prepara su primer dron marítimo de superficie para el combate: el SEAD23 tendrá un sistema de armamento

Vigilan buques rusos cerca de las costas españolas: la Armada sigue dos unidades del Kremlin en aguas de interés

ECONOMÍA

Sorteo 5 de la Triplex

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La firma de hipotecas alcanza máximos desde 2010 mientras el tipo de interés cae a mínimos en casi tres años

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy miércoles 17 de diciembre

Manuel Requena, abogado: “Casarse en gananciales es la forma más rápida de perder tu patrimonio si tienes un accidente”

La crítica del multimillonario José Elías a las nuevas generaciones: “Llaman esclavitud a trabajar ocho horas”

DEPORTES

Gonzalo di Renzo, el delantero

Gonzalo di Renzo, el delantero del Talavera que nunca pensó que se enfrentaría al Real Madrid, aunque soñaba con ello: “Nosotros vamos a competir. Yo quiero ganar”

Dos goles en el tramo final clasifican al Barcelona ante un combativo Guadalajara

Aitana Bonmatí gana su tercer premio The Best consecutivo: “Es un gran honor para mí”

Álvaro Arbeloa, uno de los candidatos a sustituir a Xabi Alonso en el Real Madrid: el espartano del banquillo blanco que dirige al Castilla

La nueva norma de la ATP para combatir el calor de cara a 2026: pausas de 10 minutos y suspensión de partidos si se superan los 32 grados