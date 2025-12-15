Korea Zinc sopesa negocio conjunto con EEUU en minerales críticos ante tensiones con China

Entre los escenarios que las autoridades contemplan figura la posibilidad de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos se convierta en accionista directo en una nueva planta de refinado de minerales estratégicos promovida por Korea Zinc en territorio estadounidense. Tal alternativa, de confirmarse, convertiría a la empresa surcoreana en un elemento integrado a la infraestructura de seguridad de Estados Unidos y elevaría el nivel de control sobre sus operaciones y cualquier fusión o compra futura, según detalló la agencia surcoreana Yonhap. Este movimiento se enmarca en los esfuerzos por reducir dependencias respecto a China en el acceso a materiales críticos para las industrias tecnológica y militar.

La compañía Korea Zinc convoca este lunes a una votación interna destinada a evaluar una inversión conjunta con Estados Unidos que permitiría instalar una refinería de minerales estratégicos en el sureste de ese país. Según informó Yonhap, el proyecto incluiría una inyección inicial de 10 billones de wones, equivalentes a unos 6.800 millones de dólares. De acuerdo con fuentes de gobierno y de la industria consultadas por Yonhap bajo condición de anonimato, el gobierno estadounidense contempla en su plan la aportación, aproximadamente, de un 20 % de ese capital.

De acuerdo con el reporte de la agencia surcoreana, la planta tendría como principal objetivo el procesamiento de antimonio y germanio, dos materiales identificados como estratégicos tanto en aplicaciones civiles como militares. Entre las utilidades del antimonio se encuentran su utilización en la producción de baterías y componentes electrónicos, mientras que el germanio es crucial en la manufactura de semiconductores y dispositivos ópticos. Yonhap precisa que la posición dominante de China en la producción de germanio se considera especialmente sensible en los actuales contextos geopolíticos.

La iniciativa de Korea Zinc aparece como una profundización de la estrategia empresarial anunciada en agosto por su presidente, Choi Yoon-beom, quien semanas atrás confirmó la intención de la firma de ampliar su colaboración con empresas estadounidenses en el desarrollo y producción de minerales estratégicos. Aquella estrategia, reportada también por Yonhap, incluyó la suscripción de un memorando de entendimiento con la estadounidense Lockheed Martin para potenciar la cadena de suministro de germanio mediante la creación de una planta en Corea del Sur.

El anuncio de la posible alianza surgió poco después de un encuentro entre el presidente surcoreano Lee Jae-myung y su homólogo estadounidense Donald Trump, quienes, según Yonhap, discutieron productos fundamentales para la seguridad tecnológica y la soberanía industrial de ambos países. La agencia señala además que la eventual sociedad se enmarca en una ola de acuerdos bilaterales impulsados por Washington para reducir vulnerabilidades en cadenas de suministro estratégicas, dada la persistencia de tensiones comerciales con China.

El proyecto de Korea Zinc no es una iniciativa aislada, sino que se suma a diversos esfuerzos de Estados Unidos por forjar asociaciones internacionales para fortalecer su acceso a minerales y elementos críticos. Yonhap recuerda, en este sentido, el acuerdo de cooperación para el sector de tierras raras y minerales críticos sellado en octubre con Japón, así como otras medidas orientadas a restringir la influencia china sobre industrias consideradas vitales.

Fuentes gubernamentales y del sector consultadas por Yonhap afirman que la decisión oficial respecto a la sociedad con Estados Unidos será relevante para la definición de futuras inversiones industriales en el ámbito de los materiales estratégicos de doble uso. La agencia surcoreana añade que tanto el gobierno coreano como empresas del sector vinculan su interés en proyectos de este tipo a la necesidad de asegurar suministros estables y confiables para industrias tecnológicas clave frente a escenarios de volatilidad internacional.