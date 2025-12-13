Sumar exige "una remodelación urgente" del Gobierno para responder a casos de corrupción

Barcelona, 13 dic (EFE).- El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha exigido hoy una "remodelación urgente" del Gobierno para responder a los casos de supuesta corrupción que están afectando al PSOE, y ha insistido en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se puede permitir el "inmovilismo" frente a esos escándalos. EFE

Otegi y Puigdemont apuestan por la colaboración entre las "naciones" vasca y catalana en una reunión en Waterloo Dirigentes de EH Bildu y Junts consolidaron su compromiso de intensificar el trabajo conjunto tras analizar desafíos actuales en sus territorios y a nivel estatal, buscando afianzar alianzas con organizaciones afines para impulsar sus agendas soberanistas

Peramato se estrena como fiscal general del Estado expresando su "admiración" a García Ortiz Al asumir el cargo, Teresa Peramato anunció cambios en la Secretaría Técnica y situó la lucha contra la violencia de género y la independencia del Ministerio Público como prioridades urgentes, subrayando la necesidad de reformas y cohesión institucional en la Fiscalía

Ábalos será juzgado en el Supremo por la trama de mascarillas aunque renuncie a su acta de diputado El Supremo mantiene la competencia sobre la causa principal tras rechazar los recursos de defensa, mientras la petición fiscal alcanza veinticuatro años de prisión e impone fianza, prisión provisional y suspensión de derechos parlamentarios a los principales acusados

Canarias registra más de 200 incidentes, ninguno de gravedad, por la borrasca Emilia