Sumar exige "una remodelación urgente" del Gobierno para responder a casos de corrupción

Barcelona, 13 dic (EFE).- El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha exigido hoy una "remodelación urgente" del Gobierno para responder a los casos de supuesta corrupción que están afectando al PSOE, y ha insistido en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se puede permitir el "inmovilismo" frente a esos escándalos. EFE

Otegi y Puigdemont apuestan por la colaboración entre las "naciones" vasca y catalana en una reunión en Waterloo

Dirigentes de EH Bildu y Junts consolidaron su compromiso de intensificar el trabajo conjunto tras analizar desafíos actuales en sus territorios y a nivel estatal, buscando afianzar alianzas con organizaciones afines para impulsar sus agendas soberanistas

Peramato se estrena como fiscal general del Estado expresando su "admiración" a García Ortiz

Al asumir el cargo, Teresa Peramato anunció cambios en la Secretaría Técnica y situó la lucha contra la violencia de género y la independencia del Ministerio Público como prioridades urgentes, subrayando la necesidad de reformas y cohesión institucional en la Fiscalía

Ábalos será juzgado en el Supremo por la trama de mascarillas aunque renuncie a su acta de diputado

El Supremo mantiene la competencia sobre la causa principal tras rechazar los recursos de defensa, mientras la petición fiscal alcanza veinticuatro años de prisión e impone fianza, prisión provisional y suspensión de derechos parlamentarios a los principales acusados

Canarias registra más de 200 incidentes, ninguno de gravedad, por la borrasca Emilia

Esteban (PNV): o se cierra la hemorragia de escándalos ya o convocatoria electoral

La operación ‘Pecadora’: intervenidos en Alicante más de 1.300 DVDs con telenovelas enteras pirateadas que una mujer vendía por Milanuncios

Pesadilla antes de Navidad en el PSOE: una semana con un ‘Me Too’ y nuevos escándalos de corrupción que ponen a Pedro Sánchez en una situación “insoportable”

Vox se encuentra con ventaja fuera de los gobiernos y afronta su hora de la verdad en Extremadura y Aragón: “Su discurso se debilita si es parte de la élite”

La Siberia Extremeña protagonista por un día en la agenda de Feijóo

Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia por discrepancias con el partido tras las denuncias de acoso sexual contra José Tomé

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Ferrovial se convierte en la primera empresa de origen español en entrar en el Nasdaq 100

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas