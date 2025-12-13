Espana agencias

Sánchez Arévalo: "La sensación de comunidad de las rondallas me enganchó muchísimo"

Guardar

Xavier García

Vigo, 13 dic (EFE).- Al cineasta Daniel Sánchez Arévalo se le puso la "piel de gallina" cuando conoció las rondallas características del sur de la provincia de Pontevedra, por lo que decidió hacer una película, esta vez para las salas y no las plataformas, sobre la "sensación de comunidad" que le transmitían.

En una entrevista con EFE en Vigo -la ciudad que ha elegido para hacer la primera presentación de su nueva película 'Rondallas'-, el director explica que quiso volver a la pantalla grande, 13 años después de 'La gran familia española', con esta tragicomedia coral con la que pretende "devolver a la gente a las salas".

Todo empezó cuando su productor y amigo Ramón Campos le mostró un vídeo de la rondalla de Santa Eulalia de Mos, -un municipio cercano a Vigo-, con sus trajes tradicionales, gaitas, panderetas, charrascas y tambores, versionando el tema 'Thunderstruck', del legendario grupo británico de rock duro AC/DC.

Se quedó fascinado y quiso ir a Mos a conocerles y verles en sus ensayos. En ese pequeño pueblo gallego se encontró a más de cien personas de todas las edades, desde niños pequeños a gente muy mayor -ninguno profesional de la música- uniéndose para hacer música "por amor al arte, a la cultura, a la tradición", y "sintiéndose parte de algo".

"Eso me enganchó muchísimo y me dije: yo quiero hacer una película que transmita lo que a mí me transmiten cada vez que iba a un ensayo con ellos", explica.

También destaca que, "en un momento cada vez más polarizado, donde lo individual impera cada vez más", le impresionó ese espíritu colectivo de "unirse en una causa común, para tocar música o como forma de superar un luto", en el caso de su película.

El filme, cuyos actores son todos gallegos, al igual que el 90 % del equipo técnico, cuenta de forma magistral la historia de un pueblo costero abatido todavía por el naufragio de uno de sus pesqueros, del que solo se salvaron dos tripulantes.

Volver a formar la rondalla de la zona, una agrupación popular de música tradicional en la que participaban varios de los marineros naufragados, actúa como un catalizador para superar ese trauma, gracias al esfuerzo común y la cooperación, ideas que la película pone en primer plano.

Para un "madrileño con sangre cántabra" como Sánchez Arévalo, fue "todo un reto" rodar en Galicia, ya que quería hacer un largometraje "muy local y muy de aquí", igual que las comedias británicas "hablan de sitios muy concretos, con unos acentos muy concretos", pero luego "son películas que se convierten en universales".

"Yo no quería contar una película mirando desde arriba, sino a la misma altura de lo que estaba contando y con quien lo estaba contando, por eso el elenco tenía que ser cien por cien gallego", recalca.

Eso hizo que se sintiera en todo momento "muy bien arropado" para asegurarse de que "todo lo que estaba sucediendo delante de la cámara tuviera, a pesar de ser una ficción, cuanta más verdad posible".

Por eso, rodó con percebeiras que realmente lo eran, con rondalleiros que también y en el equipo había una lingüista que unificaba los acentos gallegos de los actores para que fuesen "de esa zona concreta" donde rodaban, principalmente el pueblo pontevedrés de A Guarda y sus fascinantes paisajes, donde el equipo pasó meses viviendo en común.

"Al final, tienes un arte de colaboración y tener todo ese entramado alrededor de mí me hizo sentirme como muy seguro", algo que ha destacado también todo el elenco.

El cineasta reconoce que le encantan las "historias de personajes" que son para él "siempre lo primero antes que la trama", además de "mezclar el drama con la comedia".

"Me gusta siempre poner muchos ingredientes y mezclarlos, que sea como un viaje en el que se mezclen todas las cosas. Es lo que más me gusta, también como espectador, que me hagan reír y llorar. Y si lo hacen a la vez, pues ya me tienes ganado".

Sánchez Arévalo, que llevaba bastantes años haciendo películas y otros proyectos audiovisuales para plataformas, dice que él se ha "criado en el cine de sala y pantalla grande" y que le preocupa mucho que ir al cine "haya dejado de ser una costumbre y se haya convertido en algo más extraordinario".

"Quería intentar hacer una peli con un abierto carácter popular, un cine familiar, pero adulto, que pudiera convocar a la gente y llevarla a las butacas, porque a mí es algo que me angustia: el sentir que cada vez tenga menos repercusión en las salas comerciales", afirma.

Por ahora, se ha ganado a los 3.000 espectadores que la vieron en el Velódromo del Festival de Cine de San Sebastián y a los centenares que asistieron al preestreno en Vigo, que salieron de las salas emocionados y encantados.

'Rondallas' se estrena el próximo 2 de enero de 2026 en toda España. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Guardia Civil detuvo a Antxon Alonso, el socio de Cerdán, en la operación en que fue arrestada Leire Díez

Los arrestados serán presentados ante la Audiencia Nacional tras una operación en la que agentes efectuaron registros en empresas vinculadas a Servinabar, en el marco de una causa judicial por supuestas irregularidades en contrataciones públicas supervisada por la Fiscalía Anticorrupción

La Guardia Civil detuvo a

Mónica García llama "malditos" a quieres usan el dinero público para su beneficio tras las detenciones del caso Leire

La titular de Sanidad exige castigo ejemplar para los implicados en presuntos fraudes en la asignación de contratos estatales, subraya el rechazo a la corrupción y sostiene que deben responder ante la justicia todos los responsables señalados por la investigación judicial

Mónica García llama "malditos" a

La Policía registra la aerolínea Plus Ultra en una investigación por presunto blanqueo

La investigación judicial se centra en el análisis de los documentos intervenidos para detectar movimientos financieros sospechosos, mientras la autoridad supervisora no descarta nuevas acciones conforme avance el examen del material incautado, según fuentes oficiales consultadas por Europa Press

La Policía registra la aerolínea

El empresario Juan Carlos Barrabés defiende en el Senado haber actuado con "absoluta regularidad" en sus empresas

El directivo sostiene ante la comisión parlamentaria su compromiso de facilitar información a los órganos de control y enfatiza que la legalidad de sus actuaciones debe ser evaluada únicamente por tribunales y fiscalía, según fuentes oficiales

El empresario Juan Carlos Barrabés

El Supremo envía a juicio a Ábalos y Koldo y les mantiene en prisión por la presunta trama de mascarillas

El Tribunal Supremo ordenó la apertura de juicio por supuestas adjudicaciones irregulares durante la pandemia, confirmó la prisión provisional de los implicados y destacó la gravedad del caso y el riesgo de fuga, según fuentes judiciales y prensa especializada

El Supremo envía a juicio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pesadilla antes de Navidad en

Pesadilla antes de Navidad en el PSOE: una semana con un ‘Me Too’ y nuevos escándalos de corrupción que ponen a Pedro Sánchez en una situación “insoportable”

Vox se encuentra con ventaja fuera de los gobiernos y afronta su hora de la verdad en Extremadura y Aragón: “Su discurso se debilita si es parte de la élite”

La Siberia Extremeña protagonista por un día en la agenda de Feijóo

Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia por discrepancias con el partido tras las denuncias de acoso sexual contra José Tomé

Nueva denuncia de acoso sexual (y también laboral) en el PSOE contra el alcalde de Almussafes: el ‘Me too’ continúa

ECONOMÍA

Las familias españolas pagarán la

Las familias españolas pagarán la cena de Navidad más cara de Europa: 82 euros de media, tras subir un 22% este año

La Navidad llega con la cesta más cara en cinco años: los precios de alimentos como el turrón, la cigala o el jamón se disparan hasta un 173%

Elecciones Extremadura 2026: el PSOE centra sus propuestas económicas en el fomento de la industria y las ayudas a los trabajadores

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas