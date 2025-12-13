Sánchez Arévalo: "La sensación de comunidad de las rondallas me enganchó muchísimo"

Xavier García

Vigo, 13 dic (EFE).- Al cineasta Daniel Sánchez Arévalo se le puso la "piel de gallina" cuando conoció las rondallas características del sur de la provincia de Pontevedra, por lo que decidió hacer una película, esta vez para las salas y no las plataformas, sobre la "sensación de comunidad" que le transmitían.

En una entrevista con EFE en Vigo -la ciudad que ha elegido para hacer la primera presentación de su nueva película 'Rondallas'-, el director explica que quiso volver a la pantalla grande, 13 años después de 'La gran familia española', con esta tragicomedia coral con la que pretende "devolver a la gente a las salas".

Todo empezó cuando su productor y amigo Ramón Campos le mostró un vídeo de la rondalla de Santa Eulalia de Mos, -un municipio cercano a Vigo-, con sus trajes tradicionales, gaitas, panderetas, charrascas y tambores, versionando el tema 'Thunderstruck', del legendario grupo británico de rock duro AC/DC.

Se quedó fascinado y quiso ir a Mos a conocerles y verles en sus ensayos. En ese pequeño pueblo gallego se encontró a más de cien personas de todas las edades, desde niños pequeños a gente muy mayor -ninguno profesional de la música- uniéndose para hacer música "por amor al arte, a la cultura, a la tradición", y "sintiéndose parte de algo".

"Eso me enganchó muchísimo y me dije: yo quiero hacer una película que transmita lo que a mí me transmiten cada vez que iba a un ensayo con ellos", explica.

También destaca que, "en un momento cada vez más polarizado, donde lo individual impera cada vez más", le impresionó ese espíritu colectivo de "unirse en una causa común, para tocar música o como forma de superar un luto", en el caso de su película.

El filme, cuyos actores son todos gallegos, al igual que el 90 % del equipo técnico, cuenta de forma magistral la historia de un pueblo costero abatido todavía por el naufragio de uno de sus pesqueros, del que solo se salvaron dos tripulantes.

Volver a formar la rondalla de la zona, una agrupación popular de música tradicional en la que participaban varios de los marineros naufragados, actúa como un catalizador para superar ese trauma, gracias al esfuerzo común y la cooperación, ideas que la película pone en primer plano.

Para un "madrileño con sangre cántabra" como Sánchez Arévalo, fue "todo un reto" rodar en Galicia, ya que quería hacer un largometraje "muy local y muy de aquí", igual que las comedias británicas "hablan de sitios muy concretos, con unos acentos muy concretos", pero luego "son películas que se convierten en universales".

"Yo no quería contar una película mirando desde arriba, sino a la misma altura de lo que estaba contando y con quien lo estaba contando, por eso el elenco tenía que ser cien por cien gallego", recalca.

Eso hizo que se sintiera en todo momento "muy bien arropado" para asegurarse de que "todo lo que estaba sucediendo delante de la cámara tuviera, a pesar de ser una ficción, cuanta más verdad posible".

Por eso, rodó con percebeiras que realmente lo eran, con rondalleiros que también y en el equipo había una lingüista que unificaba los acentos gallegos de los actores para que fuesen "de esa zona concreta" donde rodaban, principalmente el pueblo pontevedrés de A Guarda y sus fascinantes paisajes, donde el equipo pasó meses viviendo en común.

"Al final, tienes un arte de colaboración y tener todo ese entramado alrededor de mí me hizo sentirme como muy seguro", algo que ha destacado también todo el elenco.

El cineasta reconoce que le encantan las "historias de personajes" que son para él "siempre lo primero antes que la trama", además de "mezclar el drama con la comedia".

"Me gusta siempre poner muchos ingredientes y mezclarlos, que sea como un viaje en el que se mezclen todas las cosas. Es lo que más me gusta, también como espectador, que me hagan reír y llorar. Y si lo hacen a la vez, pues ya me tienes ganado".

Sánchez Arévalo, que llevaba bastantes años haciendo películas y otros proyectos audiovisuales para plataformas, dice que él se ha "criado en el cine de sala y pantalla grande" y que le preocupa mucho que ir al cine "haya dejado de ser una costumbre y se haya convertido en algo más extraordinario".

"Quería intentar hacer una peli con un abierto carácter popular, un cine familiar, pero adulto, que pudiera convocar a la gente y llevarla a las butacas, porque a mí es algo que me angustia: el sentir que cada vez tenga menos repercusión en las salas comerciales", afirma.

Por ahora, se ha ganado a los 3.000 espectadores que la vieron en el Velódromo del Festival de Cine de San Sebastián y a los centenares que asistieron al preestreno en Vigo, que salieron de las salas emocionados y encantados.

'Rondallas' se estrena el próximo 2 de enero de 2026 en toda España. EFE

(foto) (vídeo) (audio)