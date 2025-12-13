Espana agencias

Compromís advierte de que si el PSOE "quiere comerse las uvas" debe dar explicaciones "veraces, sinceras y rápidas"

El diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar en el Congreso y portavoz de Iniciativa, Alberto Ibáñez, ha avisado al PSOE de que, "si quiere comerse las uvas", debe ofrecer explicaciones "veraces, sinceras y rápidas", al mismo tiempo que ha instado al Partido Socialista a "poner en marcha" las medidas defendidas por Sumar y Compromís.

En estos términos se ha manifestado Ibáñez, en declaraciones a Europa Press TV, antes de la reunión de la Mesa Nacional d'Iniciativa-Compromís, celebrada este sábado en València.

Asimismo, al ser preguntado por los casos de corrupción que rodean al PSOE, Ibáñez ha tildado de "muy grave" la situación y ha señalado que, en sede parlamentaria", Compromís "ya trasladó al presidente del Gobierno --Pedro Sánchez-- que había demostrado que era un muy mal responsable de recursos humanos eligiendo a --José Luis-- Ábalos y a --Santos-- Cerdán".

"Tiene que ir al Congreso, a la comisión de investigación que el Partido Socialista se comprometió a poner en marcha, a que le podamos preguntar al Partido Socialista y, particularmente, a su secretario general si sabía lo que estaba ocurriendo en Ferraz y si sabía lo que estaba ocurriendo en algunos ministerios", ha espetado y ha añadido que también han exigido una remodelación de Gobierno porque "hay algunos completamente agotados".

La Mesa Nacional de Iniciativa-Compromís ha aprobado las ponencias política, estatutaria y de alianzas que se someterán al debate de la militancia de cara en el 7.º Congreso del partido ecosocialista, que se celebrará el 28 de marzo del 2026. Un cónclave, el del próximo año, en el que también se abordará la renovación de los órganos de dirección del partido y para el cual se ha elegido el lema: 'El impulso de las izquierdas'.

Los portavoces de Iniciativa-Compromís, Aitana Mas y Alberto Ibáñez, han explicado que la ciudadanía necesita "certezas y una salida a la situación política que vivimos". "Aquí somos muy conscientes de lo que supone un gobierno del PP y no solo por su nefasta y negligente gestión de la dana, sino también por los recortes masivos en servicios públicos, privatización de empresas públicas, supresión de derechos o inacción ante el cambio climático", han desgranado.

"SOMOS CONSCIENTES DE LO QUE SUPONE LA ALTERNATIVA DE EXTREMA DERECHA"

Y han agregado: "También somos conscientes de lo que supone la alternativa de extrema derecha con situaciones gravísimas como el saqueo de la solidaridad de la gente en la riada que solo es la punta del iceberg de lo que representa la acción política de Vox, pero también somos muy conscientes de lo que está suponiendo la corrupción y el machismo del PSOE, con un papel importante de socialistas valencianos".

Ante esta situación "de caos, de inoperancia, de cansancio social", desde Iniciativa y Compromís salimos a la ofensiva para hacer entender que las izquierdas transformadoras "nos tenemos que reorganizar, tenemos que cooperar, tenemos que ponernos en un frente común para decir a la ciudadanía que la política es una herramienta útil, una herramienta para poder gestionar la realidad del día a día, para poder acabar con los fondos buitre y garantizar el derecho a la vivienda, para poder avanzar en derechos y libertades".

"Las izquierdas tenemos la obligación de poner pie en pared y decir que hay una respuesta democrática, que hay partidos que no tenemos ni un solo caso de corrupción después de haber gobernado ocho años la Generalitat y en muchos ayuntamientos y por tanto animar a la población, enviar un mensaje de tranquilidad, de esperanza, que todo no está perdido, que es lo que quieren hacer creer justamente los fascistas, y que ante esto hay opciones democráticas transformadoras", ha remarcado.

Con la aprobación de las ponencias continúa el proceso congresual en el cual, durante las próximas semanas los colectivos locales y comarcales de Iniciativa-Compromís debatirán y enmendarán los documentos aprobados hoy en la Mesa hasta el debate y aprobación definitiva en el Congreso del 28 de marzo.

Las ponencias proponen una alternativa basada en la izquierda ecofeminista y valencianista que sitúa el "buen vivir" en el centro, con ejes "como la transformación ecosocial justa, la defensa de los derechos y las libertades (incluyendo feminismo, antirracismo y derechos digitales y lingüísticos), y una visión valencianista abierta, municipalista, europeísta e internacionalista".

Incluyen también una propuesta organizativa para fortalecer el partido mediante el crecimiento de la militancia, la extensión territorial, la formación, la transparencia, la comunicación eficiente y la consolidación del municipalismo y del papel dentro de la coalición Compromís, con el objetivo de "reconstruir una mayoría social progresista capaz de recuperar el gobierno y avanzar hacia un País Valenciano más justo, sostenible y soberano".

Finalmente se establece una estrategia "proactiva" para las alianzas políticas de Compromís "en un contexto de fragmentación progresista y avance reaccionario, con el objetivo de construir mayorías transformadoras que avancen en derechos sociales, feminismo, transición ecológica justa y fortalecimiento del autogobierno valenciano".

EuropaPress

