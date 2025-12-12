Sigue la negociación pesquera tras primera propuesta de compromiso sin avances para España

Bruselas, 12 dic (EFECOM).- Los ministros de Pesca de la Unión Europea continúan este viernes negociando las posibilidades pesqueras de 2026 en aguas del Atlántico y los días de pesca en el Mediterráneo, tras una primera jornada que concluyó con una propuesta de compromiso que contiene "muy pocos avances" para España, que considera que "todo sigue muy abierto".

El Consejo, que comenzó el jueves a primera hora, finalizó ya en la madrugada del viernes, pasadas las 4:00 hora local, y las reuniones se retomaron pocas horas después, a primera hora de la mañana, indicaron fuentes diplomáticas.

Lo más complicado sigue siendo la propuesta del Mediterráneo, para el que Bruselas ha planteado que cada buque de la flota pesquera española salga a faenar 9,7 días al año en 2026, una reducción del 64 % frente a los 27 días inicialmente propuestos para las capturas de este 2025.

España, Francia e Italia trabajan en una "posición común" que permita tener margen para los tres países y sea una "alternativa razonable" a la propuesta de la Comisión Europea, que "no es asumible", indicaron las mismas fuentes. EFECOM

