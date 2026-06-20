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Miles de personas celebran en las calles de Málaga el ascenso a Primera División

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Málaga, 21 jun (EFE).- Miles de personas celebran esta noche en las calles de Málaga el ascenso del equipo a Primera División después de ocho temporadas, inundando de banderas, bufandas y camisetas el centro de la capital y de otros municipios de la provincia.

La afición del Málaga CF, que ha abarrotado la conocida Calle Larios tras el pitido final, se concentra en torno a la fuente de Las Tres Gracias, donde celebra el ansiado ascenso al ritmo del cántico "La vida loca, Rosaleda y Roca", que se ha convertido en uno de los principales himnos de esta histórica temporada.

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Los malaguistas ya habían llenado durante toda la tarde los bares de la ciudad en una movilización histórica que se ha prolongado durante todos los play-off de ascenso.

El equipo que entrena Juanfran Funes, con catorce canteranos, es el más admirado y querido que se recuerda, incluso más que en la etapa de Champions, ya que ha despertado un gran sentimiento de pertenencia en toda la provincia.

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A unos 200 kilómetros de distancia de Almería, ciudad donde los protagonistas han conseguido la victoria, una marea celeste y blanca ha tomado las calles malagueñas en una noche que se prevé larga, a la espera de la celebración oficial, que será el lunes por la tarde.

La multitud ha colapsado el centro de Málaga, al que también se han acercado muchos aficionados de otras localidades de la provincia. EFE

(Foto)(Vídeo)

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