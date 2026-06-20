Lista de premiados de la primera edición de Anillos de Oro

Santa Cruz de Tenerife, 20 jun (EFE).- El palmarés de la primera edición de los premios Anillos de Oro, que se han entregado esta noche en Tenerife, ha sido el siguiente:

Premio de Honor:

Antonio Resines

Mejor guion original:

Alauda Ruíz de Azúa, Eduard Sola y Júlia de Paz por Querer

Mejor guion adaptado:

Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez por Anatomía de un instante.

Mejor edición o montaje:

José M. G. Moyano por Anatomía de un instante

Mejor postproducción y recursos digitales:

José M. G. Moyano por Anatomía de un instante

Mejor serie internacional:

The Walking Dead: Daryl Dixon T.3

Mejor Film Commission Office:

Ex Aequo: Andalucía Film Comission y Film Madrid Region

Mejor serie latinoamericana:

Los mil días de Allende

Mejor intérprete de reparto:

Eduard Fernández por Anatomía de un instante

Mejor dirección de arte:

Pepe Domínguez del Olmo por Anatomía de un instante

Mejor dirección de producción:

Álex Miyata por Anatomía de un instante

Mejor casting Eva Leira y Yolanda Serrano por Anatomía de un instante

Mejor actriz protagonista:

Carmen Machi por Celeste

Mejor vestuario:

Helena Sanchís, con la colaboración especial de Ana Locking, por La vida breve

Mejor maquillaje y peluquería:

Yolanda Piña y Nacho Díaz por Anatomía de un instante.

Mejor fotografía:

Álex Catalán por Anatomía de un instante

Mejor sonido:

Daniel de Zayas por Anatomía de un instante

Mejor intérprete revelación:

Carla Quílez por Yakarta

Mejor producción ejecutiva:

José Manuel Lorenzo, Manuela Ocón Aburto y Fran Araújo por Anatomía de un instante

Mejor música:

C. Tangana por Esta ambición desmedida

Mejor actor protagonista:

Álvaro Morte por Anatomía de un instante

Mejor serie de no ficción:

Esta ambición desmedida

Mejor serie de ficción comedia:

Poquita Fe

Mejor serie de ficción dramática:

Anatomía de un instante

EFE

spf/slls