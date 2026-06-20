Espana agencias

Lista de premiados de la primera edición de Anillos de Oro

Guardar
Google icon

Santa Cruz de Tenerife, 20 jun (EFE).- El palmarés de la primera edición de los premios Anillos de Oro, que se han entregado esta noche en Tenerife, ha sido el siguiente:

Premio de Honor:

Antonio Resines

Mejor guion original:

Alauda Ruíz de Azúa, Eduard Sola y Júlia de Paz por Querer

Mejor guion adaptado:

Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez por Anatomía de un instante.

Mejor edición o montaje:

José M. G. Moyano por Anatomía de un instante

Mejor postproducción y recursos digitales:

José M. G. Moyano por Anatomía de un instante

Mejor serie internacional:

The Walking Dead: Daryl Dixon T.3

Mejor Film Commission Office:

Ex Aequo: Andalucía Film Comission y Film Madrid Region

Mejor serie latinoamericana:

Los mil días de Allende

Mejor intérprete de reparto:

Eduard Fernández por Anatomía de un instante

Mejor dirección de arte:

Pepe Domínguez del Olmo por Anatomía de un instante

Mejor dirección de producción:

Álex Miyata por Anatomía de un instante

Mejor casting Eva Leira y Yolanda Serrano por Anatomía de un instante

Mejor actriz protagonista:

Carmen Machi por Celeste

Mejor vestuario:

Helena Sanchís, con la colaboración especial de Ana Locking, por La vida breve

Mejor maquillaje y peluquería:

Yolanda Piña y Nacho Díaz por Anatomía de un instante.

Mejor fotografía:

Álex Catalán por Anatomía de un instante

Mejor sonido:

Daniel de Zayas por Anatomía de un instante

Mejor intérprete revelación:

Carla Quílez por Yakarta

Mejor producción ejecutiva:

José Manuel Lorenzo, Manuela Ocón Aburto y Fran Araújo por Anatomía de un instante

Mejor música:

C. Tangana por Esta ambición desmedida

Mejor actor protagonista:

Álvaro Morte por Anatomía de un instante

Mejor serie de no ficción:

Esta ambición desmedida

Mejor serie de ficción comedia:

Poquita Fe

Mejor serie de ficción dramática:

Anatomía de un instante

EFE

spf/slls

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Miles de personas celebran en las calles de Málaga el ascenso a Primera División

Infobae

Funes: "Somos de Primera y lo digo con la boca grande: gracias a nuestros 'bichos'"

Infobae

Larrubia: "Mi sueño siempre ha sido jugar en Primera División con el Málaga

Infobae

Bubista, técnico de Cabo Verde, avisa a Uruguay y dice que busca alcanzar la segunda fase

Infobae

Murillo: "Llevamos toda la temporada mereciéndolo"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marlaska traslada al Poder Judicial su “más enérgica queja” contra el juez Peinado por sugerir que la escolta de Begoña Gómez podría facilitar su fuga

Marlaska traslada al Poder Judicial su “más enérgica queja” contra el juez Peinado por sugerir que la escolta de Begoña Gómez podría facilitar su fuga

Quiénes son Juan Carlos Barrabés y María Cristina Álvarez, los otros dos acusados en el caso Begoña Gómez: el empresario y la asesora que la acompañarán en el banquillo

La policía se lanza contra el juez Peinado por señalar que los escoltas de Begoña Gómez pueden ayudarle a huir: “Una auténtica barbaridad”

Begoña Gómez recurrirá las medidas cautelares del juez Peinado, incluida la retirada del pasaporte

El caso Begoña Gómez: dos años de instrucción, registros anulados, imputaciones revertidas, límites impuestos y sin pruebas directas contra la mujer del presidente

ECONOMÍA

La ofensiva hotelera contra Booking: miles de empresas preparan una demanda colectiva para reclamar millones por comisiones abusivas

La ofensiva hotelera contra Booking: miles de empresas preparan una demanda colectiva para reclamar millones por comisiones abusivas

Tirar un tabique sin licencia en 2026: estas son las consecuencias, multas y riesgos legales

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

DEPORTES

Alemania vence a Costa de Marfil en el tiempo añadido y refuerza su liderato en el grupo E del Mundial 2026: los goles y el resumen, en vídeo

Alemania vence a Costa de Marfil en el tiempo añadido y refuerza su liderato en el grupo E del Mundial 2026: los goles y el resumen, en vídeo

El Málaga regresa a Primera División ocho años después tras vencer 1-2 al Almería

Países Bajos controla a Suecia y queda a un paso de octavos del Mundial 2026 tras un 5-1: los goles y el resumen, en vídeo

Justin Gaethje da las claves de su victoria frente a Ilia Topuria en la Casa Blanca: “Todo se resume en una sola palabra”

A 90 minutos de volver a Primera: UD Almería y Málaga CF se juegan el sueño en una final a todo y nada