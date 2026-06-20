Lista de premiados de la primera edición de Anillos de Oro

Santa Cruz de Tenerife, 20 jun (EFE).- El palmarés de la primera edición de los premios Anillos de Oro, que se han entregado esta noche en Tenerife, ha sido el siguiente:
Premio de Honor:
Antonio Resines
Mejor guion original:
Alauda Ruíz de Azúa, Eduard Sola y Júlia de Paz por Querer
Mejor guion adaptado:
Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez por Anatomía de un instante.
Mejor edición o montaje:
José M. G. Moyano por Anatomía de un instante
Mejor postproducción y recursos digitales:
José M. G. Moyano por Anatomía de un instante
Mejor serie internacional:
The Walking Dead: Daryl Dixon T.3
Mejor Film Commission Office:
Ex Aequo: Andalucía Film Comission y Film Madrid Region
Mejor serie latinoamericana:
Los mil días de Allende
Mejor intérprete de reparto:
Eduard Fernández por Anatomía de un instante
Mejor dirección de arte:
Pepe Domínguez del Olmo por Anatomía de un instante
Mejor dirección de producción:
Álex Miyata por Anatomía de un instante
Mejor casting Eva Leira y Yolanda Serrano por Anatomía de un instante
Mejor actriz protagonista:
Carmen Machi por Celeste
Mejor vestuario:
Helena Sanchís, con la colaboración especial de Ana Locking, por La vida breve
Mejor maquillaje y peluquería:
Yolanda Piña y Nacho Díaz por Anatomía de un instante.
Mejor fotografía:
Álex Catalán por Anatomía de un instante
Mejor sonido:
Daniel de Zayas por Anatomía de un instante
Mejor intérprete revelación:
Carla Quílez por Yakarta
Mejor producción ejecutiva:
José Manuel Lorenzo, Manuela Ocón Aburto y Fran Araújo por Anatomía de un instante
Mejor música:
C. Tangana por Esta ambición desmedida
Mejor actor protagonista:
Álvaro Morte por Anatomía de un instante
Mejor serie de no ficción:
Esta ambición desmedida
Mejor serie de ficción comedia:
Poquita Fe
Mejor serie de ficción dramática:
Anatomía de un instante
EFE
spf/slls
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