La UE sigue negociando las posibilidades de pesca en el Atlántico y Mediterráneo para 2026

Bruselas, 12 dic (EFECOM).- Los ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) siguen negociando las posibilidades de pesca en las aguas comunitarias del Atlántico y los días de capturas en el Mediterráneo para 2026, en una reunión que ya dura dos jornadas en Bruselas.

Lo más complicado sigue siendo la propuesta del Mediterráneo, para el que Bruselas originalmente había planteado que cada buque de la flota pesquera española salga a faenar 9,7 días al año en 2026, una reducción del 64 % frente a los 27 días inicialmente propuestos para las capturas de este 2025.

Fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español indicaron este viernes que España, Francia e Italia se han reunido con la Comisión Europea y la presidencia del Consejo de la UE, que ahora ocupa Dinamarca, en cuatro ocasiones.

Además, señalaron que ha habido "muchos contactos y reuniones bilaterales".

En la tarde de este viernes, esas mismas fuentes destacaron que la "alianza" entre España, Francia e Italia "se mantiene unida en defensa de una posición común para asegurar el futuro del Mediterráneo".

"Los tres países avanzamos en una misma dirección, con una misma propuesta que recoge las particularidades de cada uno de los Estados y satisfactoria para las tres partes", apuntaron las mismas fuentes.

Añadieron que se sigue negociando y que son unas conversaciones "muy complejas y difíciles".

"Avanzamos", aseguraron también las fuentes.

Sin embargo, el acuerdo no ha llegado por el momento y la hora de la reunión en pleno de los ministros de todos los Estados miembros para dar luz verde a un pacto se ha ido retrasando y la última previsión es que sea a medianoche, aunque también podría retrasarse más.

Desde la mañana del jueves, los ministros de Pesca de la Unión Europea intentan alcanzar un acuerdo sobre las posibilidades pesqueras de 2026 en aguas del Atlántico y los días de pesca en el Mediterráneo.

En el Mediterráneo, el Ejecutivo comunitario había propuesto originalmente que cada buque de la flota pesquera española salga a faenar 9,7 días al año en 2026, una reducción del 64 % frente a los 27 días inicialmente planteados por Bruselas para las capturas de este 2025.

En 2025 y en 2026, esa cifra inicial de días de pesca se puede elevar si se aplican medidas respetuosas con el ecosistema marino, como el uso de redes específicas que provocan menos daños en el mar.

Sin embargo, el modo de aplicar ese mecanismo de compensación ha cambiado en la propuesta de la Comisión Europea para 2026 frente a lo pactado para este 2025.

Lo pactado en 2024 para la pesca de 2025 permitía elegir una serie de medidas de compensación dentro de un catálogo, y escogiendo unas u otras, pero no todas, se podía llegar a una cifra de días de pesca similar a la del año pasado.

No obstante, en la propuesta para la pesca en 2026, para alcanzar una cifra de días de pesca algo por encima de las 100 jornadas es necesario aplicar todas las medidas propuestas.

En cuanto al Atlántico, a España le preocupaban especies como el abadejo, la caballa y la cigala del Golfo de Cádiz, para las que se habían propuesto reducciones. EFECOM

